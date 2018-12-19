圖片版權 Getty Images Image caption 人的運氣好壞，很大程度上取決於性格和所思、所為

為什麼有人運氣就是比別人好？如果你發現自己為這個問題糾結，就需要注意了。

這個問題很普通，誤導性也很強。

心理學家理查德·懷斯曼（Richard Wiseman）是不信邪的。他說：「無論好運還是厄運，都是人自找的。」

他有資格說這句話，那是因為他多年來一直在研究幸運在人們生活中扮演的角色。他把這個研究稱為「科學調查」，調查的對象是自詡「幸運」和自嘲「倒霉」的兩種人之間有什麼區別。

調查結果：運氣不是一種神奇的魔幻力量，也不是造化的隨意恩賜。幸運的奧秘在於我們自己的所思和所為。

用常人的語言說，那些「幸運兒」之所以看上去總是走運，秘密就是他們做好了這四件事。

1. 看到新機遇時，抓住

自認為幸運的人髮現和抓住機遇的能力強，而且時機也往往很恰當。

他們看到新的方向、路徑時，會樂於朝向那個地方，往那個目標前行。

比較倒霉的人正相反。懷斯曼發現這些人即便聽到機會在敲門也不敢去開門。

圖片版權 Getty Images Image caption 向好運招手

2. 聽從直覺

抓住新機遇需要有直覺，而且要能聽從直覺。

幸運的人一般都會跟著直覺走，而這需要勇氣。

圖片版權 Getty Images Image caption 多看積極的一面，聽從內心直覺

性格較優柔寡斷的人，即使有直覺，也會思前想後，難免錯失時機。

這往往就成了他們不走運或者倒霉的主要原因。

懷斯曼說：「這類人需要更多時間考慮問題，而他們的這些考慮並不是很有用。」

3. 預見成功

幸運的人多半性格樂觀積極，他們不管做什麼事都預期自己會成功。

懷斯曼：「他們預計事情會進展順利，而這種心態和預期往往成為自我實現的預言。」

當然，失敗總歸是難免的，但積極的心態使得他們在遭遇逆境和險阻時也不退縮。

這種素質具有漣漪效應或者連鎖反應，能把其他人吸引到他們身邊。

運氣差的人性格偏悲觀。

這會造成相反的漣漪效應：別人會本能地遠離悲觀頹喪的人，使他們形單影隻，孤立無援，好運更難垂青，從而形成惡性循環。

圖片版權 Getty Images Image caption 積極的預期往往帶來積極的效果

4. 保持積極心態

幸運的關鍵是保持積極心態。

每個人都會遇到不順心、不如意和倒霉的事，但幸運的人能夠迅速擺脫這種處境、經歷，恢復積極的常態。

他們會從中吸取經驗教訓，然後繼續前行。

這樣，即便是壞運氣也變成了好運。

圖片版權 Getty Images Image caption 幸運的人心態積極，還能把壞事變好事。

相反，自認為天生倒霉的人，哪怕是微不足道的挫折也能把他們擊垮。

他們堅信未來一片黑暗，努力毫無意義。

你想交好運嗎?

幸運的是，前方總有希望。

懷斯曼說，掌握一些技能，任何人都有可能得到好運的親睞，變成幸運兒。

其中一條就是「幸運日記」。堅持寫「幸運日記」有助於改變個人運勢。

事無巨細，只要是好的，積極的，就記下來，每天記錄。

這個過程有助於減少悲觀、負面的念頭和思緒，把注意力轉向生活中樂觀積極的方面。

圖片版權 Getty Images Image caption 梳理心情，對事物和未來保持樂觀

確實，有些事情的發生不以人的意志為轉移，但堅持寫「幸運日記」有助於培養堅韌的意志。

這一招不會立竿見影，但懷斯曼說，堅持一周左右，就能見到成效。