2018年植物界的十大新發現：抗癌、捕蟲與美容

圖片版權 Martin Cheek Image caption 幾內亞雨林的樹。

植物專家花了多年的時間，一直想尋找植物世界裏的秘密。但每年科學界仍然能夠找到大約兩千種新植物。

英國皇家植物園（邱園）2018年發現和命名了超過100種新植物。今年發現了一些食蟲植物、新的蘭花以及有新藥用功效的攀緣植物。

瀑布中的植物

阿亞‧萊比教授（Prof Aiah Lebbie）在塞拉利昂的一處瀑布附近的石頭上發現一種不尋常的植物，他收集了一些樣本併發到英國皇家植物園，核實是新品種，並以他的名字命名為Lebbiea Grandiflora。

圖片版權 RBG Kew Image caption 塞拉利昂的新植物。

「它非常獨特，跟其他同類型的植物不一樣，當時我便意識到我們發現了新的東西，」他對BBC說，「而我的名字將永遠跟它連在一起。」

他發現的植物被視為極危物種，新品種身處一個正進行水力發電工程以及採礦的地方，科學家相信它幾年後就會絶跡。

一般相信，魚類會進食這類植物，促進生態系統的健康。

來自塞拉利昂植物標本館的萊比教授說，「世上每一品種植物都與我們的生存息息相關。」

「如果我們不當它們的看管人或守護者，令它們絶種，對我來說，這對世界是一種損失，我們現在也不太了解它的價值。」

荒島上的食蟲者

世界上的豬籠草有超過150個品種，此次新發現的是Nepenthes biak，是在印度尼西亞的新幾內亞北岸一個叫比亞克的小島上發現的。

圖片版權 Martin Cheek, RBG Kew Image caption 新幾內亞的豬籠草。

該島旅遊業威脅了這款新植物。

邱園的植物學專家馬丁‧奇克（Martin Cheek）說，有些人把這些植物拿去賣給遊客，如果不做保護措施，可能會令這種植物絶種。

他說這是他們的工作去保護這些植物，讓下一化仍然可以欣賞。多種豬籠草目前有藥用價值，而科學家並未完全探索這些植物的功效。

邱園的經理拉拉‧朱伊特（Lara Jewitt）說，科學家無時無刻都在植物上發現新事情，永遠也不會知道從植物裏有甚麼新發現。

可能治癌的花

圖片版權 Martin Cheek Image caption 與咖啡有關的植物。

這種新植物叫Kindia gangan，是咖啡屬的植物，邱園的科學家在西非國家幾內亞一個叫金迪亞（Kindia）的小鎮發現它生存於一處沙石崖。目前生物提煉下發現它可能有藥用價值，並有抗癌的特質。

被偷去賣的蘭花

圖片版權 Adunyadethluangaphay Image caption 老撾的鞋蘭。

在老撾首都萬象，一名商人把漂亮的蘭花，放在手推車上賣給途人，這種叫Paphiopedilum papilio-laoticus的鞋蘭正出於嚴重的瀕臨絶種的狀態。

從舊照發現的紫薯

2002年，有人把相中吊掛著的紫薯的照片，發到邱園，相隔十多年後，邱園收到一個被壓縮及乾掉了的樣本，相信是新品種的植物。

圖片版權 Gareth Chittendon Image caption 南非的新植物。

這個紫色的植物名為Dioscorea hurteri，可以在南非誇祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal）六個地點找到，被視為容易滅絶的物種。

越南的新花

圖片版權 Sadie Barber Image caption 越南新黃色的花。

這種花學名為Oreocharis tribracteata，可以在越南北部遠郊找到，後來帶到英國開始繁殖。

雨林的樹

圖片版權 Martin Cheek Image caption 幾內亞雨林的樹。

在西非幾內亞的雨林發現了這棵名為Talbotiella cheekii大樹，春天時會有鮮粉紅色的鮮花，它是到2015年才被發現，今年正式命名。

野生香料樹

圖片版權 Thaisvasconscelos3 Image caption 這新樹可以用作食品及美容產品。

這棵Pimenta berciliae是香料樹的一種，是一種食物及美容產品的材料。

雲霧森林中的鮮花

圖片版權 Mt Martinez Image caption 玻利維亞山區的植物。

玻利維亞的山區發現了這種粉紫色的植物。

恐怕已經絶種的樹

一款來自喀麥隆的樹，學名是Vepris bali，原本應該生存於巴門達高地（Bamenda Highlands），但該處的生態受到破壞，相信已經絶種。