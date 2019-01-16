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關於英國性行為的調查顯示，過早作性事失去貞操是令英國年輕人最後悔的事情。本周英國的「性態度及性生活型態之國家研究」調查表明，超過一半年輕女性（52%）和近一半的青年男性（44%）第一次性行為後都覺得他們沒有凖備好。

一小部分人認為他們第一次性行為「時機不對 」。但是接受調查的人並不希望他們更早發生性行為，他們後悔沒有再等等。

專門研究性，性別政治的自由撰稿人法蘭吉·庫克尼（Franki Cookney)在《獨立報》撰文說，她個人認為最好把那些早期草率而行的性行為忽略不計，享受性行為才算數。她從來不認為她的第一次有什麼了不起，和很多人一樣，令人興奮和滿足的性交經驗才是重要的第一步。

法蘭吉·庫克尼女士承認，並非所有人都有這種滿足的性經歷。顯然許多年輕人對於他們的第一次性體驗感到尷尬，因此才有開始性交「合適的年齡」的討論，但這都無濟於事。

圖片版權 Twitter Image caption 自由撰稿人法蘭吉·庫克尼認為「貞操」觀念是無稽之談

壓力下初次性交

調查顯示，1/5的女性受訪者和1/10的男性受訪者都說，他們和他們的性伴侶在進行初次性行為時，願意程度並不相同，這表明一些人感受到壓力後才性交。

法蘭吉·庫克尼認為，要減少年輕人的壓力，需要改變觀念。她認為，首先要拋棄"童貞"的概念，僅僅因為同另外一個人的生殖器接觸就產生永遠失去了處男/處女身份的想法，實際上加劇了性歧視或有害的典型看法。

她說如果人們摒棄了關於「第一次」（性交）具有改變生活主要意義的看法，也許年輕人就不會覺得受到壓力要盡早獲得性體驗，也不會因為體驗了性事而負疚。

其次，她還建議要擴大性的定義。談論性和破處往往被和異性間的交媾相聯繫，其實就對大部分女同性戀者，男同性戀者，雙性戀者與跨性別者等少數性群體中的年輕人產生了排斥，因為那樣講似乎就等於說，同性戀青少年的性體驗不重要，也等於說他們的性事不是真正的性行為。

這個調查並沒有包括女同性戀者，男同性戀者，雙性戀者與跨性別者等少數性群體的看法，諸如他們是否認為需要延緩體驗性事。如果把性定義擴大了，就能把更多內容包括進來，能支持少數群體在何時開始性體驗做出更明智的選擇。

女性口交的壓力

年輕人通常受到壓力去體驗性活動，另外的一些壓力也被忽視。如佩吉•奧倫斯坦（Peggy Orenstein）在她的書《女孩的性福課》中說，越來越多的少女被要求去口交，部分原因是那被認為「不算性交」。當我們把這些性活動都包括到初次性行為的範圍內，就能讓年輕人做出自己的選擇，他們自己決定哪些性事「算數」。

《獨立報》文章還說，必須討論快感問題，因為80%的女性不能通過「插入」性交達到高潮。如此狹窄的性交定義就等於對她們說，她們不要指望從初次性交中得到快感。這也就難怪為什麼這麼多女性後悔發生初次性交。

參與"性態度及性生活型態之國家研究"的麥麗莎·帕爾默博士（Melissa Palmer）說，研究發現支持以下看法，即在初次性交中，年輕女性比年輕男性受到伴侶的壓力更大。

圖片版權 Getty Images Image caption 進行初次性事前要問自己以下問題：是否覺得合適？是否愛自己的伴侶？是否討論過試驗避孕套防止病菌病毒？.......

在此問題上，在法蘭吉·庫克尼認為，關鍵是要停止讓女孩承擔為性事把關的角色。當人們把性交看作男性從女性那裏尋求許可的某種事情的時候，就間接地促成了（對女性）壓力和強制。

在法蘭吉·庫克尼看來，性事只不過是人類眾多社會交往活動的一種，應該是互惠互願的事情。承認這點才能進行更好地討論，比如談論性的界限，讓當事人更能承認或應允性事。

初次性事何時開始？

她認為什麼時間開始性事完全取決於個人。但是對性事和性快感進行更廣泛地討論才能讓我們不要局限於所謂「第一次」，給年輕人更多支持，幫助他們弄明白需要面對的是什麼，以及什麼時候開始最合適。

英國的最低合法性行為年齡為16歲，即16歲或超過16歲的人同意性行為，其個人自由表達意志在法律上才被承認。

「性態度及性生活型態之國家研究」的發起人之一威靈斯教授（Kaye Wellings）說，法律規定的最低年齡並不能說明當事人是否已經凖備好作性事。她說每個人都不一樣，有些人15歲就已經凖備好，有些18歲還沒有凖備好。

BBC報道引用國家醫療保健（NHS）提供的資料建議，何時進行初次性事，要問自己以下問題：是否覺得合適？是否愛自己的伴侶？是否討論過試驗避孕套防止病菌病毒？是否採取了避孕措施？在性交過程中改變主意說不，雙方是否都可以接受？

如果對所有問題的回答都是肯定的，那你可能凖備好初次性事了。

最後來看看下面的問題，如果有一個回答是肯定的，那說明性交時機還不成熟：我是否感受到了來自伴侶或朋友的壓力？過後是否會後悔？作性事是否只是為了對朋友炫耀或跟他們一樣？作性事只是為了留住伴侶？