Image caption 在愛丁堡郊外的薇琪，用智能手機上的App借助遠在德國柏林的妮拉的眼睛，找到她需要的綠線縫補孩子衣服上的破洞。

科技給生活帶來了諸多便利的例子比比皆是，科技讓視力殘障人士的生活變得更加容易的例子，讓我們從薇琪的故事開始。

薇琪生活在蘇格蘭首府愛丁堡的郊外，過著非常繁忙的主婦生活：她和丈夫育有3個年幼的孩子、還有一隻貓和一條狗。

她在廚房裏給BBC記者展示了自己智能手機上的一款應用程式App——「幫我看一下」（Be my eyes）。

薇琪先天失明，完全沒有視力，但她要為兒子縫補他最喜歡的綠色睡衣，那是聖誕節的禮物，可惜上面有了個破洞。她需要在針線盒中找到綠色的線，可是丈夫上班去了，孩子們上學也不在家。她能找誰幫忙呢？

她用智能手機的語音功能，找到下載的這款App。點開之後，傳出了正在連接的電話鈴聲，語音提示告訴她正在等待志願者回應。

很快，手機裏響起對方打招呼的聲音。

——我叫薇琪，你好！

——我是妮拉，你好！

——多謝你接聽我的呼叫。我孩子的睡衣有個洞，我需要找到綠色的線補一補。

——好的。你用手指頭逐個摸，摸到綠線的時我告訴你。

——好的。你能看到我的手嗎？

——能看到。好，就是這個。

——太感謝了。我現在拿著的就是綠線。線的綠色跟衣服綠色相近嗎？

——線的顏色稍微深點，但不要緊，一般線的顏色也比衣服稍微深點。完全沒有問題。

就這樣短短幾分鐘時間，薇琪借來了一雙眼睛，解決了她生活中的一個大問題。而幫助她的妮拉，是遠在德國柏林的志願者。

圖片版權 Be My Eyes Image caption "幫我看一下"（Be my eyes) App， 是一款眾包（crowdsourcing)的智能手機應用程式，讓全世界的志願者幫助有需要的視障人士。

給我光明

妮拉，只是使用「幫我看一下」App的近兩百萬志願者中的一個。她說，她之所以下載「幫我看一下」（Be my eyes)，並註冊為志願者，是因為這樣一通視頻電話，並沒有給她造成任何不便，卻幫助了有需要的視障者。 她說，自己接聽薇琪的求助信號時，正在上班發電郵。使用這個手機應用程式的好處之一，就是在自己方便的時候才幫助別人。

「幫我看一下」App自2015年年初推出後，立刻成為手機免費應用程式的新星。它致力於視障人士與視力正常人士之間的互助：當視障人士在生活中遇到困難，需要一雙眼時，他們可以利用此款App，聯絡任何下載了此程式的志願者，通過視訊電話借來視力。

視障人士生活中遇到的困難，很多時候相當簡單：分清罐頭裏究竟是番茄還是水果、搞清楚冰箱裏的牛奶是否過期、烤箱是否設定到了200度、等等。

「幫我看一下」推出4年來，曾獲得眾包服務設計大獎。到2019年年初，已經有184萬視力正常人士登記為志願者，而登記使用的視障人士至今接近11萬人。

如今，這款App已經在150多個國家有志願者，視障人士可以獲得180多種語言的幫助，成為世界上最大的幫助視障人士的國際性電子社區。

「幫我看一下」App的問世最早始於2012年。漢斯·榮格·維博格（Hans Jørgen Wiberg）是一個丹麥人，他本身視力也有障礙。通過與丹麥盲人協會的合作，他發現盲人或者視力低弱的人們，一般只需要一點點幫助就能解決日常生活中的問題。

有一天，有個盲人朋友告訴他，打視頻電話給那些可以提供幫忙的家人和朋友，讓他萌生了「幫我看一下」App的念頭。

視障人士

根據世界衛生組織的統計，全世界共有13億人口有某種程度的視力障礙，其中約2.2億人有中等到嚴重的視力障礙，而盲人的總數是3600萬。

參照如此龐大的視障人士總數，使用「幫我看一下」App的視障人士並不多。早在2017年，漢斯·榮格·維博格在接受BBC採訪時就曾表示，相比上百萬的志願者，他希望有更多的視障人士能使用這款App。

2018年年底，漢斯·榮格·維博格接受英國《經濟學人》雜誌採訪時說，他對目前有近11萬視障人士使用這款App感到特別高興，但與全世界龐大的視障人數相比，「這只是很小的開始」。

「我們的主要目標就是讓更多盲人能使用，因為有這麼多人自願提供幫助。」 他透露，自己經常收到志願者的來信，問為什麼這麼久都沒有收到任何救助信息。

他說，「我們有能力，可以幫助更多人。」