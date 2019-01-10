加拿大偵測到來自外太空的神秘電波

圖片版權 Getty Images Image caption 示意圖：一顆具有強勁磁性的中子星在快速旋轉。這有可能是快速電波爆發出現的原因。

天文學家表示，位於加拿大的一個天文望遠鏡，偵測到來自外太空的電波。

目前仍未清楚電波的源頭及性質。

偵測到的13個「快速電波爆發」(Fast radio bursts, 又稱FRBs)﹐均來自距離地球15億光年以外的同一源頭，是地球有紀錄以來第二次收到同類型的「快速電波爆發」。

「我們知道這不是個別事件，在太空或會有更多同類型電波，」卑斯大學（University of British Columbia）天體物理學家史達爾斯說。

「如果接收到更多電波，我們將有更多資料研究，解開太空之謎」

位於加拿大卑斯省奧卡納根谷的CHIME天文望遠鏡，由四個100米長的半圓柱形接收器組成，每天都會掃描整個北半球上空。於2018年落成後立刻接收到13個「快速電波爆發」，以及「重覆電波」。

圖片版權 CHIME experiment Image caption 加拿大CHIME 電波望遠鏡

研究結果於科學期刊《自然》發表。

「我們發現第二波的循環電波，其特性與第一波的循環電波非常相似。」麥基爾大學的坦都卡說。

「這令我們更了解循環電波的特性。」

「快速電波爆發」是短暫而明亮的電波，科學家目前認為電波來自宇宙的某處。

目前為止科學家接收到約60個「快速電波爆發」及兩次「循環電波」。

他們認為在地球上空，每天有可能會有上千個「快速電波爆發」，而目前有不同的理論解釋「快速電波爆發」出現的原因，包括「兩顆中子星合併在一起」、「一顆中子星在強烈的磁場快速旋轉」及少數人認為的「外星飛船」。