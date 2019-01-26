揭開人類進化奧秘：笑中隱藏哪些複雜微妙功能

圖片版權 Getty Images Image caption 兒童的笑容

當我們聽到好玩的笑話、看到滑稽的喜劇表演時我們往往會開懷大笑。

但笑可不僅僅局限於這些。笑裏面還隱藏著許多微妙和複雜的情感與秘密。

首先，笑是一種自發的、非語言的聲音表達，就像尖叫與哭泣一樣。

但跟語言所不同的是，人們在發笑時，不需要像說話那樣運用嘴唇、下頜以及舌頭的協調功能。

圖片版權 Getty Images Image caption 科學家說人猿類動物也會笑

為什麼會笑？

雖然科學家至今為止並不清楚我們為什麼會發出笑聲，或許是因為它比說話更簡單？但無疑，自古以來笑就是表達情感與交流的一種重要方式。

科學家還發現，不僅人類會笑，一些動物諸如猿類甚至老鼠也都會笑。

與此同時，聾啞或盲童在被瘙癢時也會發出笑聲。

隨著人類的演化，笑聲也衍生出多種含義。

我們用笑聲來建立和維持一種社會紐帶。同時，它可以展示，我們彼此之間的理解。

我們還可以用笑聲來排除那些在我們圈子以外的人等等。

政治作用

因此，笑可以成為一種社交和情感表達的強大武器和手段。難怪，政客經常利用笑聲來達到他們的政治目的。

美國總統特朗普在去年9月曾對聯合國表示，自己在上台後不到2年時間裏所取得的成就已經超過美國歷史上任何一屆總統當局。

特朗普的這番話遭到了聯合國官員們的「諷笑」，特朗普承認沒有想到會得到如此反應。但他表示「沒關係」。

圖片版權 Getty Images Image caption 葉利欽與克林頓在一次新聞發佈會上

美國前總統克林頓更是把大笑這一手段運用到了爐火純青的地步。

時任俄羅斯總統葉利欽在一次新聞發佈會上發表聲明時，脾氣暴躁。但克林頓卻用無法控制的大笑來化解當時的緊張氣氛，好像他覺得葉利欽故意詼諧幽默一樣。

克林頓還刻意表現出他並不是在嘲笑葉利欽，而是在跟葉利欽一起分享這一可笑的情景。

英國倫敦前市長鮑里斯·約翰遜多年來一直成為人們取消的笑柄，但他不刻意計較，並將計就計在公眾面前營造出一個輕鬆、搞笑的人格，成功利用幽默擊潰對他的批評。

這不但提升了他的個人魅力，還能化解敵意性問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑里斯·約翰遜經常成為人們的笑柄，但他似乎並不介意。

笑的功能

笑聲是我們日常生活中不可缺少的重要一部分。它可以幫助我們消除誤會，甚至化干戈為玉帛。

例如，兩個陌生人走在大街上，突然不小心發生了肢體碰撞。如果兩人都不約而同地發出會意的笑聲，不但化解了危機， 同時還表明，兩人都平安無事，而且沒有相互傷害對方的意圖等。

研究發現，人們在與他人在一起時更容易大笑。笑在許多情況下更是一種對別人陳述或評論的反應，而不是聽到了什麼笑話。

人們用笑聲作為相互增進關係的紐帶。人們從很小時候就開始觀察和學習如何使用笑聲，並隨著長大成人對此駕輕就熟。

有研究表明，有心理疾病風險的十幾歲男孩發出笑聲的次數遠低於同齡人。

笑有助於人們對付和減輕壓力。

研究顯示，那些吵架的夫婦如果能用笑聲這樣比較積極的情感來應對矛盾會立刻感到壓力減輕了不少。他們的關係也會更幸福，婚姻也會更持久。然而，只有在夫婦雙方都具有同樣幽默感時才能達到這一效果。

畢竟，當人們與那些他們感到相處容易的人在一起，並且感到沒有人身安全威脅時才更容易發出笑聲。

笑聲可以揭示你的情感世界，幫助我們克服困境、減緩緊張情緒。所以，如果可能就盡量大聲地笑吧，不要太嚴肅。

以上是根據倫敦大學學院認知神經科學教授索非亞·斯科特（Sophie Scott）的文章改寫。