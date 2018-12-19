兩棲動物被命名為「特朗普」，然而它可能因氣候變化滅絶

圖片版權 EnviroBuild / Getty Images Image caption 命名該物種的公司將特朗普標誌性的頭髮元素加入到該動物的照片中。

美國總統常常樂於接受他們獲得的榮譽，但唐納德·特朗普（Donald Trump ）總統可能對一項最近獲得的榮譽選擇忽略。

一種新發現的將頭埋在沙子裏的穴居兩棲動物將以唐納德·特朗普的名字命名。顯然，這是對他有關氣候變化言論的回應。

該物種在巴拿馬被發現，它被一家公司在拍賣會上以25,000美元價格奪得命名權。隨後，它被命名為「Dermophis donaldtrumpi」。

環保建材公司「環境建設」（EnviroBuild）表示，他們希望借此提高人們對氣候變化的認識。

該公司聯合創始人艾丹·貝爾（Aidan Bell）在一份聲明中稱：「Dermophis donaldtrumpi尤其容易受到氣候變化的影響，因此，在與它同名的人做出的氣候政策下，它有滅絶的危險。」

這種體型較小、眼睛看不見的生物是一種長居地下的蚓螈的一種，貝爾將它的行為與特朗普的行為進行了毫不客氣的比較。

他形容說，把頭埋在沙裏有助於特朗普抵抗人們在氣候改變上所達成的科學共識。

圖片版權 Abel Batista / Rainforest Trust UK Image caption 該物種在巴拿馬被發現，它被一家公司在拍賣會上以25,000美元價格奪得命名權。

世界主流的科學家一致認為，氣候變化主要是人為因素造成。

但特朗普政府一直努力推進化石燃料政策，他還指責這些科學家有「政治議程」，並懷疑人類是否對地球氣溫上升負有責任。

特朗普10月在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目採訪時稱，「我不知道它是不是人為導致的。"他補充稱："我沒有否認氣候變化，但（氣溫）很可能會恢復到從前」，但他沒有提供任何依據。

上月，特朗普對自己政府的一份報告提出質疑。該報告稱，氣候變化將導致美國每年損失數千億美元，並對健康造成損害。

「我不相信，」他當時對記者說。

特朗普上台後即宣佈美國將退出《巴黎協定》，該協定旨在推動各國共同遏阻全球變暖趨勢。

特朗普為這一決定辯護的理由是，「我是被選舉出來為匹茲堡（美國鋼鐵工業城市）人服務的，而不是巴黎人」，他還稱，該協議使美國企業和工人處於不利地位。

不過，這已不是特朗普第一次「冠名」動物界了。據《時代周刊》（Time）報道，2017年，一個在美國加利福尼亞州南部新被發現的飛蛾品種曾被命名為「Neopalpa Donaldtrumpi」。

這種飛蛾頭上帶有一撮淡黃色的鱗片，儼如特朗普的標誌性頭髮。

此前，在秘魯亞馬遜雨林中，也有一種全身長著黃色絨毛的昆蟲被研究人員稱為「Trumpapilar」，但該暱稱並未得到正式承認。