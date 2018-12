英國機場噩夢：小小無人機為何令航空交通大混亂

圖片版權 Getty Images Image caption 無人機越來越普及,各國同時越來越需要對它作出監管。

英國倫敦蓋特威克機場(Gatwick Airport)多次受無人機影響關閉超過一天,影響超過700架次航班升降,約十萬名旅客受影響。當地警方至今仍然未找到操作無人機的人,但懷疑可能是環保份子所為。

蓋特威克機場發言人指,英國警方和軍隊已經為機場提供額外的防範措施,讓機場可以重新開放,讓飛機升降。

現今許多無人機售價廉宜,低至數十美元就可以買到。但BBC科技事務記者珍‧韋克菲爾德(Jane Wakefield)的報道指,這些小小的航空器可以對民航交通造成巨大影響。

無人機對航空安全有甚麼影響?

一架無人機2017年10月在加拿大一個機場與民航客機碰撞,機翼輕微損毀,但事後仍然能安全降落。

我們目前尚未完全清楚無人機與民航客機相撞會有甚麼後果。許多機構都做了相關研究,模擬不同情況下無人機與客機相撞的後果,但每個測驗得出的結論似乎都不同。

美國戴頓大學(University of Dayton)模擬一架一公斤重的無人機與一架以每小時383公里飛行的民航機相撞,結果顯示客機嚴重受損。

另一個由美國航公安全研究公司Alliance for System Safety of Unmanned aircraft system through research Excellence(簡稱Assure)與美國航空安全管理局聯合進行的調查顯示,航機與無人機相撞造成的損害可能會比與雀鳥相撞造成更大的破壞,而且無人機的電池在相撞後可能會卡在客機機身內,引致火警。

圖片版權 ASSURE Image caption 多個機構的測試都顯示,無人機的確會對客機造成嚴重破壞。

倫國帝國學院機械工程學講師瓦伊迪安納森(Ravi Vaidyanathan)接受BBC訪問時指出,無人機對大型客機構成的破壞並不大,但這個威脅不容忽視。

他指出,無人機可以被吸進客機的引擎,重量超過兩公斤的無人機可以打穿某些客機型號駕駛艙的玻璃。

總部設在英國的航空交通安全公司Quantum Aviation的主席蘭尼(Martin Lanni)說,無人機看上去十分脆弱,但它的電池十分堅硬。「相比雀島,如果無人機穿透飛機的引擎或機身,帶來的潛在危險更高。」

近年經常發生客機與無人機相遇的事件。英國空中相遇委員會(Airprox Board)的資料顯示,2017年有92次這種案例。

機場如何自保?

圖片版權 Getty Images Image caption 近年經常發生客機與無人機相遇的事件。英國的資料顯示,2017年有92次這種案例。

英國今年7月通過法案,在機場一公里範圍內放飛無人機,或把無人機飛到超過離地120米都是違法。但專家指出即將降落的客機會降至低於離地120米,而且故意違法的人不會理會這些規例,他們認為這個法案無助改善航空安全。

一些監獄曾測經一些無線電干擾系統,防止有人利用無人機把違禁品運進監獄範圍。

機場的管理局可以利用一些較先進但昂貴的雷達系統,偵察機場周圍有沒有無人機飛行,同時找出控制無人機訊號的來源。蘭尼指出,最理想的方法是與無人機的控制員取得直接聯繫,而不是擊落無人機。

Quantum Aviation的系統可以讓機場管理員干擾無人機的訊號,令它無法接收控制訊號。在這個情況下,大多數無人機會自動進入保安模式,自動降落、或是回到起飛的地點。

全球最大的無人機製造商DJI在2013年開始,就已經在旗下的無人機安裝系統,令無人機控制員無法把它飛進某些受管制的範圍。這個系統也會在無人機即將進入受管制範圍前,向控制員發出警告。

有哪些方法可以捕捉無人機?

圖片版權 Droptec Image caption 我們可以利用無人機可以向闖入受禁制範圍的無人機發射一個網,迫使後者降落。

如果這些方法都不行,我們還是有一些更直接的方法捕捉這些不速之客。

法國當局早前測試了一架無人機,它可以向其他無人機發射一個網,迫使對方降落。

除此以外,中國和美國分別都曾經測驗利用激光,破壞無人機,從而把它擊落。

荷蘭也想出了一個比較低科技的方法:利用一些受特別訓練的老鷹來抓住無人機。

英國克蘭菲爾德大學(Cranfield University)航空專家格雷斯(Iain Gray)認為,蓋特威克機場的事件顯示,世界各國的機場管理公司必須加強它們如何應對無人機,它們在未來「會希望與學者合作,研究出未來需要的相關技術」。