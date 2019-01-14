圖片版權 EPA Image caption 沃森博士2007年提出過類似的主張，但隨後道歉。

因多次發表種族決定智商的言論，曾獲諾貝爾獎的美國科學家詹姆斯·沃森（James Watson）被剝奪多項榮譽稱號。這位DNA研究的先驅者在電視節目中提到一種觀點：即基因會導致智商測試中黑人和白人的差異。

冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，這位90歲科學家的言論「毫無根據而且魯莽」。

沃森博士2007年提出過類似主張，但隨後道歉。

他於1962年與莫里斯·威爾金斯和弗朗西斯·克里克共同獲得諾貝爾獎。1953年他們發現了DNA的雙螺旋結構。2014年，沃森博士賣掉金牌，稱他發表種族言論後被科學界排斥。

此前他曾發生車禍，目前正在一家養老院康復。據說他目前對周圍環境的認知「非常小」。

2007年，這位曾在劍橋大學卡文迪許實驗室（University of Cambridge's Cavendish Laboratory）工作過的科學家告訴《泰晤士報》，他「對非洲的前景一直很悲觀」，因為「我們所有的社會政策都是基於他們和我們一樣聰明的事實，但所有的測試結果都表明這不是真的」。

雖然他希望人人平等，但他補充道：「那些不得不與黑人僱員打交道的人髮現這不是真的」。

發表這些言論後，沃森被解除實驗室負責人等所有行政職務。在書面道歉後，他得以保留榮譽頭銜。

但冷泉港實驗室表示，他現在不再擁有這些頭銜。因為他在本月初美國公共廣播公司PBS播出的紀錄片《美國大師：解讀沃森》中表達了同樣的觀點。

該實驗室在一份聲明中說： 「沃森博士的言論應該被譴責，根本沒有科學依據。」實驗室表示，沃森的道歉不再得到認可。

沃森於1968年成為冷泉港實驗室的董事，1994年成為主席，十年後擔任名譽主席。據美聯社報道，實驗室旗下的一所學校以他的名字命名。

在接受新聞機構採訪時，沃森的兒子魯弗斯（Rufus）表示，沃森博士的言論「可能會使他成為一個偏見和歧視的人」，但事實並非如此。

「這些（言論）只代表他對遺傳學的狹隘解釋......我父親視整個實驗室為生命，但現在實驗室認為他是個麻煩。」