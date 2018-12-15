圖片版權 Getty Images Image caption 靠貓捕鼠已經失效

巴黎鼠患成災不但令巴黎市民不勝其煩，可能還影響未來2年的市長選舉。因為能否治理好鼠患已經成了巴黎市民選舉市長的一個重要標凖之一。

巴黎並不是唯一面臨鼠災的城市，科學家警告說，隨著全球氣候變暖和城市化進程的加快，也帶來了一個意想不到的結果，那就是讓全球老鼠數量激增。

去年，尼日利亞總統穆罕默杜·布哈里的辦公室被老鼠佔領，他不得不搬到家裏辦公長達數星期之久。

以音樂和體育聞名的美國芝加哥市，現在又多了一個頭銜，成了美國的「老鼠之都」。

印度尼西亞的大米產量由於鼠災減少了17%。

如果說，人鼠之間正在面臨一場戰役的話，那麼人類正在節節敗退，而且情況還會進一步惡化。

圖片版權 Getty Images Image caption 治理老鼠成為下屆巴黎市長競選成功與否的關鍵之一

繁殖速度驚人

老鼠可能給人類帶來種種問題，包括傳播疾病、影響食品安全並對人類建築構成威脅等。僅在美國，由於老鼠給建築設施造成的破壞就高達190億美元。

據聯合國估計，到2050年全球近70%的人口將居住在城市（相比目前的55%），如果不採取有效措施，屆時鼠患問題會更加嚴重。

城市化程度的提高意味著為老鼠提供了更多的食物與棲息之地。因為，數千年以來老鼠一直選擇與人類相鄰，以便分享人類的食品垃圾。

在老鼠種類中以褐家鼠（the Rattus norvegicus - or the brown rat）最普通。

此外，氣候變化，溫度上升將延長老鼠的生殖期。據專家說，一對老鼠在12個月內就可以繁殖出多達1250隻老鼠。

倫敦格林威治大學生態學教授貝爾曼對BBC表示，老鼠繁殖力非常強大。人類不可能徹底消滅它們。如果一些老鼠被滅，剩下的老鼠會很快恢復併發展壯大。

圖片版權 Getty Images Image caption 老鼠繁殖能力極強

人類第一殺手

他說，一隻雌老鼠大約在5-6個星期大就可以繁殖後代了。目前人類對付老鼠的辦法仍然是採取捕殺滅鼠的陳舊辦法。

紐約生物學家帕森斯說，「令人難以置信的是我們對老鼠缺乏研究。我們對大熊貓的知識遠遠大於褐家鼠」。

據專家估計，在過去1000年老鼠給人類造成的死亡遠遠大於所有戰爭加在一起的總和。例如，14世紀歐洲的黑死病，與鼠疫相同，都是由一種稱為鼠疫桿菌的細菌所造成。這些細菌寄生於跳蚤身上，並由黑鼠（Rattus rattus）等動物來傳播。

圖片版權 Getty Images Image caption 14世紀歐洲的黑死病是由一種稱為鼠疫桿菌的細菌所造成。

老鼠已經不再懼怕人類，而人類對老鼠知之甚少。很多時候，人類靠投毒的方法來滅鼠，但這樣做會給環境以及其他動物帶來風險。

同時，科學家也注意到有些老鼠已經對某些毒藥產生了免疫力，無法起到應有的效果。

啟用老鼠天敵

Image caption 用貓捉老鼠的辦法已經不好使了

人們都知道，貓是老鼠的天敵。有些地方希望用貓來對付老鼠。然而，這一方法也並非有效。

根據帕森斯的研究，在貓與老鼠78天的「共處時間」裏，貓一共才咬死了兩隻老鼠，當時的老鼠數量大約為150隻。

美國弗羅里達大學的疾病生態學家格拉斯發表的有關文章寫道：「為了避免正面衝突，貓和老鼠更有可能相互漠視或是彼此迴避，特別是當老鼠的個頭比較大時。」

避孕法？

到底該用什麼辦法來對付老鼠呢？2016年，美國一家公司Sensetech宣佈他們發明一種可以讓雌老鼠絶育的避孕藥ContraPest。

用該公司創始人梅耶的話說，它「將會改變世界」。據說，在使用這種避孕藥的地方，老鼠的活動量減少了46%。

去年，該藥品在美國紐約市進行了測試。紐約大約有200萬隻老鼠。但一些專家警告，它並不是靈丹妙藥。

悉尼大學專家班克斯表示，那些不「上鉤」的老鼠生育更多後代，因為搶食的競爭者少了。

圖片版權 Sensetech Image caption 老鼠避孕藥是否會真正有效還需進一步實驗

食物供應鏈

但有一點共識是要想控制老鼠的數量必須要破壞老鼠的食物供應鏈。

倫敦格林威治大學生態學教授貝爾曼說，其實最佳辦法往往是最基本的辦法，如果當局解決好垃圾儲存處理以及衛生問題，將為滅鼠帶來深遠影響。

帕森斯表示，如果食物減少了，老鼠將會「自相殘殺」。如果每個人都把食物垃圾帶走，不要把它丟到公共垃圾桶會更有效。

圖片版權 Getty Images Image caption 有時是因為人類自身的行為給老鼠生存帶來方便條件。

帕森斯說，一旦食物減少，老鼠會調解繁殖數量，它們會少生育，並會相互爭斗。

萊斯特大學的古生物學家詹認為，未來世界可能是屬於老鼠。他稱，正是借助人類的幫助才讓老鼠得以在世界各地生存。它已經成功地適應了許多新環境。

「老鼠將可能成為地球地質未來的主要居民，並且可能會超過人類的生存，」他告訴BBC。