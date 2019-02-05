揭秘：女性比男性長壽的三大原因

圖片版權 Getty Images Image caption 世界各地的女性壽命都長於男性

為什麼一般來說，世界各地的女性壽命都比男性要長呢？

根據世界衛生組織（WHO)2016年的數據，全球人口出生時的平均預期壽命為72歲。

但如果細分的話，女性平均預期壽命為74歲零2個月，男性則為69歲零8個月。

圖片版權 Getty Images Image caption 百歲老人女性多於男性。

根據美國2010年的人口普查，美國共有53364名超過百歲的老人，其中女性為44202人，男性只有9162人。

女性比男性長壽的原因到底有哪些？

基因優勢

自有記錄以來，就顯示女性一出生，其壽命就超過男性，每個國家似乎都是這樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 女性有兩套X染色體。

也就是說，由於基因的關係，從出生起女性就比男性更具優勢。

倫敦大學學院的詹姆斯教授說，「男性胚胎比女性胚胎的死亡率要高」。

一個原因可能是決定我們性別的染色體所起的作用。

女性有兩個XX染色體，男性則是一個X一個Y。

染色體中攜帶基因，X染色體中攜帶許多讓你活命的基因。

圖片版權 Getty Images Image caption 雄性白鸛有兩套X染色體

詹姆斯教授解釋說，如果你是女性，即使你的X染色體中有基因缺欠，但你還有一個備份。但如果你是男性的話，就沒有備份了。

埃克塞特大學教師哈里斯說：「在妊娠後期男嬰的死亡率要比女嬰高20-30%。男嬰早產的機率也比女嬰高出14%。此外，由於男嬰個大，出生時受傷的風險性也更大」。

而在鳥類中，雄性鳥類由於有兩套X染色體，因此比雌性鳥活得更久。

荷爾蒙作用

由於荷爾蒙的變化，青春期後男孩和女孩開始長大成人，變成了男人和女人。

圖片版權 Getty Images Image caption 更多的男性死於戰爭

雄性睾酮可以讓男性身體長得身強體壯，具備男性特徵，包括聲音低沉、體毛加重等。

在青少年晚期，睾酮激增。這一時期也是男性死亡率大幅上升的時候。

專家們說，這可能是因為男性在這一時期經常會參與打架、騎摩托車、飆車等危險活動。當然還有自殺。

幾年前，韓國科學家對19世紀以來朝鮮王朝宮廷81位太監的研究發現，他們的壽命平均大約70歲，但當時宮中的其他男性的平均壽命只有50歲。

這些太監在青春期前就接受了睾丸切除術。其中有3名太監甚至活到了100歲。

總的來說，似乎不管是人還是其他動物，沒有睾丸似乎活得時間更長。

而女性的雌激素也有助於女性健康，因為它有「抗氧化劑」的作用，它可以幫助清除那些細胞中的有毒化學物質。

在動物實驗中表明，那些被切除產生雌激素的器官，雌性動物壽命就會縮短，跟切除睾丸的男性活得更長正好相反。

圖片版權 Getty Images Image caption 雌激素還幫助保護心臟，降低壞膽固醇。

西班牙的研究人員於2005年提交了一篇論文，該論文確定雌激素可以增加與長壽相關的基因，包括與抗氧化酵素相關的基因。

雌激素還有助於消除壞膽固醇，因此有助於保護心臟，預防心臟病。

人為因素

凡是飽受戰亂衝突的地方，男性預期壽命就會降低。這一點毫不奇怪。

然而，在那些衛生條件不好的地方，女性生育死亡率則增加。

此外，一些諸如吸煙、酗酒、暴飲暴食等不良習慣可能是國與國之間兩性壽命差距如此之大的原因。

例如，俄羅斯男性比女性可能會早亡13年，這裏部分原因是他們酗酒的關係。

但是，有一點值得關注的是雖然女性平均壽命較長，她們往往更受疾病的折磨，特別是在晚年。

圖片版權 Getty Images Image caption 女性比男性更容易看醫生和住院。

無論在哪個國家，女性都比男性看醫生的次數多，特別是在16到60歲這個年齡段。

在西方國家，同男性相比女性看醫生的次數多、服更多的藥、請病假和住院的天數也更多。

與此同時，美國阿拉巴馬大學的兩位專家費舍和奧斯塔德還注意到，女性晚年時期由於健康影響，普遍身體活動受限，尤其是在中國、孟加拉、埃及、危地馬拉、印度、印度尼西亞、牙買加、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、泰國和突尼斯等國。

差距縮小

然而，最近的研究顯示兩性之間預期壽命的差距將會在不久的未來大大縮小。

圖片版權 Getty Images Image caption 未來20年，英國男女之間的壽命預期將會縮小。

根據倫敦帝國理工學院的一份調查發現，到2030年，英國男女壽命差距將會縮短到1年零9個月。

根據英國國家統計署的數據，今天在英國出生的男孩預期壽命是79歲零2個月，女孩是82歲零9個月。

英國兩位學者甚至預測，到2032年英國男女預期壽命會基本一樣。他們說，這是因為吸煙和酒精消耗的減少讓男子壽命延長。

此外，隨著心臟病治療取得更大進展，也會令男子大大受益。

而在其他國家，隨著道路交通事故死亡的降低，也會令男子平均預期壽命增加。