中國患者人數井噴 你需要了解的糖尿病真相

圖片版權 Getty Images Image caption 一型糖尿病往往發病年齡較早。

中國多家媒體在剛剛過去的聯合國糖尿病日（11月14日）紛紛發表文章，提醒人們對糖尿病的重視。

中國媒體報道說，中國糖尿病患病率呈現井噴式增長，並且年輕化趨勢明顯。

據中國央視網引用中國國家衛健委的最新統計，中國成人糖尿病的患病率已經高達11.6%，患者人數超過1.14億。

一直以來，中國一些民眾對糖尿病存在一種錯覺，認為那是所謂「富貴病」，對其嚴重性了解不足。

正因為對糖尿病認識不足，因此更加讓人擔憂。因為糖尿病的危害主要在於併發症。

中國糖尿病的特點還在於，其治療率低，只佔25.8%，這就導致併發症發病率高，嚴重影響患者的生存質量。

糖尿病正向人類發起無情的進攻，那麼，你應該如何來應對？

糖尿病成因

我們先來科普一下有關糖尿病的簡單知識。糖尿病是影響人一生的嚴重疾病，每年有100多萬人死於糖尿病。

總的說來，糖尿病是由於患者體內的血糖無法得到控製造成的。糖尿病會增加心臟病、中風、失明、腎衰竭以及截肢的風險。

當我們進食時，身體會把吃下去的碳水化合物轉化為糖（葡萄糖）。我們胰腺中產生的胰島素會指揮身體中的細胞去吸收這些葡萄糖並把它轉化為能量。但如果胰腺無法生產胰島素或是雖然有胰島素，但卻無法正常工作，血糖就會在血液中聚集，形成糖尿病。

圖片版權 Getty Images Image caption 精製糖會增加血液中的葡萄糖水平

根據世界衛生組織的統計，糖尿病正在呈快速增長趨勢。目前的糖尿病患者人數保守估計大約4.22億人，比40年前增長了4倍。

儘管糖尿病併發症風險嚴重，一半左右糖尿病患者仍然對此並不知情。

糖尿病類型

從傳統廣義上，可以把糖尿病劃分為兩大類：一型糖尿病和二型糖尿病。 但實際上隨著人們對該病認識不斷提高，科研人員說，可以把糖尿病分為5種不同疾病組別。

還有專家表示，從世界範圍來看，還可以再細分為500種不同次組別，這一切都取決於基因和當地環境因素的影響。

一型糖尿病是因為胰腺停止生產胰島素，令葡萄糖在體內堆積。科學家也不確切知道到底為什麼會這樣，但認為它可能與遺傳或是病毒感染導致胰腺內負責產生胰島素的細胞受損有關。一型糖尿病佔糖尿病患者人數的大約10%。

二型糖尿病是因為胰腺無法產生足夠的胰島素，或是胰島素無法有效工作造成的。

它通常影響中、老年人。但身材肥胖、久坐不動的年輕人也容易患二型糖尿病。

此外，一些少數族裔人群，例如南亞人以及一些孕婦（妊娠糖尿病）也會受到影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 胰臟中產生胰島素，胰島素的功能就是吸收和穩定血糖

糖尿病症狀

同時，還有一類人被診斷為糖尿病前期。他們血糖輕微偏高，時間久了也會導致糖尿病。

糖尿病主要症狀表現為：

口渴、尿頻，特別在夜間、覺得很疲憊、沒有刻意減肥但卻體重減輕、視覺模糊、傷口不容易癒合等。

除南亞人之外，中國人、非洲裔加勒比海人等都是易患二型糖尿病人群。

圖片版權 Getty Images Image caption 疲倦、口渴等都是糖尿病症狀。

如何預防糖尿病

雖然是否罹患糖尿病跟遺傳和環境因素有關，但你可以通過健康飲食以及積極運動使血糖保持在正常水平。

比如，盡量不吃加工甜食不喝碳酸甜飲料。以全麥來代替白麵包和麵食。

白米飯、白麵粉等加工食品之所以不好是因為其營養成分在加工過程中流失。

健康飲食包括蔬菜、水果以及豆類和全谷物食品，同時還包括健康食用油、富含歐米加3的魚類等。

另外，吃飯也有講究：吃飯最好能定時，吃飽了就不要再吃了。

圖片版權 Getty Images Image caption 每周爭取運動兩個半小時。

運動有助於幫助降低血糖。英國全民公費醫療服務（NHS）建議人們每周做2.5小時的有氧運動，包括快走以及爬樓梯等。

保持健康體重將有利於你身體降低血糖。而且，如果需要減肥，一定要注意速度，以每周減1到2斤為好。

不要吸煙，並注意膽固醇水平以降低心臟病風險。

圖片版權 BBC Sport Image caption 健康飲食有助於預防糖尿病

糖尿病併發症

糖尿病併發症之所以危險是因為高血糖可以嚴重損傷血管，如果血管受損則會影響身體中的血液供應。

血液供應不好會增加神經受損風險。例如，神經受損會讓人失去疼痛感並出現神經麻木症狀，特別是神經末梢。

糖尿病是導致失明、截肢、腎衰竭、中風以及心臟病的主要原因。

在全球範圍內，80%糖尿病患者生活在中、低等收入國家。

而在發達國家，糖尿病主要與貧窮和吃廉價、加工食品有關。因此，如果改變生活方式會降低患病風險。