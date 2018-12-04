過敏症困擾現代人 科學家揭秘背後幾大原因

圖片版權 Getty Images Image caption 許多兒童都有過敏食品

在全球範圍內，有越來越多兒童比以往任何時候更容易患上食物過敏症。而且，很多過敏症非常嚴重，甚至威脅生命。

最近英國和澳大利亞都發生幾起青少年由於食物過敏導致死亡事件，不得不引起人們的重視。

能造成過敏的食物很多，例如像花生、芝麻等普通堅果類、奶製品等。

最近幾十年，食物過敏的人數不斷上升，特別是在西方國家。

例如，在英國大約7%的兒童有不同程度的食物過敏，澳大利亞更高佔9%。而從全歐洲來看，成人食物過敏比例佔2%。

在最嚴重的過敏病例中，即使有一點點引發過敏的食物殘留都能導致過敏。

例如，對奶類製品過敏的人，就連市場上出售的醬油也要仔細研究，如果存在一丁點的懷疑都不能購買和食用，更不用提到外面就餐了，這就給過敏者本人以及他們的家人帶來巨大的限制和負擔，讓他們每天生活在恐懼和焦慮中。

但究竟是什麼原因導致人們的過敏現象呢？到底有沒有辦法來解決過敏問題？

過敏原因和症狀

圖片版權 Thinkstock Image caption 對花生過敏的兒童不在少數

那麼，什麼是過敏？過敏是免疫系統在人體接觸環境中部分對一般人影響不大的過敏原（allergens）因子後，所引發的一系列超敏反應現象。

人體免疫系統把這些物質當作攻擊的目標，於是就導致了過敏反應。

過敏反應有各種各樣，包括：皮膚瘙癢、紅腫、起麻疹等。嚴重的有嘔吐、腹瀉、呼吸困難以及過敏性休克。個別極其嚴重的還會導致死亡。

一些導致兒童過敏的最常見食物包括：

牛奶

雞蛋

花生

核桃、杏仁、松子、巴西堅果、山核桃

芝麻

魚類

貝類（如甲殼類動物和軟體動物）

過去30年，食物過敏頻率增加，特別是在工業化社會。比如，在英國，在1995至2016年之間對花生過敏的人增加了5倍。

根據倫敦王國學院對1300名3歲幼童所做的調查發現，有2.5%的孩子對花生過敏。

澳大利亞人食物過敏率最高。根據一項研究發現，1歲兒童中有9%對雞蛋過敏，3%對花生過敏。

圖片版權 FAMILY HANDOUT/PA WIRE Image caption 英國少女娜塔莎由於誤食了含有芝麻的麵包三明治而過敏死亡

過敏率增加原因可能是多方面的。一方面是人們對過敏意識增加以及對過敏症的診斷；另一方面也有環境因素在起作用。此外，還有西方生活方式的影響。

發展中國家過敏率低

通常，發展中國家的過敏率比較低。而且，城市地區的過敏症要高於鄉村地區。

這其中的原因跟污染、飲食變化、接觸微生物機會減少有關。因為這些會影響我們的免疫機制如何做出反應。

還有一點值得注意的是，跟原住國相比一些移民到了新的國家後更容易出現食物過敏以及哮喘高發情況，這一現象也再一步證明環境因素影響的重要性。

可能性解釋

圖片版權 Getty Images Image caption 做過敏試驗以確定過敏原。

雖然，科學界對全球過敏的人不斷增多找不到一個單個原因，但科學家認為大概有幾種理論可以幫助解釋該現象。

其中的一個原因是，衛生改善讓孩子被感染機會減少，尤其是寄生蟲感染。因為人體免疫系統在對「過敏原」進行抗擊時與其在對付寄生蟲感染時啟動的機制是一樣的。

由於沒有什麼寄生蟲可讓免疫系統來打擊了，免疫系統就開始攻擊那些本來無害的物質。

另外一個原因可能跟維他命D有關。維他命D可以幫助增強我們的免疫力，使我們不易過敏。

目前，全世界大多數人口由於種種原因都無法得到足夠的維他命D。在美國，據信在過去10年維他命D缺乏症幾乎翻了一番。

一種更新的理論是，是否會對食物過敏取決於與該過敏原接觸的形式、時間以及劑量多少之間的平衡。

比如，有些人是通過皮膚來產生過敏抗體的，尤其是那些在嬰兒期得過濕疹的孩子。

但據說，如果在孩子斷奶時吃一些日後可能引發過敏的食物可以讓腸道免疫系統得到「鍛煉」，催發它的「健康反應」以避免發生過敏，因為這時腸道的免疫系統做好了容忍細菌以及外來物質，即食物的凖備。

根據倫敦王國學院的研究顯示，如果讓孩子從出生的第一年開始經常吃花生的話，到這些孩子5歲的時候，可以把他們對花生過敏的機率降低80%。

該研究也讓美國重新修改了關於嬰兒期餵食花生的指南。

無藥可治？

圖片版權 Getty Images Image caption 而從全歐洲來看，成人食物過敏比例佔2%。

目前，對食物過敏症還沒有什麼靈丹妙藥，只能避免吃讓自己過敏的食品，並凖備一個應急方案以防萬一。

要想知道對哪些食物過敏，最穩妥的做法是做過敏試驗。例如，倫敦國王學院研製的驗血測試跟已知測驗花生過敏方法相比更加凖確。

同時，該測試涵蓋了造成兒童食物過敏原90%左右的食品，並希望在未來2年可以得到應用。

但問題，即使知道對哪些食物過敏，意外和錯誤仍有可能發生。

目前，醫生可以使用脫敏療法減輕過敏者對過敏原的敏感性，以及保護過敏症患者意外接觸過敏物兒發生過敏反應。

最近的一項免疫治療藥物試驗發現，67％的花生過敏受試者在參加實驗一年後，可以稍微吃一點點花生（相當於兩個花生仁），而這一比例在對照組只有4％。儘管如此，當然他們仍然對花生過敏。

同時，研究人員也在尋找其他治療方法。

但與此同時，那些對食物過敏的人還是應該做好自我保護最重要。