從現在、過去或是將來，無論從哪個角度看，2018都是科技界大事頻發的一年，或者說多事之秋。

歷史學家可能會說，臉書正是在這一年遇到了歷史轉折點。

臉書旗下一些主要子網站，比如Instagram和WhatsApp等，也都曾遇到各自大小不同的坎，但都有驚無險，品牌聲譽沒有受到像母公司那樣的摧殘打擊。

因此，BBC2018年「最多人閲讀」新聞榜上，涉及臉書的醜聞佔了三席這件事就沒什麼值得驚訝的了。

科技界另外兩個最容易爆發爭議的核心，埃隆·馬斯克和華為，則以分毫之差未能上榜。當然，這並不意味著馬斯克和華為的新聞不重要。

「最多人閲讀」與「最重要新聞」甚至年度大事之間沒有等號。

值得指出的是，今年BBC最多人閲讀的科技新聞榜單上沒有一條新聞涉及新產品發佈，這是這個榜單問世 8年來第一次。

BBC科技事務編輯克利昂根據每個月閲讀數據，梳理了BBC新聞網讀者最關注的科技新聞，既有爭議、創舉故事，也有實打實的報復。

一月：芯片的末日

圖片版權 Getty Images

軟件漏洞歷來是電腦科技的軟肋，但當今主要處理器芯片的重大漏洞曝光時，全球網絡安全業者集體倒抽一口冷氣。

這個漏洞的名字：熔斷和幽靈（Meltdown and Spectre）。數十億台電腦、智能手機和其他倚仗芯片運作的設備、器具，無一倖免。包括蘋果公司的產品。

這個漏洞一度成為全球熱議話題，最緊張的時候還有消息說各類電子產品的用戶最好有心理凖備，在芯片專家們補漏洞期間他們的電腦、手機之類的運作速度會明顯減慢，最差的情況是需要更換零部件。

不過，一年過去了，似乎還沒有關於新的病毒軟件鑽了這個漏洞的消息，但最初導致漏洞曝光的病毒出現了若干變種，確有所聞。

具體到個人電腦，迄今為止，補漏洞軟件對運作速度的影響似乎並不明顯。

二月：色情仿冒

深度仿冒（Deepfakes）成了二月份熱點新聞，原因是出現了一款免費軟件，任何人都可以用它來篡改視頻，把某人的臉挪移到另一個人的身上。

於是，這款在某些人看來無異於天賜的造假工具很快被用來製作仿冒色情視頻，成人片女演員換了知名女星的臉。許多網站發現中招後陸續對這種假色情視頻採取封禁，最後，始作俑者Reddit也加入了封禁行列。

你的器材不支持播放多媒體材料 「深度仿冒」情色視頻正在崛起

隨著相關的算法技術進化，仿冒和造假從色情視頻迅速蔓延到政治領域，政治人物、新聞人物在網上被「換臉」的情況增多，圍繞新聞、視頻造假仿冒風險的討論也迅速升溫。

除此之外，還有一種正在成型的趨勢令人擔憂。

顯然，深度仿冒之類造假軟件在社交網站上逡巡搜索，捕捉有可能被用來製作假色情視頻的「熟人臉」。更有甚者，他們不但自己做這種偷偷摸摸的事，還在交流平台和論壇中分享心得、誇耀戰績。

三月：「劍橋分析」公司

圖片版權 Getty Images

特朗普在美國2016年大選中當選總統，間接導致了一家名叫「劍橋分析」（Cambridge Analytica）的公司成為新聞熱點。據悉，這家公司對美國選民做心理剖析，使特朗普的競選活動更有針對性，更有效。

不過，令這家英國倫敦的諮詢公司的名字家喻戶曉的，是《觀察家》報的一篇報道。那篇報道解釋了「劍橋分析」如何利用它所「收獲」的成千上百萬臉書用戶的個人信息。隨後，英國電視四頻道又跟進報道，曝光了這家公司首席行政官的一段談話錄音，這位高管跟人討論派美女到政客家誘使對方上鉤的圈套。

臉書沒能躲過這輪風波的衝擊，也成了一枚靶子。它的危機公關從最開始試圖封殺新聞，後來轉而質疑這件事是否算得上「信息洩露「。

事情發酵了幾天之後，臉書創辦人扎克伯格終於公開道歉，還承諾要對「流氓軟件」採取行動，而這個承諾後來不斷被用來作為抨擊他的武器。

他原話是這樣的：「我們有責任保護你們的數據，如果做不到，那我們就不配為你們服務。」

四月：醜聞見漲

圖片版權 Getty Images/BBC Image caption 臉書用戶數據被洩露了？

到了四月上旬，臉書估計被「劍橋分析」不恰當分享的個人信息涉及多達8700萬用戶，其中超過100萬在英國。

這個估計數字依據的是劍橋大學一名學者，阿列克桑德·科根博士（Aleksandr Kogan）通過性格測試從臉書上收獲的帳戶數。

「劍橋分析」很快作出回應，稱其母公司，SCL選舉顧問公司（SCL Elections），從科根博士手中獲取了「僅僅」3000萬人的用戶信息，這些用戶都是美國公民。

這則聲明顯然沒有受到預期的效果，這家政治諮詢公司5月份宣佈關門。

不過，這個風波現在被臉書用來拒絶交付英國信息專員辦公室對它罰款的抗辯理由之一，因為信息專員也承認沒有證據表明英國公民的個人信息被洩露給劍橋分析公司。

這張50萬英鎊的罰單，對於臉書來說還不到公司半小時的營業收入，但真正的代價是臉書聲譽因此遭受的重創。

另外，臉書還擔心，一旦這張罰單認了，其他監管機構可能會接二連三地效仿，跟著找上門來。

你的器材不支持播放多媒體材料 "劍橋分析"風波：大數據比家人伴侶還了解你

五月：大咖安息

圖片版權 YouTube Image caption 貝恩的工作是寫遊戲評論，33歲就患癌去世

英國電子遊戲評論員約翰·貝恩（John "TotalBiscuit" Bain）的名字在華語世界可能聽說過的人不多，但在英語世界擁有致高地位。他2015年向粉絲們宣佈自己身患癌症，當時他30歲。2018年4月，貝恩又宣佈不再從事媒體評論工作，因為化療導致他無法清醒思考。

即便有這樣的鋪墊，他去世的消息還是令他在視頻網站YouTube上的220萬擁躉傷心不已。

為他寫的悼詞主要回顧了他為非主流遊戲搖旗吶喊，對那些財大氣粗的行業大佬則不留情面地批評，說這些大公司唯利是圖。

但社交網站上不乏對他的一些批評和非議，主要涉及他在遊戲圈內一個具有爭議的反騷擾運動中扮演的角色。批評者認為他助長了騷擾行為，而捍衛者則反駁說這張標籤貼錯了，其實貝恩早在反騷擾運動GamerGate興起前好多年就開始呼籲電遊媒體的操守和道德。

六月：海底數據庫

圖片版權 Google Image caption 谷歌的降溫方案是制冷管道

「雲」，這個字激發的聯想是浩瀚天空無際的白雲，我們的數據就在雲海中。

實際上，微軟公司的「雲」是分佈在世界各地的巨大的數據中心，這些龐然大物是我們平時使用的軟件和互聯網服務的後盾。微軟為這些「雲」投入了數以十億計的資金，它們大部分在陸地上。

但6月份，微軟在蘇格蘭北部的奧克尼島海域把一個密封數據庫沉入海底。這是一次試驗，主要目的是為了減少數據中心的降溫成本。

微軟的這個Natick項目為期５年，然後根據觀測結果決定是否推廣。

谷歌也在設法解決降溫的問題，但採用的是在人工智能電腦服務器中心布設制冷管道。

七月：無厘頭威脅

圖片版權 Howard Durdle Image caption 林賽·德多風波有點莫名其妙

PayPal 犯了個離譜的錯。它給一位名叫林賽·德多的客戶發警告信，說她犯規了。實際上這位客戶新近去世了。

而PayPal還在信中威脅要對她採取法律行動。

德多的丈夫簡直不敢相信會有這樣的事，怒不可遏。BBC找到公司公關部門要求採訪，他們也感到不可思議。

PayPal最後決定取消德多賬戶上未清的債款，但無法證實到底哪個環節出了差錯。

BBC的報道出來後，德多的丈夫在推特上說，他們道歉了，很誠懇，還保證內部進行調整，以免將來重犯類似錯誤。

八月：神秘的衛星

圖片版權 Getty Images Image caption 是神秘的衛星還是太空武器？

美國國防部發表聲明說：「我們不確定它到底是什麼，也無法對它加以核實。」

這個「它」是一枚俄羅斯衛星，10個月前升空，後來表現異常。

美國政府一名官員表示，那可能是用來摧毀其他衛星的太空武器。這個說法遭到俄國外交官斥責為」毫無根據「，荒謬的。

關注這些事情的人可能記得，俄國４年前發射了一枚衛星，後來周圍出現一些據信是碎屑雜物的東西環繞運行，引起美國方面的疑心。

無論如何，這一年快結束之際，關於這些太空飛行物的用途究竟是什麼，我們並不比幾個月前知道得更多。

不過，特朗普政府正在籌劃到2020年建立太空部隊（Space Force），所以可以預見地球以外空間的軍事化將成為熱點議題。

九月：臉書的缺陷

圖片版權 Facebook

」劍橋分析「醜聞漣漪未消，臉書又遇上了新的麻煩：它的安全設置的編碼存在缺陷，致使將近5000萬賬戶面臨被黑客劫持的風險。

當時，臉書宣佈發現漏洞後採取了」臨時關閉「有關功能的措施，同時展開調查評估。三個月之後，事情沒有任何進展，但涉及的賬戶總數下調到3000萬。

說到臉書，順便提一下2018年它遇到的一些其他麻煩：

被聯合國指責「致意」挑起針對緬甸羅興亞穆斯林的仇恨；

被廣告商提起訴訟，稱它在發現視頻觀看數據高估問題後拖了一年才公布這個消息。臉書否認指控；

與索羅斯發生爭執，起因是臉書首席運營官桑德伯格質疑索羅斯是否故意做空臉書股票，還罵臉書「險惡」；

因為隱私問題和其他關係緊張問題，旗下子公司WhatsApp的共同創辦人和Instagram的兩位共同創辦人都拂袖離去；

扎克伯格到國會供證，申辯自己對所謂的「影子賬戶」並不了解，但這個指稱至少2011年就有人提出，針對的是臉書收集非用戶信息的做法；

被媒體曝光跟其他機構分享用戶數據；

臨近年底，扎克伯格的年終致辭說，公司正在更主動地迎接挑戰，雖然有些問題永遠無法徹底解決；總體而言，他對公司這一年的長進感到滿意。

十月：「充電門」

圖片版權 Getty Images

智能手機電池沒充足電，常見原因是沒有插好插頭，但YouTube用戶對最新款 iPhones的測試顯示，有些設備必須在手機顯示屏「被喚醒」之後才能正常充電。

此事經媒體報道後，被稱為「充電門」醜聞。蘋果公司至今沒有做出回應。

數日之後，蘋果在發佈新一代移動操作系統時，有一條說明，證實導致上述問題的系統缺陷已經糾正。

十一月：#不做惡

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌員工抗議示威

年初，反職場性騷擾和不平等的 Time's Up 運動興起，導火線是好萊塢大佬韋恩斯坦性侵醜聞曝光，但很快擴展到更廣泛的全球女性地位範疇。

幾乎一年過去了，科技巨頭谷歌的員工站出來高呼，「是時候了」，劍指公司內部男性高管行為不當不軌。谷歌在世界各地的一些分公司員工發起了一連串的停工抗議行動。

抗議者的訴求中包括取消性騷擾投訴只在公司內部解決的規定。

過了一周，谷歌首席行政官桑達·皮採（Sundar Pichai ）發話，證實將取消有關內部調解的規定。觀察人士斷言，這為日後性騷擾官司來襲打開了大門。

十二月：又臭又亮的網紅

圖片版權 Mark Rober

報復也分檔次，高檔次的報復多半技術含量也高。

全世界的網民今年最後一個月愛上了一個機智幽默的工程師，凖確地說，成為網紅是這位前美國宇航局工程師為小偷設計的裝置。

他叫馬克·洛伯。他有一次發現別人寄給他的包裹被郵遞員放在門口台階上，居然不翼而飛，被人偷走了。

為了報復，他設計了一款自帶馬達的「炸彈」，填上閃光的小碎紙，一個臭屁罐，再裝上幾個智能手機。

他把這個自製裝置放在蘋果家庭喇叭盒子裏，偽裝成包裹留在門口。

小偷上當了。打開贓物那一刻，手機上的相機錄下了小偷被閃光碎紙和臭屁劈頭蓋腦襲擊的狼狽相。

洛伯一路跟蹤，最後回收了裝置。

他又反覆試驗了幾次，視頻在YouTube上吸粉無數。然後問題來了，有人對視頻的真實性提出質疑。

他後來承認，助手之一僱了熟人冒充視頻中的兩個小偷。

可惜啊，洛伯也承認，花了這麼多精力、錢財和時間，做成了這個閃光的報復裝置，結果卻沾上「造假」嫌疑。

他希望大家區分真偽，不要把真的也當作假的。

但是，經過這番折騰，網民可能對網上內容的真偽會更多一層懷疑。