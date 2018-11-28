圖片版權 Getty Images Image caption 每年12月1日為世界艾滋病日。紅絲帶是關注艾滋病防治問題的國際性標誌。

艾滋病毒（HIV，又稱愛滋病毒）感染是全球一大重要公共衛生問題。據世界衛生組織（World Health Organization）統計，目前已有3500萬人感染艾滋病毒。僅過去一年，全世界就有100萬人死於與艾滋病毒有關疾病。

截至目前，全球共有約3700萬人感染這種病毒，其中70%的人住在非洲。2017年還有180萬人成為新增感染者。

感染艾滋病毒是醫生診斷艾滋病（AIDS）的唯一依據。

艾滋病於上世紀80年代開始傳播，在此之後，當人們談到這種病毒的傳播方式和感染病毒後的症狀時，各種偏見和污名化說法一直不斷。

在今年世界艾滋病日到來之際，我們收集了其中最常見的一些迷思，並一一揭開背後的真相。

迷思一：身處艾滋病毒攜帶者周圍會感染艾滋病毒

圖片版權 Getty Images Image caption 檢測艾滋病毒需要進行血液檢測。

這種誤解使得艾滋病毒攜帶者長期以來遭受歧視。儘管各方開展不同形式的宣傳活動，2016年仍有26%的英國人認為艾滋病毒可以通過肌膚接觸和唾液傳播。

但艾滋病毒不會通過觸碰、眼淚、汗液、唾液或尿液傳播。

以下幾種方式均不會讓你感染艾滋病毒：

與病毒攜帶者呼吸相同的空氣

擁抱、接吻或握手

共享餐具

共用飲水機

共用物品

在健身房使用健身器材

觸碰廁所坐便器、門把手或手柄

圖片版權 PA Image caption 1991年，為消除公眾對艾滋病毒傳播的誤解，戴安娜王妃在倫敦與艾滋病毒攜帶者見面。

艾滋病毒通過與感染病毒的個體交換體液傳播。具體包括血液、精液、陰道分泌物及母乳等。

迷思二：非正統療法可以治療艾滋病毒

這絶對是錯誤的。另類醫學（alternative medicine）、性交後洗澡、與處女或處男發生性關係都對艾滋病毒無效。

在撒哈拉以南非洲地區、印度部分地區及泰國，一種「處女清潔」（virgin cleansing）迷思廣為流傳，十分危險。

這種理論使得年齡很小的女生被強姦，在一些案例中甚至是嬰兒，讓她們面臨感染艾滋病毒的危險。

據稱，這一迷思發源於16世紀的歐洲，當時梅毒和淋病開始傳播。而這種理論對這兩種病同樣無效。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾滋病毒不會通過肌膚接觸、唾液、共用物品及蚊蟲叮咬傳播。

還有禱告和宗教儀式，雖然這些手段可以幫助人們面對困難，但從醫學角度來看，對艾滋病毒並無效果。

迷思三：蚊子可以傳播艾滋病毒

儘管艾滋病毒可以通過血液傳播，但已有多項研究顯示，昆蟲叮咬或吸血不會傳播艾滋病毒，原因如下：

1）昆蟲不會將上一個叮咬的人或動物的血液輸入進下一個人或動物體內；

2）艾滋病毒在它們體內的存活時間非常短暫。

因此，即時你生活在一個蚊蟲很多且艾滋病毒感染高發地區，這兩者之間也並無什麼聯繫。

迷思四：口交不會讓你感染艾滋病毒

相比起其他性交方式，口交確實風險更低。1000次性行為中，傳播率不超過4起。

圖片版權 Getty Images Image caption 安全套有助於防止艾滋病毒及其他性病傳播。

但如果對方是艾滋病毒攜帶者，不論是男是女，你仍然可以通過口交感染艾滋病毒。因此醫生一直建議大家使用安全套，口交時也建議使用。

迷思五：用了安全套就不會感染艾滋病毒

如果安全套破裂、滑落或洩露，那安全套也無法阻止艾滋病毒的傳播。

因此艾滋病宣傳活動不僅僅在呼籲人們使用安全套，還建議大家接受艾滋病毒檢測，以及確認攜帶病毒後立即接受治療。

根據世界衛生組織統計，每四個艾滋病毒攜帶者中便有一人不知道自己攜帶病毒，這意味著全世界有940萬攜帶病毒者自己並不知情，給病毒傳播帶來極大風險。

迷思六：沒有症狀便是沒有艾滋病毒

一個人可以攜帶病毒10到15年而不出現任何症狀。在感染的最初幾周，他們可能經歷類似流感的症狀，例如發燒、頭痛、皮疹或喉嚨痛。

圖片版權 Getty Images Image caption 每四個艾滋病毒攜帶者中便有一人不知道自己攜帶病毒。

隨著免疫系統逐漸被削弱，其他症狀可能隨之出現：淋巴腫大、體重減輕、發燒、腹瀉以及咳嗽。

如果不進行治療，還可能出現更加嚴重的疾病，比如結核病、隱球菌性腦膜炎、嚴重細菌感染及淋巴瘤和卡波西肉瘤等癌症。

迷思七：艾滋病毒攜帶者會很早去世

接受治療的艾滋病毒攜帶者的壽命正在變得越來越長。

聯合國艾滋病規劃署（UNAIDS）表示，47%的艾滋病毒攜帶者的病毒得到抑制，也就是說他們血液內的艾滋病毒數量已經降低到血液檢測時「無法察覺」的水平。

即使發生性關係，病毒得到抑制的人也不會將病毒傳播給沒有攜帶艾滋病毒的人。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果母親體內病毒得到抑制，她們可以生下孩子卻不把病毒傳遞給下一代。

但是，如果一旦停職接受治療，他們的艾滋病毒數量可能反彈，會再次回到「可以察覺」水平。

根據世界衛生組織數據，2017年有2170萬艾滋病毒攜帶者接受抗逆轉錄病毒治療，在所有自知病毒攜帶者中佔78%。2010年時，這一數字為800萬人。

迷思八：母親攜帶艾滋病毒必會傳染孩子

並不一定。如果母親體內病毒得到抑制，她們可以生下孩子卻不把病毒傳遞給下一代。