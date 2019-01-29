基因改造雞的雞蛋含有防癌藥物

圖片版權 Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption 這些雞含有一種人類基因，令他們能夠產下含有有用藥物的雞蛋

研究人員成功將雞的基因改造，令它們產下的雞蛋含有治療關節炎及部份癌症的藥物，成本比在藥廠生產的便宜100倍。

研究人員認為，假以時日，有關生產可以擴大規模，以應付商業生產的數量。

根據蘇格蘭愛丁堡的羅沙李科技公司 （Roslin Technologies）的莉莎·河朗博士說，「雞在這個過程中沒有受苦，也沒有像在農場飼養的雞被『過量餵食』」。

「它們的雞棚很大，由經過訓練的技術人員悉心照顧及餵食，過著頗為舒適的生活。」

「對於雞來說，它們只是在生一隻普通的蛋。有關過程不會影響它們的健康，只是像平常一樣生蛋。」

科學家過去曾發現基因改造山羊、兔子和雞的奶或蛋，可以生產用作蛋白質治療的物質。

研究人員稱，新方法比以前的效率更高。

「以雞蛋製造藥物的方法，價錢比在藥廠製造低10至100倍。所以我們希望將製藥成本降低最少10倍。」莉莎·河朗博士說。

圖片版權 Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption 這些雞蛋含有的藥物，是實驗室正常生產成本的十分之一

製藥成本大幅降低，主要原因是興建雞棚比興建高度無菌的藥廠更為便宜。

許多病症的成因，都是身體未能自然製造某種蛋白質或化合物，這些病可以由藥物控制，以補充所缺乏的蛋白質。

這些藥物由藥廠合成生產，成本非常昂貴。

莉莎·河朗博士及她的團隊找出辦法，將人體內負責自然產生蛋白質的基因，注入到雞的負責生產雞蛋內蛋白的基因內，是整個製作過程的關鍵。

分開蛋白

將蛋黃與蛋白分開後，莉莎·河朗發現蛋白內含有相對多的所需蛋白質。

研究團隊集中研究兩種對免疫系統非常重要的蛋白質：具有強大的抗病毒和抗癌作用的IFNalpha2a，以及有助刺激受損組織自我修復的巨噬細胞——CSF。

只需要三隻雞蛋，便能提供足夠一個劑量的藥物，而一隻雞每年可以生下300隻雞蛋。

研究人員相信，只要有足夠的雞，他們就可以生產出足夠的藥物，以應付商業需求，而研發人類用藥一般需時10至20年。

研發人員同時希望，可以用雞研發動物用藥，包括提高動物免疫力的藥物以取代抗生素，減低爆發抗藥性超級細菌引起的疾病。

莉莎·河朗博士認為，巨噬細胞CSF的自我修復特性有令寵物受惠的潛力。

「例如，我們可以使用它，重新修復寵物的肝臟或腎臟。現有的藥物價錢太高，所以我們希望對此進行更深入的研究。」

愛丁堡大學的海倫·桑教授說，「我們尚未開始產生人類用藥，但研究顯示，以雞生蛋的方式去製造藥物或其他生物科技上應用，在商業角度來說是可行的。」