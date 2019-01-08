人工智能：機器人衝擊七大職業，看看有沒有你

圖片版權 Getty Images Image caption 會計工作每天跟數字打交道

如果你的工作無聊或是重覆性較強，那就要注意了。在人工智能突飛猛進的時代，你的工作可能會受到機器人的威脅。

約翰·普利亞諾（John Pugliano）撰寫了一系列有關人工智能方面的書籍，其中包括《機器人來了：人工智能時代的人類生存法則》。 他認為，任何循規蹈矩而且可預測性的工作在未來5-10年都將有可能被人工智能取代，至少在發達國家是這樣。

普利亞諾開出一份受到機器人威脅的職業清單，其中包括一些迄今為止被認為是比較安全的職業，例如醫生和律師，這種要求受過高資質培訓的專業人士。這一點可能會讓許多人吃驚。

但普利亞諾在接受BBC採訪時表示，這不意味著醫生和律師將會消失，但與之有關的一些重覆性勞動部分將會減少。

以下是普利亞諾認為受到人工智能威脅的幾大職業：

圖片版權 Getty Images Image caption 普利亞諾認為未來家庭醫生的人數將減少。

1. 醫生

這聽起來有點牽強附會，因為人們對醫生的需求總是很大，特別是在全球人口老齡化日趨嚴重的情況下。

但普利亞諾認為，隨著疾病診斷自動化的改進，某些醫學領域將會受到威脅。

然而，他說，對急診室醫生和護理人員的需求仍將繼續存在。此外，對象外科醫生等專家的需求也將繼續維持。

2. 律師

普利亞諾相信，未來從事文檔處理和日常工作的律師將會大量減少。

那些不需要太多經驗和專業知識的法律事務，更可能被人工智能電腦軟件所取代。

圖片版權 Getty Images Image caption 普利亞諾認為，只有更具創造性的建築領域工作才能生存。

3. 建築師

簡單建築物的設計已經由人工智能軟件來完成。

普利亞諾認為，未來只有那些具有創造性和藝術技能的建築師才能在企業中生存。

4. 會計

普利亞諾說，那些從事複雜稅務領域的專業人士將不會受到影響。 但是，從事簡單稅務處理的工作人員將會消失。

5. 戰機飛行員

無人駕駛飛行器（UAV），也就是無人機，已經取代了飛行員， 特別是在危險環境中。並且，隨著未來戰爭更加自動化，這種情況將會持續下去。

圖片版權 Getty Images Image caption 人工智能正在接管警察和偵探的監視工作

6. 警察與偵探

尖端監視跟蹤技術系統已經取代警察和普通調查人員。

普利亞諾說，雖然這些工作不會消失，但對他們的需求將會大大減弱。

7. 房地產中介

傳統的房地產中介經濟利益將在人工智能時代受損，因為買家和賣家可以直接通過網站進行交易。

最有可能失去工作的是房地產中介的中層管理人員， 他們的工作其實已經在整體經濟中受到衝擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 人工智能和IT安全領域的開發人員將受到歡迎

新興行業

普利亞諾說，雖然人工智能可能給一些行業帶來衝擊和威脅，但它也可能會創造出一些新的職位和行業。

例如，人工智能系統或軟件的研製者、計算機算法的開發人員以及熟悉保護和維修系統的工程師等。

與此同時，人們對一些傳統行業的需求將有增無減：水管工，電工和熟練的建築工人等。