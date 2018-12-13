圖片版權 iStock Image caption 有些人天生具有一些「超常」體能，可能與他們的遺傳構成有關。

具備強大「鋼鐵之軀」的超人通常只是科幻小說和漫畫中的人物，讓我們普通人無法企及。

然而，生活中的確有一些人具備一些特殊體能和本領，令大多數人只能羨慕和夢想。

是什麼原因讓這些人具備一些常人沒有的本領呢？是遺傳基因突變還是他們的適應能力強？

以下的五大實例或許幫我們揭開人體的一些奧秘。

圖片版權 iStock Image caption 大多數人在水下的視線是模糊的。

水下清晰視野

你有沒有試過在水裏睜開雙眼？我們大多數人在水下的視覺是模糊的。

但是生活在緬甸和泰國安達曼海岸的莫肯人部落的兒童則是例外。這些島民以海上游牧民族著稱。他們一年中大部分時間都住在水上的小屋或是船上，打撈海洋動植物為生。

因此，他們的眼睛已經適應了水下作業，他們有著驚人的水下視覺。

這與人眼如何聚焦的物理特性有關。人眼在接觸空氣和水時反應不同。

角膜是眼球最前方的透明多層組織，它為眼睛提供2/3的屈光力。進入眼球的光經過角膜後，通過晶狀體的折射，光線(影像)便可以聚焦在視網膜上。角膜的折光能力之所以是屈光系統中最強的，是因為它直接和空氣界面接觸。

但在水下則完全不同，如果眼睛周圍沒有空氣，水中的物體就會變得模糊不清。

由於人是陸地動物，我們的眼睛只能在空氣環境中提供最佳視覺靈敏度。光波在水中和在空氣中的傳輸特性不同，使我們無法在水裏看清楚東西。游泳鏡的發明就如同是保護鏡一樣，它在眼睛周圍形成了空氣環境，從而使眼睛能夠正常工作。

2003年，《當代生物學》（Current Biology）雜誌發表了一份研究顯示，莫肯人的孩子具備水下清晰視覺，就像海豚那樣。

但是，進一步的研究發現，成年莫肯人幾乎喪失了這種水下看清東西的能力，因為他們主要從事用魚叉捕魚工作，因此逐漸喪失了這種能力。

極度抗寒能力

人體體溫的正常值是在36.5到37.5攝氏度之間。這就是為什麼大多數人覺得天熱比天冷更容易對付。

圖片版權 Getty Images Image caption 我們大多數人無法在冰屋內長期居住

但居住在北極的因紐特人或居住在俄羅斯北部的涅涅茨人已經適應了寒冷的氣候。

他們身體對寒冷所做出的反應與我們不同，因為他們在生理上與我們不一樣。

他們的皮膚比我們更溫暖，他們的新陳代謝率也更高。 同時，他們的汗腺較少，不會因寒冷而顫抖。

這些特點完全是由於遺傳基因。如果你不是因紐特人或是涅涅茨人，即使你移居到北極幾十年，也仍然不會像他們那樣擁有難以置信的禦寒能力。

睡眠少

大多數人每天需要7至9個小時的睡眠時間才會感覺獲得充分的休息。

但是，美國睡眠醫學會（the American Academy of Sleep Medicine）2014年發表的一份研究發現了一種基因突變，攜帶這種基因的人可以在每晚不到6小時的睡眠狀況下正常運作。

圖片版權 iStock Image caption 大多人每天需要7-9小時睡眠

攜帶這種DEC2突變基因者有著更強烈的快速眼動（REM）睡眠，使他們的休息更有效。

攜帶這種基因變異者還似乎具備抵抗睡眠不足的能力。缺乏睡眠可以影響人的注意力，以及導致身心健康問題。

研究人員強調，只有1%的人口攜帶這種基因變異，也就是說那種每晚睡眠時間不超過6小時的人。

如果你不是這種人就不要硬撐，否則的話睡眠不足症狀早晚會找上你。

骨質密度

流失骨量是衰老的正常過程之一。然而，有些人流失的骨密度速度要比正常人快的多。這可能會導致骨質疏鬆，增加骨折風險。

圖片版權 iStock Image caption 隨著人體老化，骨量開始減少

但有些人正好相反，這些人的基因突變，導致罕見的骨硬化病。它可以引起骨密度增多。

美國的一些科學家找到了這種影響硬化蛋白生產的SOST基因。這種硬化蛋白的作用是調解骨形成。

科學家希望這一信息可以幫助他們找到能夠逆轉老年人骨質流失的方法。

但問題是，骨骼過度生長會導致巨人症，面部扭曲和耳聾。南非的阿非利卡人（Afrikaner）中就帶有這種遺傳性基因。

高原反應

經歷過高原反應的人都知道那種滋味有多難受。高原反應主要是因為缺氧，海拔越高氧氣越稀薄。

圖片版權 Getty Images Image caption 自然選擇讓生活在高原地區的人從基因上更適合高原環境

高原反應症狀包括頭暈、頭疼、血壓下降以及呼吸困難等。但世界有些地區的人生活在高原地區，例如， 南美安第斯人生活在海拔5000米的高原。

根據對生活在安第斯的克丘亞人（又稱奇楚亞人）和生活在喜馬拉雅山的西藏人研究顯示，自然選擇讓他們從基因上更適合在高海拔地區生活。

例如，隨著時間的推移，他們的軀幹變得更大，這會讓他們的肺活量增大，使他們每次吸氣時都能吸收更多的氧氣。

通常情況下，大多數人如果氧氣不足時身體會產生更多紅細胞，但他們則相反。

由於數千年進化而來的這些遺傳特徵，即使當這些山區人口搬到低地時，他們的這些遺傳特徵仍保持不變。