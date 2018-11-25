Image caption 姜和檸檬蜂蜜熱水

深秋之後北半球絶大部分地區迎來了寒冷的冬季。刺骨寒風、陰綿細雨都會讓人倍感透骨涼意。

因此，如何在室內室外保暖非常關鍵。這裏，我們為你推薦一些簡單易行的暖身措施，希望讓你在冬季也能保持最佳狀態，輕鬆應對寒冬。

毛毯

如果你在家中室內，一定要凖備一條毛毯，注意最好是質量尚好的純毛毯。雖然這聽起來最明顯不過了，但卻很有效。如果你在家中看電視，圍上一條毛毯會讓你抵禦寒氣。

同樣，睡牀棉被上加上毛毯也會讓你溫暖許多。

熱水袋/熱寶

熱水袋或是中國人喜歡用的熱寶，其保暖效果非常好。而且，熱水袋用途不只限於牀上。你在沙發上或是車裏都可以使用。在辦公室工作時，也可以放在你的腿上保暖。

吃姜和枸杞

我們平時用於調料的姜還有刺激血液循環的作用，它可以提高人體體溫。因此，冬天多吃姜有暖身功效。泡杯熱水，裏面放點姜可以讓你全身溫暖。

跟姜有同樣功能的還有辣椒、蒜等。但如果你受不了這些比較辛辣的食物，可以吃點枸杞保暖。

熱巧克力

Image caption 巧克力熱飲幫你驅寒

寒冷天氣喝熱飲有助於防寒。有什麼比在大冷天來杯熱巧克力飲料更讓人暖心的呢？

吃富含脂肪的食物

冬天了，可以適當吃一些高能量富含脂肪的食物。我們身體在分解食物時需要能量。由於人體需要較長時間來代謝富含脂肪的食物，因此有助於身體更長時間保暖。

防止門下透風

要想保持室內熱氣不外洩，可以買或是自己製作一些門下防風條樣的長袋子，防止從門底下漏風。此外，有條件的還可以買帶保暖襯裏的窗簾。

多用烤箱

冬天做飯可以考慮多用烤箱。如果家裏沒有小孩或是寵物的話，還可以在用完烤箱後把門打開，用其餘熱為房間加熱。

做熱瑜伽

Image caption 瑜伽對身體益處多多，包括暖身健體

冬天可以嘗試做熱瑜伽（hot yoga,也稱高溫瑜伽）。顧名思義，做熱瑜伽的房間室內溫度很高，因此，你會大量出汗。這不但讓你覺得暖和，同時會增加你的血液循環，讓你保持較長時間溫暖。

無需剃須刮臉

人體身上任何部位的毛髮都有保暖作用。特別是男士們，或許考慮在冬天少刮鬍子防寒，這可是一個再好不過的理由了。

穿衣學問大

冬天穿衣保溫其實是有學問的。並不是穿得越多就越暖和。因為穿得太密實反而會讓體溫急升，導致出汗，而汗水會吸熱，最終讓體溫下降，身體變冷。

如果有條件，可以選擇穿一件貼身發熱內衣，然後再選擇穿一件相對寬鬆的衣服。因為寬鬆衣物可以留有空間，讓熱力流通。

選擇穿袖口收緊的衣服，留住熱氣。再穿上大衣外套即可。

當然，別忘了圍脖、手套、帽子等這些最基本的保暖物件。