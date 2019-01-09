素食風靡全球 你需要了解的幾大原因

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近年來，越來越多的人成為素食者（vegetarian)或者全素食者（又稱純素食者vegan)。

有關素食方面的各種問題也是去年一年人們在谷歌上搜索最多的條款。

食素正在逐漸形成氣候，素食飲食正在橫掃全球，變得日益流行起來。

素食與全素食

圖片版權 Getty Images Image caption 堅果可以為素食者提供蛋白營養。

首先，素食和全素食是有區別的。素食者可能不吃肉類和家禽等動物，（但有些素食者還可能吃魚類和海鮮）但卻吃雞蛋、牛奶等動物產品。

全素食者則比較嚴格，他們完全杜絶食用一切含有動物原料的食品，包括奶製品、雞蛋、蜂蜜及動物凝膠製品等。

他們只吃以植物做原料的飲食（plants-based diets）。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些素食者拒絶穿羊毛衫等用動物皮毛做成的衣物。

有些嚴格的全素食者則更進一步，他們還不購買和使用含有動物成分的產品，例如化妝品和用動物皮、毛製成的衣物等。

更有一些全素食者不養寵物，而且特別反對那些從寵物商店購買來的寵物。

素食者更健康？

圖片版權 Getty Images Image caption 素食食品有益健康

由於素食的流行，BBC電視節目《相信我，我是醫生》（Trust Me I'm A Doctor）節目組去年特地做了一個素食試驗，由加爾斯·楊（Giles Yeo）醫生親自嘗試，看看一個月全素食是否讓他更健康？

一個月下來，他的體重下降了4公斤，腰帶小了一號。膽固醇也減少了12%。

與此同時，在綜合了過去多次研究結果顯示，素食的確有益健康。因為，全素食者或半素食者罹患心臟疾病和癌症的機率較低。

圖片版權 Getty Images Image caption 沒有動物產品也可以做素食蛋糕

但是，結論也指出素食並不能讓人類更長壽。

而且，如果是全素食者必須要注意某些營養成分的攝入，尤其是維生素B12和維生素D，因為這些營養主要存在於以動物為原料的食物中。

當然，通過精心規劃食譜，素食者也能獲得人體所需的這些營養，或是直接吃維生素補充劑。

為什麼食素？

Image caption 好萊塢影星布萊德‧皮特是素食者

越來越多人嘗試素食，或出於健康原因、或出於環保意識以及對動物的熱愛等。

此外，素食越來越盛行也跟名人效應有關。世界上食素的名人很多，從美國前總統比爾·克林頓到好萊塢影星布萊德‧皮特(Brad Pitt)大有人在。

華人世界中的素食名人也越來越多，其中包括廣為人知的香港歌手劉德華和張學友等。

與此同時，全素食餐廳、咖啡館也越來越盛行。西方國家的超市和小吃店都有素食食品櫃台。

圖片版權 Getty Images Image caption 宣傳素食

隨著味道和工藝的不斷改進，提升了素香腸、素食肉等的味覺和口感。這無疑都為素食者或是想轉為素食的人提供了方便條件。

值得關注的一點是，素食者不僅局限於不吃動物產品的表面現象。他們往往更關心動物的福祉，所以具有更深層的含義在裏面。

華人與素食

Image caption 許多人是無肉不歡。

中國素有「民以食為天」的飲食文化。華人講究飲食，號稱有八大菜系，飲食傳統歷史悠久且博大精深。

但是，有證據表明，近年來越來越多中國人開始選擇素食。

美國一家叫livekindly的網站發表文章稱，越來越多的中國消費者因擔心攝入太多肉類而影響健康和環保，而主動減少吃肉。

無論你是否考慮轉向素食，最重要的是尊重對方的飲食習慣。

如果你無肉不歡，或許可以考慮一周當中有一、兩天不吃肉或是少吃肉。