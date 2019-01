如何把孩子培養成像谷歌CEO那樣的人才

圖片版權 Getty Images Image caption 數理化學得好是否就能在谷歌獲得成功呢?

1998年,謝爾蓋•布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)創立了谷歌。

在創立谷歌后,他們還設計出利用算法僱人的機制,他們僱用的都是那些在科學、技術、工程以及數學方面(簡稱STEM,是英文science, technology, engineering,math的首字母縮寫)得分最高的畢業生。

然而,12年後他們在評估員工僱用、解聘、提升等方面的表現時發現,是否精通STEM只佔在谷歌公司成功中第八大最重要素質,換言之,沒有進入前三名。

那麼,排在前幾名的都有哪些要素呢?

它們包括:具備優秀的領導能力、能夠妥善管理員工並具有良好的溝通技巧。

圖片版權 Nobel Media / Alexander Mahmoud Image caption 美國教育專家凱西•戴維森

教育改革

美國教育專家凱西•戴維森(Cathy N. Davidson)認為,教育體系和成功事業之間存在「差距」。

戴維森的新書《新教育:大學如何變革才能幫助學生為變化的世界做好凖備》(「The New Education: How to Revolutionise the University to Prepare Students for a World in Flux」)。

她在新書中闡述的主要觀點是,我們目前所培養的學生仍然針對的是19世紀的勞動力市場,而非數字時代。因此,她提倡有必要改革現有的教育體系。

她在接受BBC採訪時表示,今天人們所繼承的一系列教育結構和原則是基於19世紀和工業革命時期需要創立的。例如,智商測試(IQ test)以及多項選擇測試等都是那時應運而生的產物。

圖片版權 JHU Sheridan Libraries/Gado/Getty Image caption 我們今天生活的世界被互聯網徹底改變了。

但現代人生活的世界被互聯網徹底改變了。比如,任何人都可以通過互聯網表達看法,不需要任何信息認證,也無須透露自己的身份。

美國總統可以隨時發推文,不需任何真相或負責任。

因此,戴維森建議,教育需要引導和訓練,教會人們明白什麼是白色謊言?

圖片版權 Getty Images Image caption 是否每個人都適合上大學呢?

此外,戴維森說,過去的教育改革中還有一種思潮,他們要取消那些所謂教育中「不相關的」科目。

他們認為「相關的」包括編碼以及與技術有關的科目。

而歷史、哲學、社會學和藝術等學科則屬於「無關」類別。

然而,通過對谷歌這樣公司的調查顯示,那些在公司中表現突出的人往往是那些擅長溝通技巧,並且能以多元文化和歷史方位思考的人。

戴維森說:「這就意味著我們需要重新考慮我們的教育方式。我們可以根據問題來組織信息,而不是依賴學科。

這樣,我們將讓問題成為激發學生學習的動力。它更有利於創造力」。

圖片版權 Getty Images Image caption 教育中到底什麼最重要?

高等教育的重要性

戴維森表示,高等教育的重要性以及它與人們收入的掛鉤顯而易見。這是人們選擇上大學的一個主要原因之一。

但也有一些大學輟學者成為成功人士,例如比爾•蓋茨以及馬克•扎克伯格。

戴維森認為,與其把他們當作大學教育意義不大的典型,還不如說需要更多大學預科的挑戰和技術學習。

因為蓋茨在11歲時就已經開始在華盛頓大學使用計算機。他還在孩提時就已經開始做專業研究了。

圖片版權 Getty Images Image caption 蓋茨在11歲時就已經開始在華盛頓大學使用計算機。

當然,不是每個人都對大學裏的書本教育感興趣。所有專業都需要進一步培訓,但它不一定是大學提供的那種培訓。

戴維森說,「例如,如果我想打網球我可能並不需要進大學學習理論,拿個學位。我可能會找人一試身手看看自己怎麼樣,這些都是常理」。

戴維森還批評了全球教育的考試制度。她認為考試很機械,並給孩子帶來巨大焦慮。這本來是孩子應該以學習知識為樂趣的時候。

不僅如此,考試限制了教學,束縛了學習過程,因為一切都為了尋找正確答案。考試試圖訓練某種思維方式,而不是擴大智力視野。

圖片版權 Getty Images Image caption 多項選擇是考試的常見方式。

新方法

戴維森認為,當今教育急需的是如何提出複雜問題?

「這需要我們學習和掌握不同的技能,這樣才能看到深層問題或是答案」。

「例如,不讓學生舉手提問,而是創造一種環境讓每個人都能貢獻寶貴意見「。

圖片版權 Getty Images Image caption 小學生

CEO素質

戴維森稱,她以前的一個學生設計了一個練習:他找到了一個非常複雜的文本並複製了其中的第一頁。

然後他把學生分成不同小組,在挑出他們不懂的單詞後,學生們可以上網查詢該詞的含義。

最後,他們找到了一起分析文章的方法。這個練習讓他們學會尋找信息,並找到一種方法。

他們還從中學會如何發揮團隊協作精神,以及溝通結果。

這些能力中的每一種都可以讓你具備谷歌首席執行官的素質。