圖片版權 Getty Images Image caption 全世界每年的電子垃圾只有20%得到循環利用，大部分都與其他各種垃圾廢品一同進了垃圾填埋場。

一個人每年扔掉的電子垃圾也許不多，但全世界的人每年日常生活中製造的電子垃圾有多少？

根據統計，專家們得出結論：每年地球人扔掉的電子垃圾足夠堆起9座及大金字塔。

按價值衡量，這些廢棄I電子產品價值金額相當於克羅地亞、哥斯達黎加或坦桑尼亞的全年國民總產值。

聯合國最新報告說，2018年，全世界的電子垃圾總共有4850萬噸。什麼概念呢？就是相當於人類迄今為止製造的全部商用飛機的重量總合。

聯合國預計，按照現在這種速度，到2050年，全球每年的電子垃圾總量將達到1.2億噸。

而這些電子垃圾進入循環利用的只有20%。

世界可持續發展商務理事會（WBCSD）總裁彼得·貝克說，電子垃圾迅速增多，超過其他各類廢品、垃圾，對社會和環境構成重大威脅。

電子垃圾成災，災情有多嚴重？下面4張圖勾勒出大框架。

1. 地球人每年扔掉的電子垃圾......足夠建造9座埃及大金字塔

據估計，2016年，全世界扔掉的廢棄電子設備和用品包含的稀有金屬材料價值超過625億美元，包括金、銅和鐵。

這個數字是全球銀礦總產值的3倍。

國際電信聯盟（ITU）估算，2016年被扔進廢品堆的黃金價值215億美元，銅價值139億美元。

說這些電子垃圾堆裏有金銀財寶，一點都不誇張。

2. 電子垃圾堆裏有一半是個人電子用品

全世界的電子垃圾中有一半是廢棄的個人電子用品，比如個人電腦、顯示屏、智能手機、平板電腦和電視機。

另一半包括大型家電和取暖、制冷產品。

一部智能手機通常包含60種元素，主要是電子產業最喜歡的金屬元素。

這些貴重金屬可以提取回收，循環利用，變成二級原材料。

2016年，全世界總共有435000部智能手機被扔掉，如果其中的金屬元素被回收，價值可達95億美元。

有些元素是稀土材料，最常用於電池和相機鏡頭。

這些原料開採成本日益昂貴，而且礦藏只分佈在部分地區。

3. 向發展中國家傾銷電子垃圾......清楚無誤

將電子垃圾中像金和銅之類有價值的元素提取出來，循環利用，已經成為一種收入來源，尤其是在發展中國家。

據國際勞工組織（ILO）說 ，尼日利亞據信有多10萬人從事所謂的非正式電子垃圾回收和循環利用行業，在中國這個人數約為69萬。

然而，如果缺乏妥善的監管，電子垃圾回收再利用將成為高風險行業。

雖然電子垃圾在人類產生的垃圾總量中只佔2%，但在進入垃圾填埋場的有毒有害物質中佔比高達70%。

尼日利亞一項調查發現，2015年和2016年，有6萬噸電子垃圾非法入境。

這些電子垃圾中，廢棄的電器和電子用品77%來自歐盟國家，其中大部分是藏在合法進口的二手車裏偷運入境的。

即使許多廢棄電子設備和用品經過修復可以重新使用，由於發展中國家的電子垃圾回收利用水平和基礎設施不如發達國家，所以這些走私物品多半還是電子垃圾，不會進入循環再利用流程。

4. 妥善經營管理電子垃圾使各方受益

聯合國出資扶持尼日利亞和13個拉美國家的電子垃圾回收再利用產業，希望借此培育一種「循環經濟」，通過重新原材料和零部件的重新利用達到消滅電子垃圾最終目標。

聯合國認為，如果妥善規劃、實施和管理，電子產業和電子垃圾領域的循環經濟能夠為全球創造數百萬個工作職位。

不僅如此，「電子領域的循環經濟可以為消費者省錢，到2030年節省7%，到2040年節省14%。"

世界上絶大部分電子垃圾來自澳大利亞、中國、北美、歐盟、韓國和日本。美國和加拿大每年人均」貢獻「大約20公斤電子垃圾，歐盟17.7公斤。

非洲12億人每年人均」貢獻「電子垃圾1.9公斤。