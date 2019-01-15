圖片版權 AFP Image caption 如圖片左側顯示，「嫦娥四號」攜帶至月球的棉花種子已經發芽。

中國國家航天局日前表示，「嫦娥四號」攜帶至月球的一批種子已經發芽。這是月球上首次有生物體生長，被視作人類邁向長期太空試驗的重要一步。

「嫦娥四號」是首次造訪月球背面的人類探測器，其於1月3日著陸，攜帶了一系列用來分析該區域地質特徵的探測儀器。

此前人類也曾在國際空間站內培養植物，但在月球上尚屬首次。

具備在月球上種植植物的能力對於前往火星等長期太空任務至關重要。一次火星之旅可能需要花費兩年半的時間，如果可以種植植物，宇航員便可能在太空收獲自己的食物，減少返回地球重新補給的需求。

Image caption 月球表面圖像

此次「嫦娥四號」搭載了棉花種子、土豆種子、酵母及果蠅卵等生物。植物被放置在探測器內一個密封罐內，這些作物將嘗試自行形成一個迷你生物圈，生物圈內將是一個人為且自給自足的環境。

月球會因此被污染嗎？

保羅·林孔（Paul Rincon），BBC新聞網科技編輯

「嫦娥四號」著陸器上的月球迷你生物圈試驗旨在測試光合作用和呼吸作用，也就是活著的生物體生產能量的過程。整個試驗在一個高18厘米、重3千克的罐中進行，28所中國大學參與設計。

罐中有空氣、水及營養物質幫助生物體生長。但中國科學家表示，試驗的一大挑戰是保持適宜生長的溫度，月球溫度可能在攝氏零下173度至100度甚至更高溫度範圍內波動。

科學家們還必須對濕度和營養成分加以控制。一些人提出，這個試驗是否可能「污染」月球，但科學家普遍對此不太擔心。同時值得強調的是，阿波羅號宇航員已經在月球上留下了近100袋人類垃圾。

包括新華社在內的中國官方媒體周二報道稱，其中棉花種子已經開始發芽。

《人民日報》在推特上公布了發芽照片，表示這是「人類首次在月球上完成生物試驗」。

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澳大利亞天文台天文學家弗萊德·沃森（Fred Watson）向BBC表示，這一進步是「好消息」。

「這表明未來在受控環境中，宇航員嘗試在月球上自行種植作物將不會是特別難以解決的問題。」

「我認為許多人有興趣將月球作為前往火星等目的地的中轉站，因為月球離地球相對更近，」沃森稱。

「嫦娥四號」試驗總設計師謝更新對《南華早報》表示，該團隊已經將未來在太空的生存情況納入考慮範圍。

「了解這些植物在低重力環境下的生長可以使我們為未來建立太空基地奠定基礎，」他說。

圖片版權 CLEP Image caption 「嫦娥四號」在月球著陸後，種子開始發芽。

謝更新還稱，棉花最終可以被用於製衣，而土豆可以為宇航員提供食物來源，油菜籽可以用來制油。

新華社表示在此次由地球前往月球的20天旅途中，這些種子在「生物技術」作用下處於休眠狀態，直到地面控制中心向探測器發送澆水指令後才開始生長。

新華社稱，「嫦娥四號」探測器已拍攝約170張照片並傳回地球。

上周五，中國探月工程（CLEP）公布「嫦娥四號」拍攝的多張照片，其中包括著陸月球的全景圖像以及一段著陸視頻。