揭秘：人類進化過程中那些「多餘器官」

圖片版權 Getty Images Image caption 人體之謎

人體是一部經過多年進化的精密機器。然而，從人類學的角度來看，人體也有一些所謂的「進化後多餘的部件」。

這些人體"多餘部件"都有哪些？ 它們在人類的進化過程中曾發揮過其應有的作用，但是隨著人類的進化，它們似乎失去了作用。

闌尾

圖片版權 Getty Images Image caption 有些人割除了闌尾

人們首先能猜到的是闌尾，也叫盲腸（appendix）。根據科學研究顯示，闌尾有助於消化植物中的過多纖維素，因為這些植物曾是我們祖先飲食的一部分。

美國波士頓學院的人類學家阿米爾表示，隨著人類飲食多樣化，闌尾的作用似乎變得不再明顯。

但是，他同時指出越來越多研究表明，其實闌尾即使在今天也在繼續發揮某種作用，例如，成為我們腸道細菌的倉庫。

手臂肌肉（longshot）

它指的是從手腕到肘部的一條肌肉。如果你把手臂伸開，掌心朝上，並把拇指與其他手指合龍，形成圓錐形，你可以看到一根延伸穿過前臂的細且直的凸起線。

當然，不是每個人都有。科學家證實，已經10%的人失去了它。它不是肌腱，因為它更柔軟。

這條肌肉曾在我們的祖先爬樹時助其一臂之力。

智齒

圖片版權 Getty Images Image caption 智齒在人類茹毛飲血時代曾發揮過作用。

許多人都有過長智齒時的「痛苦經歷」。智齒可以幫助人類祖先在吃硬肉和生穀物時起到研磨的作用。

阿米爾解釋說，現代人的食物經過各種烹調加工，咀嚼起來更加容易。

有些人沒有智齒，而對於那些長了智齒又疼痛難忍的人，醫生往往建議拔掉智齒。

胚胎尾巴

圖片版權 Getty Images Image caption 胎兒在腹中時曾長出小尾巴，出生時又消失了，只剩下尾骨。

即使在今天，當妊娠5到8周之後，胎兒會長出尾巴。只不過在出生前又消失了，只留下尾骨而已。

尾巴可以幫助身體平衡。但當人類學會直立行走後，尾巴對人類就沒有用了。

耳朵中的肌肉

圖片版權 Getty Images Image caption 人類無法控制耳中的肌肉

動物可以利用耳中的肌肉察覺獵物或是捕食者。古代人類耳中的肌肉也起到同樣的作用，而今天似乎就沒有作用了。

金字塔肌（Pyramidal muscle）

金字塔肌位於下腹部，呈三角形。有些人沒有，但有些人則有兩塊。

雖然它現在不再有用，但古人類在用四肢行走時它可以幫助腹部肌肉移動和旋轉。

男性乳頭

圖片版權 Getty Images Image caption 乳頭在性器官發育前已經形成了。

乳頭可以幫助嬰兒吸食母乳，雖然母乳餵奶是女性的專項。

但當人類胚胎還在腹中時，不論嬰兒是男還是女都以同樣方式發育。

而當負責男性性器官的雄性荷爾蒙，即睾丸激素開始發揮作用時，乳頭已經形成了。

第三隻眼瞼

圖片版權 Getty Images Image caption 包括鳥類等一些動物有更多一層眼皮。

一些鳥類、爬行動物、甚至哺乳動物在眼睛內角內有一層褶皺，看上去像一層薄膜。它用於保護眼睛以免任何異物落入眼中，同時可以讓眼睛保持濕潤。

阿米爾說，「不清楚到底為什麼人類不再有多餘的眼瞼了」。其實不光是人類，這種情況在靈長類動物中也非常罕見。人類肯定是很久以前就失去了這多餘的眼皮。

然而，我們對人體的認知仍有許多未知，誰又知道這些所謂多餘部件真的完全沒有用途呢？