你的器材不支持播放多媒體材料 NASA「洞察號」登陸火星：你需要知道的都在這裏

美國宇航局（NASA）一個名為洞察號（InSight）的新機器人已成功在火星登陸。這款探測器旨在研究火星的深層內部，並使其成為除了地球之外唯一一個以這種方式進行檢測的星球。

洞察號於格林威治標凖時間11月26日19:53確認著陸成功，此後向地球發送了一系列關於其著陸後的更新信息。

當有清晰跡象表明洞察者號已經安全著陸時，美國宇航局的任務小組在加利福尼亞噴氣推進實驗室（JPL）爆發出一陣歡呼聲。

NASA首席行政官布萊登斯汀（James Bridenstine）稱之為「令人驚嘆的一天」。他告訴記者，特朗普總統已打電話表示祝賀。 JPL主任沃特金斯（Mike Watkins）說，此次發射成功說明「我們做科學必須大膽，必須成為探險家」。

洞察號現在坐落在一片靠近火星赤道、被稱為埃律西昂（Elysium Planitia）的廣闊平坦的平原上。登陸前，美國宇航局稱它為「火星上最大的停車場」。

這塊平原的第一張照片在洞察號登陸幾分鐘後就被傳回地球。照片以魚眼視圖顯示了機器人周圍環境的污跡。

照片是通過位於著陸器下側的攝像機的半透明鏡頭蓋拍攝的。下降的塵埃掩蓋了大部分場景，但仍然可以看出一塊小石頭、探測器的一隻腳以及地平線上的天空。

預計未來幾天將拍攝更好的照片。

圖片版權 EPL Image caption 洞察號登陸火星後很快發回了第一張照片。

著陸時發生了什麼？

跟之前在火星上的所有登陸嘗試一樣，洞察號的登陸也很驚險。這是2012年以來的首次嘗試。

這個探測器一步一步、一米一米地報告了它的進展情況。

它進入大氣層的速度比高速子彈還快，使用了隔熱屏障、降落傘以及火箭，以相對緩慢停下。

洞察號能否在火星表面持續生存的關鍵是它的太陽能電池板的部署，這些太陽能電池板是為了下降而存放的。

圖片版權 NASA Image caption 任務執行隊伍成功避開了火星表面的一些岩石。

機器人已經開始發電以操作其系統，以在零度以下的火星加熱設備。

只有先解決這些迫在眉睫的問題，美國宇航局才能可以開始進行洞察號的科學使命。

到目前為止，洞察號任務的一項重大成就是成功將兩個公文包大小的衛星與機器人著陸器一起發送到火星。

這兩個被稱為MarCO A和B的迷你宇宙飛船依靠探測器把著陸時的信號傳回了地球。這兩個裝置的成本不到2000萬美元，但它們的技術肯定會在未來的行星際任務中佔據更重要的位置。

這兩顆小衛星還拍攝了火星的照片。

「進場、下降和著陸過程中的所有數據都傳回來了。你現在看到的是圖片是離火星4700英里處拍攝的。」MarCO首席工程師柯萊士（Andy Klesh）說。

洞察號任務有何不同？

這將是第一次用探測法了解火星內部。科學家們想知道世界從核心到地殼是如何建構的。洞察號有三個主要實驗來實現這一目標。

第一個是一套法英地震儀，它將被提升到地面以收聽「火星震」。這些振動將揭示岩石層的位置以及組成。

德國主導的「鼴鼠」系統將向地下挖掘5米，以獲取火星的溫度。這將讓我們了解火星的活躍程度。

第三個實驗將使用無線電傳輸來非常精確地確定火星在其軸上的擺動情況。項目的助理科學家斯姆雷卡爾（Suzanne Smrekar）使用這個類比：「如果你帶一個生雞蛋和煮熟的雞蛋並旋轉它們，它們會因為內部液體的分佈而擺動不同。現在我們還不知道火星的核心是液體還是固體，核心有多大。並且這個核心有多大。洞察號會給我們這些信息。」

我們為什麼要知道這個？

圖片版權 NASA Image caption MarCO拍攝的火星表面照片。右側網格是將信號傳回地球的天線。

科學家非常清楚地球內部是如何構建的，並且他們有一些很好的模型來描述太陽系在45億年前誕生時的原始結構。但是地球只是一個數據點，火星將為研究人員提供一個不同的視角，讓我們了解岩石行星如何通過時間組裝和演化的。

洞察號首席科學家班納吉（Bruce Banerdt）說：「研究行星變化小細節的意義跟我們考慮去哪裏度假會輕鬆去哪裏會曬黑一樣，比如研究之後我們就會知道，你一靠近金星就會被燒成灰燼，而靠近火星則會被凍死。」