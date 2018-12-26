圖片版權 Getty Images Image caption 新生嬰兒降生的男女比例大約是105：100。

每一年，在英格蘭和威爾士新出生的男嬰總是多於女嬰。這千真萬確。但是，為什麼呢？

自1838年有紀錄以來，每一年新生嬰兒產房傳來的都多數是男孩的哭聲。

一直追溯到維多利亞女王登基的時候，到現在，英國沒有一年的新生女孩數量高於男孩。

例如，在2017年的英格蘭和威爾士，就有348071名男嬰和331035名女嬰出生——相差大約1.7萬。

而這種每年新生男嬰總數高於女嬰的格局，已經持續了近180年。

事實上，大約每105個男嬰出生就會對應100個女嬰，基本上是被看作是自然和正常的。

這在全世界都是比較一致的。雖然在某一些國家，比如中國和印度，這個差距會更大，因為那裏的人們更偏愛男嬰。

更令人驚訝的是，這個比例早在17世紀就已經為人所知了。

但是，為什麼會有這個比例存在則並沒有完全被解釋清楚，只不過目前有好幾種關於這個問題的說法。

說到底都是進化論

第一種理論是與進化有關，認為出生的男嬰必須稍多一些，才能保證在成年時男女數量相等。

這是因為作為男性是一件危險的事情。在童年以至人生的任何階段，男性都比女性更有可能死亡——死於意外，死於冒險，死於自殺以及健康問題。

「在任何年齡，以及幾乎任何時間和地方，男人都比女人更容易死亡，」牛津大學的統計學副教授大衛·斯坦索爾茲教授（Prof David Steinsaltz）如是說。

於是在理論上，在出生階段有更多的男性和女性，應該是意味著在成年期會有數量對等的男性和女性。

事實上，根據英國國家統計署（Office for National Statistics）的數據，英國成年女性的數量一直都稍多於成年男性——並且女性比男性活得更長。

精子的秘密

有很多不同的因素有可能決定在遊向女性卵細胞的比賽中，首先到達的是一顆男性精子（擁有Y染色體）還是一顆女性精子（擁有X染色體）。

這些因素包括父母的年齡、女性的排卵週期、精神壓力的程度、飲食以及性交時的體位等等。

一個較為流行的理論是，在排卵期之前數天進行性生活，然後禁慾，就會令生女兒的機會增加，因為女性精子比男性精子遊得慢，但存活得更長，這樣做會令它們的持久性帶來優勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 男性精子遊得更快，但是女性精子存活的時間更長。

相反，如果性生活是發生在靠近排卵期的日子或者在它之後，遊得最快的精子就會首先到達，形成男孩子。

父母或許會嘗試這些技巧，但是科學家表示，很少有證據能證明這些方法有效。

還有研究顯示，父母的壓力可能會導致生出更多女孩，而經歷戰爭和衝突或許又會令男孩降生的數量增加。

懷孕期中的男女胎兒差異

如果有計劃地過性生活不能影響性別，那在懷孕期間會存在其他因素嗎？

如果男女性基因的精子數量相等，而受精的機會基本均等的話，那麼就肯定是有女性胎兒早亡，從而讓男性胎兒數量佔優。

一些研究顯示，女性胎兒有更大可能於懷孕初期在子宮中夭折，但是另一些研究卻顯示，男性胎兒在懷孕後期更脆弱，導致更多男嬰胎死腹中。

科學家稱，很難確定這當中到底發生了什麼，以及為什麼。

我們知道的只是，有更多的男性受精卵完成了孕育週期，誕生出來的男嬰更多一些。