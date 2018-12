圖片版權 Getty Images Image caption 科學家認為公元536年的火山爆發,嚴重得與這張構想圖描述的情況差不多。

氣候變化、全球旱災山火不斷、經濟增長放緩,近年來這些壞消息也許令你覺得苦日子要來了,但斷言世界形勢越來越糟糕前,你得先想想生於536年的人類所經受的連串巨大災害。

當時,長達18個月歐洲、中東和亞洲籠罩在一層神秘的濃霧中,全球氣溫平均下跌攝氏1.5至2.5度。愛爾蘭的史書對此有詳細的描述:536至539年期間,糧食嚴重歉收。遠在東方的中國也受到影響,烈日炎炎的夏季突然下起雪來。

大約同一時間在公元541年,東羅馬帝國的培琉喜阿姆(Pelusium)爆發瘟疫,後稱查士丁尼大瘟疫(Plague of Justinian),奪去東羅馬帝國一半至三分一的人口。

美國哈佛大學歷史學家麥科米克(Michael McCormick)最新發表在學術期刊《科學》(Science)的文章形容,這是人類史上「最差的一個時期,甚至是最差的一年」。到底是甚麼事情引發這一連串災難?科學家透過鑽探瑞士一個冰川,也許能找到答案。

圖片版權 Getty Images Image caption 冰川數千年來凝固時,同時會把一些當時飄浮在大氣層的物質保存在內,讓科學家可以研究當時的大氣層成分。

災難性的火山爆發

哈佛大學人類歷史科學研究計劃(Initiative for the Science of the Human Past)研究人員的課題是探索瑞士一個有數千年歷史的冰川。這個冰川在數千年聚集過程中把一些當時飄浮在大氣層的物質保存下來。科學家在這個冰川往下鑽探取出冰芯,就能得到在不同時期凝固的冰川樣本,也能獲得不同時期大氣層飄浮物的樣本。

研究人員發現,公元536年春天凝固的冰川蘊含了兩個由火山活動形成的玻璃微分子,顯示當時冰島或北美一些地方有災難性的火山爆發,噴出的火山灰散佈到北半球各地。

研究人員認為,強風把這些火山灰吹散到歐洲和亞洲不同地區,遮擋太陽光,令全球氣溫下降。除了公元536年,科學家還發現在540和547年都有大規模火山爆發。

圖片版權 Getty Images Image caption 冰島埃亞菲亞德拉(Eyjafjallajokull)火山2010年爆發,嚴重影響當地航空交通。

這兩次火山爆發,再加上瘟疫,令歐洲經濟陷入衰退,一直至公元640年。這個年份的樣本的鉛含量大幅增高,顯示當年的銀礦活動再度活動起來,證明當時經濟開始復蘇。

美國俄克拉何馬大學(University of Oklahoma)羅馬歷史研究員哈佩爾(Kyle Harper)指出,瑞士冰川取得的樣本詳細紀錄了發生天災具體年代,為研究人員研究東羅馬帝國衰落提供一種「新的方法」,有利於他們探討當時的經濟活動。

有了這種新的研究方法,也許為學者認識這個被稱為「黑暗時代」帶來一線曙光。