Image caption 運動有益健康

新年伊始，每個人都想在新的一年更健康的生活。然而，現代人的生活方式卻是限制我們積極活動的屏障。如何要打破這種惡性循環呢？

威巴·克里根-里德（Vybarr Cregan-Reid）曾寫過一本靈長類變化的書叫《Primate Change》，書中講述的是人類創造的世界如何重塑我們？

里德在書中稱，我們的健康取決於我們的生活方式。現代人往往久坐不動，主要在室內活動。里德認為，除非我們改變習慣，否則情況會變得更糟。

BBC英國廣播公司採訪了該書作者里德和倫敦國王學院眼科教授哈蒙德，兩位專家提出5項建議，能讓你新年的生活更健康。

使用站著工作的辦公桌

Image caption 最好能站著辦公

里德說，許多人認為身體健康和久坐不動是兩回事。事實是你可以身體健康，但卻會由於久坐不動而受苦。

在辦公室工作的人大部分時間是坐在椅子上的。里德說當他意識到自己每天坐在椅子上的時間如此之長時，立即行動起來，站著辦公。

多擺放室內植物

Image caption 多擺放室內植物

許多人沒有意識到室內污染的危害性。因此在室內多擺放一些綠色植物可以帶來諸多益處。

「我家裏有許多室內植物。我最近數了數，公寓中一共有47個室內植物，」里德說。

「特別是如果你有哮喘，室內植物可能是一個不錯的選擇。因為它們可以減少空氣中的過敏原，比任何一種時髦的空氣過濾器都更有效。」

多走路

Image caption 多走路有好處

通常來說，生活在鄉下的居民活動量相對多一些，城市居民在這方面由於條件限制比較困難。

里德說，他現在經常走2英里到一家咖啡店，然後在那裏工作1個小時，這樣就打破了久坐不動的習慣。

到室外去（你的眼睛會受益，並會感謝你）

Image caption 室外活動好處多

人類在進化過程中，從狩獵到務農，從修建臨時住所到修建房屋長期定居下來。這意味著我們呆在室內的時間大於室外。室內生活對人體會產生各種各樣的有害影響。

倫敦國王學院眼科教授哈蒙德說，室內生活給人體帶來最顯著的一個影響就是近視眼。哈蒙德還說，室外自然光線總是比室內光線要好。

他說：「在東亞，近視眼成了流行病。韓國首爾96%的年輕男子都是近視」。

在西歐，大約40-50%的年輕人近視，而且這一比例還在攀升。

哈蒙德表示，光線和室外活動非常重要，無論你是進行體育運動還是遊玩消遣，都對眼睛有利。

最好讓孩子在室外玩耍，防止他們成為近視眼。就算在英國這樣陰雲籠罩的環境，室外的光線仍然要比室內強。

不要在牀上看手機

Image caption 手機光線影響睡眠

哈蒙德認為，雖然目前並沒有證據顯示手機屏幕發出的藍光對眼睛有害，但它仍然可以影響你的睡眠時間。

哈蒙德說：「早上喚醒你的是藍光，你身體停止釋放能讓你睡眠的褪黑激素。因此，目前的建議是你不應該在睡覺前使用藍色屏幕，因為它可能會讓你的身體保持清醒狀態。」

隨著人們對健康生活的重視，已經有一些城市重新設計道路，增添人行道和自行車專用道，以鼓勵人們多運動。

有些公司的辦公室還對那些在休息期間積極活動的員工提供獎勵。

超市和餐館也開始促銷那些以植物為主的食品。如果人人都能健康地生活，也會為自己、家人和公共醫療機構節省大筆醫療費用。

為了你自己、家人以及他人的福祉，請在新的一年行動起來吧。