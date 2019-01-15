觀潮：美國、中國及科技界的下個動作

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然沒有派人髮表主旨演講，但今年華為在CES仍然吸引了不少目光。

在拉斯維加斯會議中心舉行的2019年國際消費電子展（CES）上的一角，一排華為Mate 20智能手機整齊擺放在一起，閃閃發亮。

這是交易展上常見的景象，但由於並沒有多少美國人買過這些手機，這一幕略微有些超現實。由於美國安全部門擔心華為手機可能被中國當局監控，目前美國運營商不銷售華為手機。

雖然華為首席財務官孟晚舟因涉嫌銀行欺詐面臨可能被引渡至美國的未來，而且美中貿易關係持續緊張，但華為仍然決定在CES上用一些方法推廣自己的產品。

「他們來這裏是出於商業目的，」CES主辦方美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）總裁蓋瑞·夏培羅（ Gary Shapiro）史蒂夫·凱尼格說。

「因為在這裏他們可以見到來自全世界的買家。」

缺席的公司

但夏培羅可能有點過於自信了。已經有不少明顯跡象表明，至少在今年，一些最知名的中國公司選擇不參加這個美國頂尖科技展。

比如總部設在深圳的中興（ZTE），自2011年起每年都會參加CES，但在今年的展會上完全不見蹤影，而原本中興在今年的參展商榜上有名。中興沒有解釋為什麼缺席今年展會，但去年特朗普簽署命令禁止美國政府和其他參與公共項目的公司使用中興設備可能是一個原因。

雖然華為在這次展會上有一個展台，但該公司沒有任何高層現身。與此形成鮮明對比的是，去年華為最重要的高管之一余承東還曾前來發表主旨演講。

更廣泛來講，美國消費者技術協會表示，目前判斷中國參展方數量增減情況還為時尚早，要等參展方審核結果出爐後才能知道。

然而該協會也對BBC稱，從現場空間看，中國公司所佔的面積與2018年相近，大約佔整個會場的13-14%。像阿里巴巴、京東、聯想及大疆等公司均佔據黃金位置。

貿易戰

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本月初，一則消息震驚了科技界：蘋果公司（Apple）宣佈大幅下調收入預期。

蘋果總裁蒂姆·庫克（Tim Cook）稱中國經濟波動是造成這種情況的主要原因，表示迫在眉睫的美中貿易關稅已經產生影響。

大部分分析人士預計，蘋果不會是出現這種情況的個例。畢竟iPhone銷量下降意味著中國生產的iPhone數量減少。在錯綜複雜的供應鏈和來自全世界的零部件供應商面前，所謂「美國」或「中國」手機的概念在某種程度上顯得有些荒謬。

因此全世界的科技公司都在密切關注著美中兩國貿易談判的結果。如果雙方在3月1日前無法達成協議，更多的關稅措施將會開始生效。

如果那樣，商界人士會認為，領導層的改變或許可以修復兩國經貿關係的損壞。

「我不得不說，（特朗普）政府是造成目前局面緊張的部分原因，」弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析師弗蘭克·吉利艾特（Frank Gillet）表示。

「因此，如果這個政府發生改變，我們將會有復原的機會。」

即使貿易爭端消失，兩個超級大國間對新技術應用的懷疑也仍將存在。

過去10年間，中國科技產業突飛猛進。中國擺脫了物美價廉製作商的頭銜，也逐漸脫去了抄襲西方創意的帽子。

華為將「中國製造」變成了「中國設計」。其產品質量上乘，技術具有革新性，且價格通常遠遠低於蘋果同類產品。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國手機製造商的競爭力越來越強，小米已經發佈可以支持5G的手機。

這打亂了全球智能手機市場的秩序。在全世界智能手機銷量方面，華為僅次於三星，位居第二。中興、小米等其他中國品牌的銷量也十分不錯。

智能手機只是一個開始，下一個主要技術革新便是對5G技術的大規模應用。5G的下載速度可以達到4G移動網絡的20倍。

要實現這一目標需要大量新的網絡基礎設施建設。華為已將自己定位為全球設備的主要（甚至是主導）供應商。

「華為是5G的唯一真正的供應商，」華為安全業務發言人安迪·普迪（Andy Purdy）表示。

「其餘人都在努力追趕華為的步伐。」

「美國的敵意」

圖片版權 Getty Images Image caption 一些中國公司認為，特朗普政府正在破壞他們的生意。

美國政府已經阻止該國5G業務使用華為設備，有報道稱美國還在要求其他盟友採取同樣行動。這個禁令還將其他一些中國公司牽涉其中。

華為認為這是反競爭的舉動。

「自2018年初以來，美國政府一直在全球範圍內對華為表示敵意，」普迪稱。

他表示目前的政治姿態阻礙了真正的進步。

「我們很清楚，無論產品存在什麼真正的網絡安全隱憂，我們都可以做出回應。但我們必須要通過對話來回應這些問題。」

普迪表示，全世界有很多國家選擇採用華為技術，其中包括英國。

不同的哲學

美國究竟是否會對中國公司完全開放呢？

這個問題越來越難回答。中國現在正大步趕超，逐漸越過西方成為全球創新的中心。

如何獲取和處理個人數據對未來的科技界至關重要，而在CES上，我們可以看到的突破性技術卻不那麼明顯。

下一個重要的事物可能不會是一項產品，而是一種哲學。對於社會繁榮來說，創新和自由究竟哪個更重要？

「中國人對隱私的態度正在幫助他們更快前進，」普迪說。

「我會捍衛我們歐洲和美國在自由和個人權利方面的立場，但我同時認為，自由和個人權利必須與創新與競爭的需要達成一種平衡。」