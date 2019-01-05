減肥技巧：讓你選擇更健康飲食的四個心理練習

圖片版權 Getty Images Image caption 簡單的大腦訓練能讓你挑選更健康的食物

新年伊始，許多人都立下健康瘦身的新年願望。但關鍵是如何能把它付諸實現並持之以恆。

這裏，我們為你介紹幾個簡單易行的心理訓練，幫你實現這一宿願。

根據世界衛生組織的統計，全球體重超標人口已經達到19億，同40多年前相比增長了3倍。

但是美國耶魯大學的研究人員說，健康飲食並不難， 關鍵取決於你大腦在選擇食品時所形成的意識。

因此，他們推薦了幾個能讓你輕鬆改善飲食習慣的技巧，同時還能讓你體重減輕。

而且，這些方法經過了驗證，證明其有效。

想想不健康食品的壞處

圖片版權 Getty Images Image caption 薯條、炸雞和漢堡包

在進行實驗時，研究人員讓參與者注視非健康食品長達6秒鐘。在這6秒鐘的注視中，要把精力集中在這些食品的壞處上，比如這頓飯有多少卡路里，多麼不健康等。

不僅如此，還要賦予聯想，包括食品的味道以及口感等。

研究人員隨後在讓參與者填寫對該食品多想吃時，同對照組相比，人們對該食品的渴望度下降了20%。

減少對非健康食品渴望程度是成功的第一步，因為研究發現想吃非健康食品的慾望和人們飲食習慣跟體重密切相連。

想像健康食品的好處

圖片版權 Getty Images Image caption 通過心理訓練，人們會覺得健康食品更好吃。

下一個實驗正好相反，這次，科學家要求參與者盯著健康食品看6秒鐘，並盡量想它們的好處。

其結果是人們對這種健康食品的食慾增長了14%。

這種短時間盯著健康食品，並積極想它們的好處就足以讓人們更容易選擇那些對健康有利的食物。

飯前大腦練習

圖片版權 Getty Images Image caption 要在吃飯前進行心理練習

耶魯大學科學家還研究了人們是否應該在進食前就開始做心理凖備，以便在選擇食物時更傾向於健康食品的問題。

這個實驗讓人們在吃飯前15分鐘就開始閲讀有關垃圾食品的種種負面影響，並進行心理暗示，吃了這些垃圾食品對身體的危害。

例如，看著非健康飯菜的照片，再想想把這些東西吃下去後的後果。

之後，研究人員再讓他們在健康和非健康食品中進行選擇時，就會有更多人願意選擇健康食品。

提前給大腦灌輸健康食品的好處

圖片版權 Getty Images Image caption 經過訓練後的大腦可以讓人少攝入卡路里

同樣，科學家讓參與實驗者在飯前15分鐘閲讀有關健康食品對人有益的文章，並配以圖片。

與此同時，大腦要集中精力想像健康食品的種種好處。

這樣訓練後，也會有更多人在隨後挑選食品時選擇那些健康食品。

從小事做起

圖片版權 Getty Images Image caption 光憑運動減肥不足夠

像任何事情一樣，必須要從小事做起。像前面所說的心理訓練，參與者經過這種訓練後，平均少攝入了107卡路里。

不要小看這107個卡路里，一個人平均需要跑10分鐘才能把它消費掉。

耶魯研究小組的考貝爾說，即使一天中你能做一項有關食物的健康選擇，從長遠來看就可以幫你減掉不少份量。

實踐證明，那些節食減肥的人一旦恢復日常定量，70%的人會在3到5年內把減掉的體重全部增回來。

因此，這一新技巧非常可貴，它可以幫助人們每天少攝入一點卡路里，日久天長將會效果顯著。