人工智能：機器人衝擊七大職業，看看有沒有你
如果你的工作無聊或是重覆性較強，那就要注意了。在人工智能突飛猛進的時代，你的工作可能會受到機器人的威脅。
約翰·普利亞諾（John Pugliano）撰寫了一系列有關人工智能方面的書籍，其中包括《機器人來了：人工智能時代的人類生存法則》。 他認為，任何循規蹈矩而且可預測性的工作在未來5-10年都將有可能被人工智能取代，至少在發達國家是這樣。
普利亞諾開出一份受到機器人威脅的職業清單，其中包括一些迄今為止被認為是比較安全的職業，例如醫生和律師，這種要求受過高資質培訓的專業人士。這一點可能會讓許多人吃驚。
但普利亞諾在接受BBC採訪時表示，這不意味著醫生和律師將會消失，但與之有關的一些重覆性勞動部分將會減少。
以下是普利亞諾認為受到人工智能威脅的幾大職業：
1. 醫生
這聽起來有點牽強附會，因為人們對醫生的需求總是很大，特別是在全球人口老齡化日趨嚴重的情況下。
但普利亞諾認為，隨著疾病診斷自動化的改進，某些醫學領域將會受到威脅。
然而，他說，對急診室醫生和護理人員的需求仍將繼續存在。此外，對象外科醫生等專家的需求也將繼續維持。
2. 律師
普利亞諾相信，未來從事文檔處理和日常工作的律師將會大量減少。
那些不需要太多經驗和專業知識的法律事務，更可能被人工智能電腦軟件所取代。
3. 建築師
簡單建築物的設計已經由人工智能軟件來完成。
普利亞諾認為，未來只有那些具有創造性和藝術技能的建築師才能在企業中生存。
4. 會計
普利亞諾說，那些從事複雜稅務領域的專業人士將不會受到影響。 但是，從事簡單稅務處理的工作人員將會消失。
5. 戰機飛行員
無人駕駛飛行器（UAV），也就是無人機，已經取代了飛行員， 特別是在危險環境中。並且，隨著未來戰爭更加自動化，這種情況將會持續下去。
6. 警察與偵探
尖端監視跟蹤技術系統已經取代警察和普通調查人員。
普利亞諾說，雖然這些工作不會消失，但對他們的需求將會大大減弱。
7. 房地產中介
傳統的房地產中介經濟利益將在人工智能時代受損，因為買家和賣家可以直接通過網站進行交易。
最有可能失去工作的是房地產中介的中層管理人員， 他們的工作其實已經在整體經濟中受到衝擊。
新興行業
普利亞諾說，雖然人工智能可能給一些行業帶來衝擊和威脅，但它也可能會創造出一些新的職位和行業。
例如，人工智能系統或軟件的研製者、計算機算法的開發人員以及熟悉保護和維修系統的工程師等。
與此同時，人們對一些傳統行業的需求將有增無減：水管工，電工和熟練的建築工人等。