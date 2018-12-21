2018年植物界的十大新發現：抗癌、捕蟲與美容
植物專家花了多年的時間，一直想尋找植物世界裏的秘密。但每年科學界仍然能夠找到大約兩千種新植物。
英國皇家植物園（邱園）2018年發現和命名了超過100種新植物。今年發現了一些食蟲植物、新的蘭花以及有新藥用功效的攀緣植物。
瀑布中的植物
阿亞‧萊比教授（Prof Aiah Lebbie）在塞拉利昂的一處瀑布附近的石頭上發現一種不尋常的植物，他收集了一些樣本併發到英國皇家植物園，核實是新品種，並以他的名字命名為Lebbiea Grandiflora。
「它非常獨特，跟其他同類型的植物不一樣，當時我便意識到我們發現了新的東西，」他對BBC說，「而我的名字將永遠跟它連在一起。」
他發現的植物被視為極危物種，新品種身處一個正進行水力發電工程以及採礦的地方，科學家相信它幾年後就會絶跡。
一般相信，魚類會進食這類植物，促進生態系統的健康。
來自塞拉利昂植物標本館的萊比教授說，「世上每一品種植物都與我們的生存息息相關。」
「如果我們不當它們的看管人或守護者，令它們絶種，對我來說，這對世界是一種損失，我們現在也不太了解它的價值。」
荒島上的食蟲者
世界上的豬籠草有超過150個品種，此次新發現的是Nepenthes biak，是在印度尼西亞的新幾內亞北岸一個叫比亞克的小島上發現的。
該島旅遊業威脅了這款新植物。
邱園的植物學專家馬丁‧奇克（Martin Cheek）說，有些人把這些植物拿去賣給遊客，如果不做保護措施，可能會令這種植物絶種。
他說這是他們的工作去保護這些植物，讓下一化仍然可以欣賞。多種豬籠草目前有藥用價值，而科學家並未完全探索這些植物的功效。
邱園的經理拉拉‧朱伊特（Lara Jewitt）說，科學家無時無刻都在植物上發現新事情，永遠也不會知道從植物裏有甚麼新發現。
可能治癌的花
這種新植物叫Kindia gangan，是咖啡屬的植物，邱園的科學家在西非國家幾內亞一個叫金迪亞（Kindia）的小鎮發現它生存於一處沙石崖。目前生物提煉下發現它可能有藥用價值，並有抗癌的特質。
被偷去賣的蘭花
在老撾首都萬象，一名商人把漂亮的蘭花，放在手推車上賣給途人，這種叫Paphiopedilum papilio-laoticus的鞋蘭正出於嚴重的瀕臨絶種的狀態。
從舊照發現的紫薯
2002年，有人把相中吊掛著的紫薯的照片，發到邱園，相隔十多年後，邱園收到一個被壓縮及乾掉了的樣本，相信是新品種的植物。
這個紫色的植物名為Dioscorea hurteri，可以在南非誇祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal）六個地點找到，被視為容易滅絶的物種。
越南的新花
這種花學名為Oreocharis tribracteata，可以在越南北部遠郊找到，後來帶到英國開始繁殖。
雨林的樹
在西非幾內亞的雨林發現了這棵名為Talbotiella cheekii大樹，春天時會有鮮粉紅色的鮮花，它是到2015年才被發現，今年正式命名。
野生香料樹
這棵Pimenta berciliae是香料樹的一種，是一種食物及美容產品的材料。
雲霧森林中的鮮花
玻利維亞的山區發現了這種粉紫色的植物。
恐怕已經絶種的樹
一款來自喀麥隆的樹，學名是Vepris bali，原本應該生存於巴門達高地（Bamenda Highlands），但該處的生態受到破壞，相信已經絶種。