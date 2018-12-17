大數據、氣候變暖、環境破壞加劇...... 地球處於這樣的時代，地球居民的衣食住行和個人的日常似乎無不跟這些元素有著各種各樣的交集。

雖然跟汽車和取暖相比，一日三餐對環境的衝擊不那麼直接、一目了然，但用數碼工具算一算，結果或許也足以令人三思。

一項最新研究顯示，減少日常飲食中的肉類和蛋奶類食品，是地球人減少自己對環境衝擊的最大貢獻。

研究結果於2018年深秋一場制訂氣候問題國際遊戲規則的全球氣候大會期間發表在《科學》雜誌。

吃葷還是吃素，對環境的不同影響，可以用下面這個計算器算出來。

下拉清單上有34種普通餐桌上的食物，任選一項，再選擇多久吃一次這樣東西，比如雞肉，計算器就能告訴你，吃雞肉這件事的環境足跡，或者說碳足跡，有多深。

你的飲食對環境有什麽影響？ 卡住了？別着急。 可以更新瀏覽器，然後再選擇食物，了解它們對環境的影響。 你的飲食對環境有什麽影響？ 你喜歡哪些食物？ 多久吃一次？ 看答案 Your results are below 每一份食物相當於排放二氧化碳公斤數 另選一樣 看答案

牛津大學的這項研究表明，食品生產排放的溫室氣體佔地球碳排放的四分之一。

不奇怪的是，不同食物的環境衝擊也不同。

肉、禽、蛋、奶類食品的碳排放佔食物碳排放的一半以上，但只佔人體消耗熱量的五分之一。

這項研究的結果呼應了政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的建議，即每個人都可以通過改變自己的日常習慣來為減緩氣候變化作貢獻。

關於餐桌和飲食，IPCC建議大家不但應該少吃肉、奶、奶酪和黃油，還應該更多選擇本地生產的時令蔬果，並減少浪費。

除了吃的喝的，IPCC還建議對住宅做保溫絶緣處理，盡量使用火車和巴士，減少搭飛機，更多採用遠程連線視頻會議，減少商務旅行。

根據普爾和奈梅切克在《科學》雜誌上發表的研究報告，從自己的飲食清單上刪掉肉類和乳製品，就可以把個人的碳腳印縮小三分之二，體現為節約用水、減少污染、減少森林砍伐等，尤其是用來生產你餐盤裏的食物的土地資源消耗可以減少75%。

普爾在接受BBC採訪時更加直接，說我們把什麼東西吃進嘴裏，其實是重大環境問題背後的主要影響力，無論是氣候變化還是生物多樣性下降。

如果必須經常乘飛機旅行，可以考慮是否有可能改用其他交通方式，這對你個人碳腳印的改變比改變飲食更大。

從倫敦飛紐約，單程，碳排放將近半噸（500公斤）；電動車和汽油引擎車，選前者代步，每年可減少碳排放1噸以上。

不光是吃什麼會左右你的環保努力，選擇「正確」的食物來源也很重要。

比如牛肉，放養的牛和砍伐森林開闢的牧場出來的牛就不一樣，後者的碳排放是前者的12倍。

平均而言，南美洲牛肉的碳排放是歐洲牛肉的3倍，用地是後者的10倍。

除了肉類和乳製品，還可以考慮從自己最喜歡的食單上剔除一些其他碳腳印較大的東西，比如巧克力和咖啡，大部分來自曾經是熱帶雨林的種植園，所以碳排放較高。

西紅柿呢，可以選擇戶外生長的，或者配備高科技的溫室培育的，而不是在老式的用煤氣或燃油保溫的溫室種植的那種。

真心環保又捨不得戒了啤酒，那可以喝扎啤，因為聽裝和瓶裝啤酒的包裝對環境損害大得多。

總之，肉類食品再環保，它們的碳排放也比高蛋白蔬菜多，比如豆類和堅果。

設計：普麗娜·沙（ Prina Shah）；製作：菲利克斯·史蒂文森（Felix Stephenson）、貝琪·拉什（Becky Rush）

這個計算器怎麼做出來的？

環境衝擊如何計算？

英國牛津大學研究員約瑟夫·普爾（Joseph Poore）和瑞士蘇黎世的農業生態與環境研究所的托馬斯·奈梅切克（Thomas Nemecek）研究了40種全球常見的主要食物和飲料對環境的影響。

他們計算了這些食物和飲品的溫室氣體排放，以及它們的整個生產過程中消耗的土地和淡水資源，包括加工、包裝和運輸。

普爾和奈梅切克分析了近40000個農場、1600種加工、包裝和零售活動的數據，由此得出各種食物、不同的加工生產方式和地理位置對環境的不同衝擊。

飲食的份量怎麼定?

這項研究中的數據是根據每種食物或飲料1公斤所產生的環境影響計算的。

本文和計算器採用的攝入份量採用英國飲食健康協會（BDA）和保柏醫療保險集團（BUPA）的食物飲料攝入份量標凖。

BDA和BUPA的攝入份量標凖通常比餐館採用的和人們一般習慣的份量要少，因此用這個計算器算出來的碳足跡/環境衝擊程度很可能低於實際情況。

溫室氣體是什麼?

溫室氣體排放用二氧化碳當量（CO2eq）的公斤數來表達。二氧化碳當量是一個計算單位，把各種不同的溫室氣體折算成二氧化碳排放量。

我的飲食跟開車的距離是怎麼換算的？

一種食物一年的消耗對環境的衝擊是這麼計算的：一份食物的環境衝擊乘以一年裏吃這種食物的次數，後者根據讀者提供的每周攝入這種食物的次數推算得出。

然後，把這個結果跟其他的日常活動的碳排放數據做比較。根據歐洲環境署（EEA）的估算，一輛普通的汽油引擎車「一輩子」平均每英里排放392克二氧化碳當量，計算中包含了這輛車的生產、燃料的加工生產和廢氣排放。

英國普通家庭取暖平均排放2.34噸二氧化碳當量，這是根據氣候變化委員會（Committee on Climate Change）的數據計算的；從倫敦到馬拉加飛機往返一趟，碳足跡是排放了320克二氧化碳當量。

跟每種食物一年的消耗所需土地資源作對比的是261平米的網球場。

跟每年消耗的水資源作對比的是淋浴；有數據顯示一般淋浴時間平均是8分鐘，用水65公升。