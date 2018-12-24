圖片版權 NASA Image caption 1968年12月，比爾·安德斯在阿波羅8號上。

現年85歲的阿波羅8號登月艙駕駛員比爾·安德斯（Bill Anders）日前對BBC稱，載人登陸火星的計劃是「愚蠢的」。

美國國家航空航天局（NASA）目前正在籌劃新的人類登月任務。外界認為，該機構想通過此計劃積累經驗和探索技術，以便為未來人類登陸火星鋪路。

NASA沒有對此置評。

半個世紀前的1968年平安夜，阿波羅8號（Apollo 8）首次搭載人類抵達月球軌道。三名宇航員向地球進行現場直播。

Image caption 安德斯已85歲。他說，載人登陸火星的計劃「幾乎是荒謬的」。

安德斯表示，他是非載人項目的「強烈支持者」，「主要因為它們非常便宜」。他說，公眾的支持並非為了資助更加昂貴的載人任務。

「當務之急是什麼？有什麼推動我們去火星？」他補充稱，「我認為大眾對此並沒有興趣。」

目前，機器人探測器正在對火星進行勘測。上個月，「洞察號」成功在火星埃律西昂平原（Elysium Planitia）著陸，它將對火星內部進行採樣。

圖片版權 NASA Image caption NASA發佈的構想人類未來在火星生活的「火星冰屋」。

1968年12月，安德斯和同事弗蘭克·博爾曼（Frank Borman）及詹姆斯·洛威爾（Jim Lovell）搭乘「土星5號」運載火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角升空，最終完成繞月10周的任務。

在返回地球之前，阿波羅8號的機組人員在月球軌道上待了20個小時。

12月27日，他們返回降落在距目標點僅4500米的太平洋上，隨後被約克城號航空母艦接走。

該行動是當時人類離自己的星球最遠的一次，也是七個月後「阿波羅11號」歷史性登月前的重要一步。

但是，比爾·安德斯對約翰·肯尼迪（John F Kenned）總統承諾將人類送上月球以來NASA的發展狀況持負面態度。

你的器材不支持播放多媒體材料 「日出」我們看多了，但「地球出」你又看過了沒有？航天員分享了首次看地球升起那一刻的經歷。

「NASA今天已無法到達月球。他們太僵化了……NASA已經變成了一個就業項目……許多中心主要是為了保持忙碌。他們只知道為員工發工資，為他們的國會議員爭取連任，看不到公眾對他們的支持。」

安德斯還對1970年代阿波羅計劃完成後，NASA集中精力進行近地軌道探索的決定持批評態度。「我認為航天飛機是一個嚴重的錯誤。除了一次激動人心的發射，它幾乎什麼也沒做，它從未實現過它的諾言，」安德斯說。

「空間站之所以存在，只是因為你有一架航天飛機，反之亦然。在登陸月球後，NASA確實在載人航天計劃上管理不善。」

從安德斯這樣一名自豪的愛國者和美國軍方服役人員口中聽到如此說法或許令人驚訝，他的觀點在太空界並非主流。

「我認為NASA很幸運擁有這些資源，我認為這些投入產生的價值難以判斷。我說這些話並不受NASA歡迎，但我就是這麼想的，」他解釋道。

他的前同事弗蘭克·博爾曼則稍顯熱情。博爾曼是阿波羅8號計劃的指揮，他在雙子座計劃（Gemini programme）時還在地球軌道上呆了兩周。

「我不想像比爾那樣批評NASA，」他對BBC說。「我堅定地認為我們要探索太陽系。」

圖片版權 NASA

對於Space X創始人埃隆·馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜（Amazon）老闆傑弗裏·貝索斯（Jeff Bezos）的私人火星探測計劃時，博爾曼則持負面態度。

「我確實認為很多關於火星的炒作都是無稽之談。馬斯克和貝索斯說要在火星上建立殖民地，這是無稽之談。」

阿波羅的遺產

回顧自己經歷的那次歷史性探月任務，博爾曼將阿波羅8號稱為「偉大的嘗試」，並表示這意味著美國贏得了太空競賽。

安德斯說，他覺得阿波羅8號的長期遺產是他拍攝的照片《地球上升》（Earthrise），這張照片在繞月軌道上拍攝，展示了地球從月球地平線上方升起。

圖片版權 NASA Image caption 阿波羅8號上拍攝的著名照片《地球上升》（Earthrise）。

他們的同伴詹姆斯·洛威爾在接受BBC採訪時也談到了《地球上升》：「當我看著地球時……我開始想我為什麼在這裏，我來這裏的目的是什麼……我彷彿恍然大悟，」他說。

「我的觀點是，上帝給了人類一個舞台，讓他們在上面表演。演出結果如何，取決於我們自己。」

BBC Radio 5 Live將於世界標凖時間2018年12月24日20:00播出《阿波羅8號：月球背面的聖誕節》特別節目，以紀念阿波羅8號計劃實施50週年，其中包括弗蘭克·博爾曼和比爾·安德斯的採訪。