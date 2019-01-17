寄居蟹演化揭秘：生殖器超長全為保「房產」

Image caption 寄居蟹在性交的時候其居所特別容易受到侵害。

寄居蟹演化出超長陰莖，這樣在性交的時候就不要擔心丟掉自己的蝸居。

最新的研究表明，以貝殼為家的甲殼類動物生長更大陰莖的機率更大，這樣他們在性交的時候就不需要離開甲殼，不要擔心失去自己珍貴的居所。

即使那些擁有不那麼珍貴，「容易被盜的」寄居所的甲殼類動物的陰莖也超過那些不攜帶殼的同類。

美國新罕布什爾州達特茅斯大學的萊德爾（Mark Laidre）在「皇家學會開放科學」期刊上發表論文探討了這個以前很少觸及的領域，動物寄居所及其陰莖演變的關係。

根據私處是為了私有財產」的假設， 寄居蟹在性交的時候其居所特別容易受到侵害。

按照生殖需要，兩隻蟹要先把甲殼打開，面對面，他們需要「至少部分」從「家」裏出來。然後雄蟹把精液射入母蟹的殼中。

Image caption 由於自然環境遭到人類破壞，一些寄居蟹找不到合適的殼，而被迫寄居在包裝塑料和其他包裝垃圾裏面。

接著萊德爾推論說「為了防止性交時財產被盜，（寄居蟹）通過進化增大了陰莖」，這樣雄蟹和雌蟹性交就不必離開自己的貝殼蝸居。有特長陰莖的寄居蟹能在接觸性伴的同時，用身體牢牢控制屬於自己的財產。

寄居蟹「改造」了貝殼內部，他們離開貝殼居所，就會幹枯，在24小時內死去。

為了測試他的假設，對300多只9種不同的寄居蟹的陰莖和身體比例作了測量。

所有的測量都沒有針對活體動物進行，都是對博物館裏的動物標本進行的。

萊德爾在論文中說，他發現寄居蟹的陰莖長度和他們寄居貝殼的珍貴程度成正比。

「攜帶更珍貴，更容易被盜竊的財產的物種，它們的陰莖大小超過了那些攜帶不那麼珍貴，不容易被盜走財產，或者根本沒有財產的物種。」

萊德爾還說，寄居蟹具有更大陰莖可能是自然演化的結果，目的是「方便安全的性交」，它們「把陰莖伸到貝殼外進行性交」，這樣就能保護自己的蝸居。

寄居蟹因為常寄居於死亡軟件動物的甲殼內保護其柔軟的身體，因而得名。一些寄居蟹還在不可移動的殼中居住，如其他腹足類動物，珊瑚和海綿留下的固定物體中。

由於自然環境受到人類活動破壞，一些寄居蟹找不到合適的殼，只能寄居在包裝塑料和人類其他包裝垃圾裏面。