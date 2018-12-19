幸運之神不公平 但科學地改變運勢是可能的
為什麼有人運氣就是比別人好？如果你發現自己為這個問題糾結，就需要注意了。
這個問題很普通，誤導性也很強。
心理學家理查德·懷斯曼（Richard Wiseman）是不信邪的。他說：「無論好運還是厄運，都是人自找的。」
他有資格說這句話，那是因為他多年來一直在研究幸運在人們生活中扮演的角色。他把這個研究稱為「科學調查」，調查的對象是自詡「幸運」和自嘲「倒霉」的兩種人之間有什麼區別。
調查結果：運氣不是一種神奇的魔幻力量，也不是造化的隨意恩賜。幸運的奧秘在於我們自己的所思和所為。
用常人的語言說，那些「幸運兒」之所以看上去總是走運，秘密就是他們做好了這四件事。
1. 看到新機遇時，抓住
自認為幸運的人髮現和抓住機遇的能力強，而且時機也往往很恰當。
他們看到新的方向、路徑時，會樂於朝向那個地方，往那個目標前行。
比較倒霉的人正相反。懷斯曼發現這些人即便聽到機會在敲門也不敢去開門。
2. 聽從直覺
抓住新機遇需要有直覺，而且要能聽從直覺。
幸運的人一般都會跟著直覺走，而這需要勇氣。
性格較優柔寡斷的人，即使有直覺，也會思前想後，難免錯失時機。
這往往就成了他們不走運或者倒霉的主要原因。
懷斯曼說：「這類人需要更多時間考慮問題，而他們的這些考慮並不是很有用。」
3. 預見成功
幸運的人多半性格樂觀積極，他們不管做什麼事都預期自己會成功。
懷斯曼：「他們預計事情會進展順利，而這種心態和預期往往成為自我實現的預言。」
當然，失敗總歸是難免的，但積極的心態使得他們在遭遇逆境和險阻時也不退縮。
這種素質具有漣漪效應或者連鎖反應，能把其他人吸引到他們身邊。
運氣差的人性格偏悲觀。
這會造成相反的漣漪效應：別人會本能地遠離悲觀頹喪的人，使他們形單影隻，孤立無援，好運更難垂青，從而形成惡性循環。
4. 保持積極心態
幸運的關鍵是保持積極心態。
每個人都會遇到不順心、不如意和倒霉的事，但幸運的人能夠迅速擺脫這種處境、經歷，恢復積極的常態。
他們會從中吸取經驗教訓，然後繼續前行。
這樣，即便是壞運氣也變成了好運。
相反，自認為天生倒霉的人，哪怕是微不足道的挫折也能把他們擊垮。
他們堅信未來一片黑暗，努力毫無意義。
你想交好運嗎?
幸運的是，前方總有希望。
懷斯曼說，掌握一些技能，任何人都有可能得到好運的親睞，變成幸運兒。
其中一條就是「幸運日記」。堅持寫「幸運日記」有助於改變個人運勢。
事無巨細，只要是好的，積極的，就記下來，每天記錄。
這個過程有助於減少悲觀、負面的念頭和思緒，把注意力轉向生活中樂觀積極的方面。
確實，有些事情的發生不以人的意志為轉移，但堅持寫「幸運日記」有助於培養堅韌的意志。
這一招不會立竿見影，但懷斯曼說，堅持一周左右，就能見到成效。