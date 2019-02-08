四種新超級性病令專家擔憂 你了解多少

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醫學科學的發展，使人類戰勝疾病的能力越來越強，但是舊的可能復發，新的仍會出現，人類與疾病的鬥爭是無止境，其中也包括性病。

這裏我們為你介紹有可能嚴重威脅公眾健康的4種引發性病的細菌。

腦膜炎雙球菌

圖片版權 iStock Image caption 口交是傳播腦膜炎雙球菌的主要途徑。

腦膜炎雙球菌（又名腦膜炎奈瑟菌，Neisseria meningitidis）可以引起嚴重腦膜炎。它可能引發可致命的大腦和脊髓保護膜感染。

它也是更常見的泌尿生殖系統感染的原因。

1970年代的一項研究發現，雄性黑猩猩通過自我口交把口鼻中的細菌傳到陰莖，導致泌尿生殖系統感染。

研究人員注意到，黑猩猩經常性地觸摸口鼻以及生殖器器官。

大約有5-10%的人在鼻和喉部位攜帶腦膜炎雙球菌。 研究顯示，他們可能會通過口交、深吻以及其他一些密切接觸把這一細菌傳給伴侶。

但是，研究人員不確定，到底是通過哪種途徑使得該病在歐洲和北美的同性戀及雙性戀男子群體中大爆發的？

科學家們確定，2015年襲擊美國多所城市的一種菌株是通過與其近親淋病奈瑟菌（Neisseria gonorrhoeae）進行基因重組後獲得的DNA。

這一基因突變使性病傳染力更強。

從世界範圍來看，共有5種腦膜炎雙球菌。 大多數的感染都是由這5種腦膜炎雙球菌引起的。

幸運的是，有兩種疫苗可以為幫助人們預防這5種腦膜炎雙球菌感染。

生殖支原體

圖片版權 iStock Image caption 生殖支原體可以模仿衣原體，影響女性生育能力。

生殖支原體（mycoplasma genitalium)是已知的最小細菌，它已經有性傳播感染的「綽號」。

這種細菌是在1980年代得到確認的。今天，據估計人口中大約有1-2%的人攜帶該細菌，特別是在青少年和年輕人中很普遍。

感染了生殖支原體後經常沒有任何症狀，但是它可以模仿衣原體或淋病（ chlamydia或 gonorrhoea）的症狀，對尿道和子宮頸產生反覆的刺激。

由於這種細菌可能引發女性生殖系統的盆腔炎，可能導致不孕，流產，早產甚至死產。

雖然使用安全套可以幫助預防感染，但是研究人員警告，生殖支原體對抗生素已經產生越來越強的抗藥性，其中包括阿奇霉素和強力霉素。

研究人員擔心，由於其抗藥性越來越強會使得它越發泛濫。

如果堅強檢測，可能有助於預防生殖支原體超級細菌。

其實，檢測該細菌的方法很簡單。只要檢測尿液、子宮頸以及陰道拭子（swabs)就可以下診斷。

然而，現實中確很少使用這種方法，因為它需要美國先解除管控才可以。

福氏誌賀氏菌

圖片版權 iStock Image caption 福氏誌賀氏菌是一種導致胃痙攣和血性腹瀉的性傳播感染。

福氏誌賀氏菌（shigella flexneri）也通稱為福氏痢疾桿菌。

誌賀氏菌病（Shigellosis） 或誌賀氏痢疾（Shigella dysentery）通過與人糞便的直接或間接接觸傳播。

感染後，人會出現嚴重胃痙攣，以及血樣和粘稠性腹瀉，對該細菌的傳播起到推波助瀾的作用。

雖然該疾病在兒童以及在中、低收入國家旅行的人身上比較普遍。但研究人員在1970年代，開始記載同性戀以及雙性戀男子的病例。

科學家認為，該細菌通過肛交或口交得到傳播，並自從那時起在全球範圍內出現多起通過性傳播感染病例。

美國專家表示，該細菌已經開始對用於治療淋病的阿奇霉素產生抵抗力。

為此，公共衛生機構擔心誌賀氏菌有可能導致淋病超級細菌的產生。因此，目前的治療也採取了各種微調策略。

衛生官員建議那些感染該細菌的成年人，如果身體沒有其他方面的問題的話就不要服用抗生素。雖然患者會很難受，但問題不會太大。

性病淋巴肉芽腫（LGV）

圖片版權 iStock Image caption 使用安全套可以幫助避免性病的傳播

美國舊金山的醫生克里斯托弗說，這種性傳播感染是通過不太常見的沙眼衣原體中的菌株引起的，它會引起非常可怕的感染。

如果感染了性病淋巴肉芽腫，生殖器官可能先長丘疹，水皰或潰瘍，之後細菌將會侵入到身體的淋巴系統。

如果是直腸感染，可能會出現腸炎症狀，並導致慢性和嚴重的結腸和直腸異常，例如瘺管和狹窄。

在過去10年， LGV在歐洲和北美變得越來越普遍。 它還與同性戀和雙性戀男子中多起疾病爆發有關。

至於衣原體（chlamydia)，LGV則會增加其感染HIV病毒的風險。

在性行為中使用安全套可有助於減少感染的風險。

目前治療LGV的方法通常是需要為期3周的強力霉素等抗生素療程。