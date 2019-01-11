警惕健康健身APP可能帶來的幾大安全隱患

圖片版權 Getty Images Image caption 各種各種的健康軟件

隨著科技的發展和應用，智能健康軟件（APP)已經成為現代人生活中不可缺少的一部分。

比如，人們平時使用的各種測量和跟蹤人體健康狀況的智能手錶、手機軟件、計步器等都是數字健康（digital health) 產業的一部分。

據估計，在 Google Play 和 Apple Store可供人們下載的健康軟件超過20萬個。

根據諮詢公司全球市場透視（Global Market Insights）的預測，到2024年，該行業市場價值將會達到3790億美元。

但隨著數字健康產業的擴大，人們也開始擔心其可能帶來的安全隱患。

治藥公司Otsuka的數字醫藥業務開發副總裁巴爾迪表示，這些軟件通過感應器、追蹤裝置以及數據收集工具等可以監視使用者的健康情況、發現異常以及幫助人們改善生活質量。 同時，也可以幫助軟件公司識別未來影響我們如何治療和控制疾病的趨勢等。

但問題是，這些匯總你個人健康數據的APP也可能對你有不利的一面？

圖片版權 John Hancock Image caption John Hancock保險公司目前只提供監視用戶健身嗜好的互動式新型保險政策。

人身保險額可能會增加

John Hancock是美國一家有著百年歷史、管理萬億資產的人壽保險公司。

去年9月，它宣佈停止承保傳統壽險，轉而銷售基於可穿戴設備、跟蹤健身和健康數據的互動式新型保險。

John Hancock的宣佈可謂一石激起千層浪。

該保險公司為那些生活方式更健康的客戶提供折扣以及禮物作為獎勵。

他們說，有數據顯示，使用互動式新型保險政策的人要比其他投保者多活13到21歲。

但一些保險專家認為，這一決定可能讓保險公司利用跟蹤數據懲罰那些未能達標的用戶，例如提高他們的保險金額。

John Hancock解釋說，強制性互動政策計劃是由客戶需求驅動的。該公司稱，在過去3年中，使用健康數據跟蹤的人數增加了700％。

該公司負責人之一表示，他們很驕傲成為擁抱時代潮流的引領者。

John Hancock目前是美國唯一一家提供這種互動保險政策的保險公司。

圖片版權 Getty Images Image caption 使用睡眠監測器的男子

用戶被監視

數百萬有睡眠呼吸暫停症或是有呼吸問題的人使用持續性正壓呼吸器(CPAP）。

但這種機器非常昂貴，通常由公共醫療部門提供。

美國國家公共廣播NPR調查發現，一些健康保險公司為用戶提供互動式CPAP，但保險公司在獲得了用戶的數據後，則會根據這些數據拒絶再為一些「不符合規則」的用戶提供設備。

德國一家數據公司還發現，醫療保健網站使用互聯網跟蹤軟件對用戶瀏覽內容和歷史進行監視，而許多用戶根本不知情，他們在網上瀏覽的信息受到監視。比如，一些人上健康網站是為了查詢一些有關癌症的建議等。

自我診斷

由於互聯網和資訊的發達，人們可以在網上查詢關於各種疾病的症狀和跡象。

然而，一些公司更往前推進了一步。他們推出了各種APP、工具、設備，可以讓用戶自我掃描和測試。

就連英國公共醫療系統也推出了一款虛擬助手APP，旨在幫助在醫護人員人手不足時「過濾掉」一些無關緊要的預約。

有了這些種種APP之後，2016年根據英國皇家藥學會的一次調查顯示，一半以上的英國成年人有問題時寧可使用互聯網上的信息，也不去看醫生。

另外一個調查發現，越來越多的年輕人更願意相信他們在網上查到的信息，而非醫護人員。

但健康網站的信息並不總是正確的，儘管英國衛生當局對此曾發出過警告。

根據對23個健康網站所做的調查發現，用網站上的信息診斷病例的凖確率只有34%。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑客可能攻擊你的個人健康資料

黑客威脅

數字健康最大的擔憂是病人大量資料被收集匯總。他們是否會受到網上黑客的攻擊呢？

不久前，黑客曾攻入新加坡政府衛生部門的數據庫，獲取了150萬人的個人信息，佔新加坡人口的四分之一。

在西方，雖然目前還沒有發生與醫療保健行業相關的數據洩露情況，但未來誰也不敢擔保。

圖片版權 Getty Images Image caption 可穿戴的跟蹤裝置

利弊爭議

這些健康及健身APP真的能改善人們的健康嗎？ 人們對此褒貶不一。

例如，2017年弗吉尼亞聯邦大學的一份研究發現，卡路里計數APP和健身追蹤技術APP與進食障礙之間的關聯。

但另一方面，英國的研究同時顯示，健康APP的使用減少了住院率以及住院時間等。

另外，據澳大利亞邦德大學調查發現，在23個健康軟件中只有一個叫GetHappy的APP可以滿足嚴格的學術標凖。

其中，一個由瑞典政府研製的幫助大學生少喝酒的軟件，實際上倒讓男性大學生喝的更多。

圖片版權 Natural Cycles Image caption 監視排卵裝置

適得其反

避孕軟件Natural Cycles是得到許多國家認可的首個「數字避孕藥」。它的用戶有70萬，遍布200個國家。

它使用的原理是基於女性自然生殖週期，因此無需使用激素方法。它甚至獲得了美國食品藥品監督管理局的批准。

然而，研製該軟件的公司和該款軟件自去年7月份以來卻受到猛烈攻擊，原因是在瑞典斯德哥爾摩一家醫院裏進行墮胎的668名女性中，有37位使用該軟件。

圖片版權 Natural Cycles Image caption Natural Cycles的聯合創始人之一Elina Berglund

英國當局則在去年8月以「誤導」和「過渡誇張」為由，禁止在臉書上刊登該款軟件的廣告。

為此，該公司在8月份的一份聲明中表示：「沒有任何避孕藥是100%有效。意外懷孕是任何避孕措施失敗所導致的不幸風險」。

但該公司同意在使用說明書和應用程序中澄清意外懷孕的風險，以提醒用戶。

同時，它還發表聲明表示，將會繼續跟蹤報告意外懷孕的案例等。