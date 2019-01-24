海洋污染：壽司紫菜海藻中隱藏的危險

圖片版權 Getty Images Image caption 亞洲國家的很多人喜歡食用海藻類食品

壽司、紫菜以及海帶等海藻產品是許多人喜愛的日常食物，特別是在一些亞洲國家。

這些植物都來自海洋，但隨著海洋污染加劇，它們首當其衝受到影響。

海藻食物富含碘元素。 碘是人體必需的微量元素之一，它幫助人體製造甲狀腺激素。

但是，人體內的碘含量過高或是過低都會帶來健康問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 海洋酸性增加讓珊瑚白化

海洋污染

然而最新研究顯示，由於海洋污染造成海水中的化學成分發生變化，將對食用這些海產品帶來影響，甚至可能帶來潛在嚴重問題。

雖然海藻是能在酸性水質中繁茂的少數品種之一，但是隨著海水酸性的上升以及海洋溫度的升高，意味著海藻中的碘成分也會增加。

這一研究發現是由澳大利亞、英國和中國的研究人員聯合進行的。他們把研究結果發表在去年10月份的一篇學術文章中。

因此，如果大量或每天進食含有海藻的食物，例如壽司、紫菜以及海帶類產品可能會導致嚴重的健康問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 用於製作壽司的紫菜

氣候變化

人類活動導致二氧化碳排放量的增加，海水所吸收的碳排放量佔碳排放總量的四分之一。這一過程導致海洋酸化。

根據聯合國的數據顯示，自從工業時代以來海洋酸性已經上升了30%。海洋酸性上升危及許多海洋中的動植物，珊瑚礁白化（ the bleaching of coral reefs）就是其中例子之一。

研究人員用不同方式對7種海藻植物進行了試驗，這7種植物都是人類廣泛食用的海藻產品，其中包括用於製作壽司和湯的紫菜。

雖然，隨著海洋溫度升高給海藻生長提供了方便條件，但是與此同時海藻中聚集了更高的碘成分，特別是在未來海洋溫度持續上升的情況下。

圖片版權 Getty Images Image caption 戶外種植的海藻含碘量升高

碘與健康

根據世界衛生組織的數據，如果人體缺碘會造成腦損傷。缺碘是世界各地腦損傷的最主要原因之一。然而，碘多了也會造成健康危害。

兒童每日碘攝入量應該在90-120微克之間，成人（包括13歲以上的青少年）則為150微克。

如果長時間過多攝入碘則會導致甲狀腺問題，甚至某種癌症。

研究人員同時提醒人們，那些以海藻為食的魚類和貝類也可能含碘量過高，所以經常吃魚和海鮮也可能攝入過多的碘。

研究人員還表示，人類食用海藻類已經有上萬年了。海藻類是數十億人食譜的一部分，特別是在亞洲。

雖然人們食用的海藻類主要為人工栽培。但未來海洋環境可能會提高人工養殖的海藻產量，但科研人員說，他們並不知道海藻的營養成分將如何受到氣候變化的影響。