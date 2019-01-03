圖片版權 iStock Image caption 多吃色彩鮮艷的各種果蔬、豆類、纖維食品讓腸道的有益細菌飽餐一頓。

隨著醫學科學的進步，人們開始用全新目光看待腸道，這個隱藏在我們身體深處的消化系統。尤其是近年來，有關腸道的幾大謎思和有趣事實更是讓人感到神奇。

古埃及人有專門保護腸道的神靈。他們在製作木乃伊過程中，需要把腸道取出來，把它裝在特製的罐子中，由一個叫Qebhesenuef的神靈來保護，以供來世。

而古希臘人早就知道人的情緒是由腸道來主宰，而不是心臟。他們知道人的一切情緒其實都是來自腸道。

研究人員發現，人類腸道中有著龐大的神經網絡，直接與大腦相通。腸道中的神經元大約有一億。這也是為什麼腸道又被稱為「第二大腦」的原因。

有證據表明，腸道可以影響人們的心情甚至心理健康。

英語中有一個說法叫作gutted(gut作為名詞是指腸道），意思是對某事感到失望。

兵敗滑鐵盧

Image caption 拿破侖生前一直受便秘困擾

有一種理論說，法國的拿破侖可能是由於便秘在滑鐵盧戰役中遭遇慘敗的。

拿破侖生前一直飽受消化不良的困擾，他還有嚴重的痔瘡，兩者都是便秘的結果。在滑鐵盧大戰前夕，拿破侖的情況變得更糟糕，連騎馬都不行，因此無法指揮軍隊作戰。

為了緩解他的病情，拿破侖的醫生給他服用了太多的鴉片酊來止痛，為此延遲了戰役的開始，遭到慘敗。或許如果他多吃高纖維飲食，也許會有不同的結局......

所以，醫生建議人們食物要多樣化，以滿足腸道內不同細菌的需求，這樣可以讓腸道中的微生物更多樣。

幽門螺桿菌

1980年代初，澳大利亞科學家巴里·馬歇爾教授（Professor Barry Martial）首先證明了幽門螺桿菌（Helicobacter pylori）導致胃潰瘍的理論。

但當他提出這一理論時卻得不到人們的認同。於是，為了證明這一點，他把從病人身上採集到的幽門螺桿菌喝了下去。

一個星期後，他就病得非常嚴重。病理活檢顯示該細菌已經在他的胃裏大量繁殖。

馬歇爾的這一實驗超越了多年的研究和試驗，也讓他最終贏得了諾貝爾獎。

聽腸診病

圖片版權 Getty Images Image caption 人體中大約有100萬億個細菌，絶大部分生活在腸道。

既然腸道如此重要，我們能不能通過腸道來判斷人體疾病呢？

我們都知道漢語中有一個成語叫饑腸轆轆。但其實，腸道還會發出許多不同的聲響。

澳大利亞的馬歇爾教授和他的團隊正在研製一種能夠錄下腸道聲音的腰帶，然後利用電腦以及算法等技術，通過噪音來判斷腸道疾病。

這一辦法在診斷大腸激躁症（Irritable Bowel Syndrome）方面十分有效，其有效率達85%。在英國大約有10-20%的人口患有大腸激躁症。

一公斤細菌

圖片版權 Getty Images Image caption 腸道位置示意圖

人體腸道大約有9米長，大約是人身高的10倍。

與此同時，生活在健康腸道中的微生物重量要比身體中任何器官都要重，因為人體中大約有100萬億個細菌，絶大部分生活在腸道。

據估計，任何時候我們每個人腸道中所攜帶的細菌約有1公斤重。

喜歡發酵食品

圖片版權 Getty Images Image caption 泡菜含有很多益生菌，對腸道有利。

我們腸道中的有益細菌會幫助身體消化和吸收食物中的營養、合成某些維生素和礦物質，並對抗流感病毒等入侵者。所以，維持腸道中微生物的平衡和健康對人的整體健康非常關鍵。

我們可以通過多吃色彩鮮艷的各種果蔬、豆類、纖維食品讓腸道的有益細菌飽餐一頓。

此外，還可以多吃含有益生菌的發酵食品，例如泡菜(包括朝鮮辣白菜kimchi和普通泡菜pickles)以及克非爾（kefir）酸奶。