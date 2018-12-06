圖片版權 Getty Images/The Washington Post Image caption 著名華裔物理學家張首晟

著名美國華裔物理學家、斯坦福大學教授張首晟12月1日去世，終年55歲。

就在上個月，張首晟所創立的風險投資公司受到美國政府指控幫助中國獲得美國的尖端技術和相關知識產權。

張首晟的家人通過多家中國媒體發表訃告，稱其與抑鬱頑強對抗後，在12月1日「意外離世」，終年55歲。

張首晟的家人在這份英文訃告中稱，張首晟「渴望通過科學研究見證世間的壯麗，他給整個世界帶來了孜孜以求的精神。」

2018年11月，美國貿易代表辦公室（USTR）更新《301調查報告》，指中國利用風險投資幫助中國政府獲得美國的尖端技術和相關知識產權，其中就包括丹華資本。

張首晟教授還是美國國家科學院（NAS）成員、美國人文與科學院（AAAS）院士和中國科學院外籍院士。

涉足中美

2009年，張首晟入選俗稱「千人計劃」的中國海外高層次人才引進計劃，被清華大學特聘為教授，自此開始在中美兩邊發展。

圖片版權 Getty Images Image caption 張首晟的家人在這份英文訃告中稱，張首晟「渴望通過科學研究見證世間的壯麗，他給整個世界帶來了孜孜以求的精神。」

「千人計劃」是中國2008年開始實施的人才引進項目。根據該項目，中國將為重點創新項目、實驗室、央企等從海外引進逾2000名人才。

張首晟在2013年當選中國科學院外籍院士。同一年，他與學生谷安佳創立丹華資本。

該公司稱其專注於投資美國具有影響力的科技成果和商業創新，投資領域涵蓋人工智能、虛擬與增強現實、大數據、區塊鏈、企業級應用等具有顛覆性的新興技術。

2018年11月，美國貿易代表辦公室（USTR）更新版《301調查報告》，指中國利用風險投資幫助中國政府獲得美國的尖端技術和相關知識產權，其中就包括丹華資本。

圖片版權 Getty Images Image caption 張首晟在2013年當選中國科學院外籍院士。同一年，他與學生谷安佳創立丹華資本。

公開資料顯示，張首晟1963年出生於上海，祖籍江蘇。他於1983年取得德國柏林自由大學物理學學士學位，後赴紐約州立大學修讀物理學博士，師從楊振寧。

2007年，張首晟預言並驗證量子自旋霍爾效應，被《科學》雜誌評為當年「全球十大重要科學突破」之一，他因此被湯森路透認為是最有可能獲得諾貝爾獎的科學家之一。

2010年，他獲得由歐洲物理學會頒發的歐洲物理獎。2012年，他獲得國際理論物理學領域最高獎「狄拉克獎」（Dirac Medal）。至此，他已經獲得過除諾貝爾獎之外幾乎所有的重要物理獎項。

2017年，他與華裔科學家王康隆、上海科技大學教授寇煦豐等團隊合作，在《科學》雜誌發表文章，證實馬約拉納費米子的存在，被命名為「天使粒子」。