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道格拉斯‧羅伯遜18歲的時候，他的父親杜格爾還是一名商船船員。杜格爾 毅然決定賣掉家裏的農地，買入一艘43英呎長的木製帆船，與家人一同環遊世界。

「每天都是新探險，過著悠閒的生活，」道格拉斯回憶起1971年時的旅程說。原本這趟旅程十分順利，直至他們途經加拉巴哥群島時，有殺人鯨攻擊他們的船，結果6人被迫棄船， 靠一支10呎長的小艇在遠離所有航道的太平洋 飄流。

他們沒有甚麼選擇，只能聽天由命，依靠大海求生存。沉船後第6天，他們捉到了一頭海龜，結果這海龜成為了他們的救星，成為他們的主食。

「一餐包括幾口龜肉，然後喝下龜血，那些血會凝固，很難把它喝下去，你必須一口喝下去。我們會把海龜放血，把血放到一個小杯裏，然後輪流喝，味道有點像早餐時的黑布丁，」道格拉斯說。

圖片版權 other Image caption 羅伯遜一家人曾經在大海漂流多天，靠海龜維生。

隨著時間過去，羅伯遜一家開始創新，修改單靠海龜的食譜。

「我們會用海龜蛋煮湯，然後我們會咬開龜骨，吸食骨髓。」

他們依靠著這些爬行類動物，以及捕捉到的鮮魚，這一家人在太平洋度過了超過6周，直到他們被一艘經過的日本輪船救起來。

「這多神奇，原來文明只是虛有其表，骨子裏我們都是獵人、採集者和創新者。」

我正在研究道格拉斯這種創新精神，是為了全新的BBC 播客節目《All Hail Kale》，節目試圖研究，如果我們面臨世界末日般的災難，我們可以吃甚麼最有營養。

營養師喬‧特拉弗斯（Jo Travers）說，羅伯遜一家的故事告訴我們，海龜的營養價值不低。

「海龜身上有很多蛋白質，但脂肪很少，而且全無碳水化合物，」 她說。

海龜亦提供了很多微營養，例如硒、維他命B12、鐵質、鉀、硫胺素，核黃素和鋅。但是海龜無法提供重要的維生素A及C、纖維以及omega-3脂肪酸。特拉弗斯說，長期靠吃海龜可能會導致一些壞血病等疾病。

龜曾經是美國的一種菜式，塔夫脫總統據說曾經聘請專精炮製龜湯的廚師。

美國德州利安德一間地堡商店的沙倫‧庫爾曼（Sharon Kuhlman）說，現在深信末日論的人，都會有備無患，把自己的防空洞、地堡填滿乾的雞肉、飯、湯、燉菜和燕麥。

我詢問了其他營養專家，看一下他們還會推薦哪些食物，當然，每一位稱職的營養師，都會對你說要有均衡飲食，但如果你只能選一種食物呢？

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菇類

愛丁堡的營養師勞拉‧威內斯（Laura Wyness）的選擇是菇。威內斯說，「它們是少有可以提供硒和維生素D的食品，大家都知這有助人體吸收鈣，對骨骼和牙齒的健康有用，而現在的研究又顯示，維生素D對強健的免疫系統很重要，也可以調節情緒，對抗抑鬱。」

「有一種可吃的菇類叫Laetiporus，它味道像雞肉，一些古埃及人相信，菇是長生的植物。」

那麼一個人可以靠菇生存多久？

「可能大概4個星期，主要原因是因為覺得吃同一種食物會感到厭倦，結果失去了食慾，然後就挨餓。」

罐頭肉

來自楠特威奇（Nantwich）的營養師利亞姆‧布朗（Liam Brown）提供了另類的答案，他認為最好是罐頭肉Spam。

「雖然我不會建議大家每天去吃，但罐頭肉類能夠提供很好的脂肪和蛋白質，我覺得味道也不錯。」

「你可以靠罐頭肉類食品生存很長一段時間，但缺乏維他命、礦物質和健康的脂肪，會導致疾病，沒有纖維則會為你帶來如廁的問題，可能罐裝三文魚會是更好的選擇，但能量較少，很可惜，你只吃一種食物是沒有好結果。」

生薑與藜麥

有些人認為，可能需要兩種食物。英國布里斯托的醫科生及營養教育中心Nutritank的創辦人，選擇了一種與罐頭肉相距甚遠的食物，他們選擇了生薑與藜麥。

「我們需要一些東西去令我們繼續充滿活力，又要為我們提供足夠營養，我們早餐可以吃加入新鮮切姜的藜麥粥，午餐就煎姜和藜麥，晚餐就把他們一起燉，多好。」

圖片版權 Ffwrnes Pizza

Pizza （比薩餅、披薩、薄餅）

營養師露西‧瓊斯（Lucy Jones）同樣不理會我們的「單一食品」規則，她選擇了急凍Pizza。

「蕃茄提供了維生素C，也是基本能量、纖維和維生素B；芝士有蛋白質和鈣，當然還有大量蔬菜，甚至乎可能有omega-3脂肪酸的鳳尾魚。我可能不會長久生存下去，但我會挺享受這幾餐。」

土豆

營養師詹姆斯‧科利爾（James Collier）說，「土豆是一種有人類所需大部分營養的食物，不過營養份量不足，（但如果妥善存放），土豆可以讓你維生一段長時間。」

「土豆富含碳水化合物，鉀，維生素C，葉酸，鎂，蛋白質和一些必需脂肪酸。」

NutritionFacts.org的素食倡議者米高‧格雷格（Michael Greger）也支持土豆，「如果你只吃一種食物，要讓你支持幾個月甚至一年，那就可能是白土豆，雖然它們不是最健康的食物，你可能會因為缺乏維生素A而失明，甚至發生各種可怕的事，但至少你還能活下去。」