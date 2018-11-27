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中國生物科學家賀建奎周一（11月26日）宣佈其創造世界首例基因編輯嬰兒的消息在醫學界一石激起千層浪，當事人賀建奎也彷彿一夜之間被「千夫所指」。

學者向BBC中文表示，雖然中國目前暫未有明確的法律條文禁止此類實驗，但賀建奎仍有被追責的可能。此外，他的項目是如何通過實驗倫理審查的也疑點重重。

在周一下午百餘名中國學者發表聯合聲明譴責其違背醫學倫理後，中國當局已下令對批准該實驗的深圳和美婦兒科醫院展開調查。

與此同時，美國萊斯大學也宣佈開始對該校生物工程學教授邁克爾·蒂姆（Michael Deem）展開調查。該教授據稱協助了賀建奎從事基因編輯計劃。

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另據報道，賀建奎稱他在將胚胎植入母體子宮之前，使用CRISPR基因編輯技術，改變胚胎中的一個基因，以讓嬰兒對艾滋病有抵抗力。

中國科學院生物與化學交叉研究中心研究員陳椰林對BBC中文表示，該實驗引起巨大爭議的原因是CRISPR技術的「脫靶效應」很明顯，導致實驗風險巨大。

「這種實驗除了目標基因外，還很可能導致其他基因損傷。這種副作用在動物身上經常發生，概率非常高，並不是一個罕見的事情，」陳椰林說。

陳椰林還表示，根據現有醫療技術，艾滋病人想得到一個健康的孩子，可以有很多替代的方法，沒有必要冒這麼大的風險。

倫敦大學聖喬治分校（St George's）人類遺傳學家雅爾達·賈姆什迪（Yalda Jamshidi）持類似看法。她對BBC表示，目前醫學界對於類似實驗產生的長期影響仍知之甚少。大多數人都無法從道德和倫理上接受，在人身上進行非必須的實驗。

「我們的社會都該仔細考慮如何承擔新療法帶來的風險，尤其是那些可能影響後代的治療，」雅爾達·賈姆什迪說。

賀建奎在周日發佈的一段YouTube視頻中稱，這對被稱為露露和娜娜的女嬰在幾周前就已出生，「像其他嬰兒一樣健康」。

美聯社最初的報道稱，根據賀建奎實驗的檢測結果，雙胞胎中有一位的兩份目的基因都被改變了，而另一位只改變了一份。賀建奎稱，沒有證據顯示其他基因受到了損傷。

但陳椰林認為，基因編輯所導致的不良效果是一個長期的過程。「有可能在胚胎期，有可能是在發育期，甚至有可能是中老年期，」陳椰林說。「比如損傷了一個致癌基因或生殖系統基因，很有可能這個孩子到二三十歲之後才能看得到。」

如何過審？

在此事件中，除了實驗本身引發的倫理爭議，該實驗如何通過倫理委員會審查也引發了各界質疑。

據中國媒體《新京報》報道，參與該實驗的家庭來源於艾滋病公益組織「白樺林」。

該項目負責人稱，賀建奎去年5月與其聯繫，該組織隨後發佈了招募啟事，希望尋找男方是感染者，並且兩人中有生育障礙的家庭。該組織隨後篩選出了50人髮給賀建奎團隊。

中國臨牀試驗註冊中心在線實驗註冊信息顯示，該實驗於去年3月已獲得批准，批准該實驗的機構是深圳和美婦兒科醫院倫理委員會。

公開資料顯示，深圳和美婦兒科醫院是一家民營醫院，成立於2010年。

然而，深圳和美婦兒科醫院對此矢口否認。醫院經理程珍接受多家中國媒體採訪時表示，該醫院的倫理委員會從未簽署過這樣一份文件，懷疑有人模仿簽名。她還表示，孩子並非在該醫院出生。

北京大學醫學人文研究院教授叢亞麗對BBC中文介紹稱，根據中國藥監局和衛計委的相關條例，無論是公立三甲醫院還是民營醫院，都可以按照規定成立倫理委員會，對醫學實驗進行審查。

據了解，倫理委員會人員根據項目所需學術背景邀請專家組成。除院內人士，還需要有院外人士，以及多學科專家共同組成。倫理委員會通過投票決定一項實驗的風險控制是否達標、研究能否進行。

叢亞麗認為，中國目前對倫理委員會的成立規範已有嚴格管理，但過程管理普遍不足。

「監管人員難以到醫院去跟蹤實驗進展，也沒有其他機構對實驗進行監測。倫理委員會通過後，實驗的註冊機構也不會再進行實質性審查，」叢亞麗說。

Image caption 賀建奎表示，知道自己的研究會引起爭議，但他願意接受批評。

是否可能追責？

中國國家衛生健康委員會周一（11月26日）晚發佈聲明稱，該部門已要求廣東省衛生健康委員會對該事件展開調查。同日，深圳市醫學倫理專家委員會也表示將對倫理審查書真實性進行調查。

與此同時，美國萊斯大學（Rice University）周一宣佈，開始對該校生物工程學教授邁克爾·蒂姆（Michael Deem）展開調查。該教授據稱協助了賀建奎從事基因編輯計劃。

叢亞麗教授對BBC中文表示，如果報道屬實，賀建奎的實驗違反了中國衛生部出台的《人類輔助生殖技術規範》，該規範明確「禁止以生殖為目的對人類配子、合子和胚胎進行基因操作」，「如果是規範的倫理委員會，知道這個規定的話，自然不會批准。」

「嚴格來說，該規範的管理對象是醫生，但賀建奎並不是醫生，而是科研人員。目前法律法規雖然不完善，但賀建奎仍面臨著法律風險，」叢亞麗說。

四川舟楫律師事務所主任姚飛對BBC中文表示，如果此事件經核實對社會造成惡劣影響，賀建奎不排除被以「危害公共安全罪」起訴。

在2014年北海道大學發表的一項研究報告中，研究者發現全世界39個國家中，有29個禁止編輯人類胚胎。

其中，有25個國家將禁令明確寫入法律條文之中。澳大利亞可謂是世界上對胚胎編輯技術管理最嚴格的國家之一。該國2002年《禁止克隆人法案》（Prohibition of Human Cloning Act 2002）規定，改變胚胎細胞的基因組可能面臨10年監禁。

包括中國在內的4個國家則有類似的規定，但並未有法律效力。美國沒有徹底的禁令，但審查非常嚴格。