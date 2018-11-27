宇宙奧秘知多少：一組數字讓你腦洞大開

圖片版權 NASA Image caption 浩渺無邊的宇宙

宇宙之浩瀚是我們常人所無法想像的。同時，它也是一個由多軌道共存組成的宇宙空間。

我們所生活的地球是一顆圍繞太陽的尋常行星。而太陽本身也只不過是太陽系中一顆普通的恆星。太陽系又是銀河系中的一部分。

在理清這個簡單關係之後，我們再來看看一組關於宇宙星際的重要而有趣的數字，共同探索宇宙星際間的關係與奧秘。

銀河系

我們所在的銀河系其中心是超大質量的黑洞。在圍繞其中心旋轉的同時，銀河系也在以每小時51.4萬英里（1英里等於1.609公里）的速度圍繞宇宙運行。

即使這樣，銀河系圍繞宇宙旋轉一圈的時間也需要2.3億年，可見宇宙有多麼浩瀚無邊。它圍繞宇宙公轉一周的時間也被稱為一個銀河年。

如果按銀河年來計算的話，我們的地球迄今為止一共經歷了18個銀河年。

說到這，你一定對我們地球在這個宇宙中的位置有了一個大致的概念。

星星的距離

Image caption 假如可以開車直接到星星上去的話，其實只需要1個小時。

從我們的地球放眼望去，可以看到天邊無數顆星星。假如可以開車直接到星星上去的話，其實只需要1個小時，因為星星距離地球上空直線距離只有100公里。這條線也叫卡門線（the Karman Line ）。

卡門線是公認的外太空與地球大氣層的分界線，位於海拔100 公里處。它是負責國際的航空航天標凖制定、記錄保存的機構國際航空聯合會所承認的大氣層和太空的界線。

銀河系黑洞

圖片版權 ESA/HERSCHEL/PACS, SPIRE/HI-GAL PROJECT Image caption 銀河系中心是一個巨大的黑洞。

銀河系的中心是一個巨大的黑洞，它的體積是我們太陽的400萬倍大。

它距離我們大約有2.8萬光年之遙。打個比喻，銀河系的黑洞可以裝得下幾百萬個地球。

但是黑洞是看不見的。黑洞的引力如此之大，即使光線都無法穿透外洩。

海王星——風力星球

圖片版權 NASA Image caption 海王星表面風速極高。

海王星是太陽系中九大行星之一， 它也是太陽系中最狂風大作的一個星球。海王星上的風速可以達到每小時1600英里。它距離太陽大約有4個光速小時。

海王星的衛星海衛一（Triton）是太陽系中最冷的地方之一。它表面溫度為-391華氏度（華氏溫度中冰點溫度為32，而攝氏溫度的冰點溫度是0）。

遺憾的是，你無法用肉眼在夜空中找到海王星，必須要用望遠鏡才能看見。

銀河系有多大？

圖片版權 ESA/HUBBLE & NASA Image caption 銀河系直徑巨大

銀河系直徑巨大（大約621,000,000,000,000,000英里）。如果以光速來測量的話，大約要用10萬光年才能橫穿銀河系。

相對而言，我們地球的赤道直徑只有7926英里。

越行越遠的月球

Image caption 月亮漸行漸遠。

月亮是我們熟知的地球衛星。它和我們關係非常密切。但實際上，月亮漸行漸遠。

1969年，阿波羅11號的宇航員首次登陸月球，其意義不僅僅是人類第一次登月，他們當時的任務還包括鑒定月亮與地球之間的距離是恆定的，還是在不斷變化的。為此，他們在月亮表面裝置了鏡子。

科學家利用激光脈衝來測量地球與月亮之間的距離，他們發現，月亮與地球之間的距離每年增加3.8厘米。

太陽是一顆很普通恆星

圖片版權 NASA/JPL-CALTECH/GSFC/JAXA Image caption 太陽核心物質密度高，溫度熱

太陽的質量佔太陽系總質量的99.8％。而且，太陽核心物質密度高，溫度熱。太陽內部原子核的核聚變可產生巨大能量。

太陽只不過是宇宙中一顆很普通的恆星。但即使這樣，它也比地球大100萬倍。