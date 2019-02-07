圖片版權 William Brown/Facebook Image caption 威廉·布朗使用電子煙時發生爆炸，導致他死亡。

美國發生的一起筆形電子煙爆炸事故導致一名24歲得克薩斯州男子身亡。

屍檢報告確認，威廉·布朗（William Brown）使用電子煙時電池發生爆炸，碎片刺入其面部和頸部，嚴重傷害到動脈血管。

威廉·布朗兩天後在醫院去世。這已是至少第二起發生在美國的電子煙爆炸致死事故。

美國媒體報道顯示，性能不佳的電子煙電池還導致數百至數千例傷人事故。

電子煙爆炸事故是怎樣發生的？

這起事故1月27日發生在德克薩斯州沃斯堡一家電子煙店外的停車場。布朗當時來到這家店鋪尋求幫助，他使用的是一種機械式筆形電子煙，這種型號過去發生過事故。

爆炸發生後，看到布朗在流血的店主立即呼叫了救護車。

布朗的祖母告訴媒體，「X光檢查發現，金屬碎片嵌入了通往腦部的血管。」

醫生無法通過手術清除這些碎片，隨後對布朗採取了人工昏迷療法，但最終布朗還是於1月29日去世。

醫療機構檢測發現，筆形電子煙爆炸造成的電池碎片刺入布朗的頭骨，嚴重傷害了頸動脈，最終導致他死亡。

布朗的祖母從小把他養大，她告訴媒體，布朗去世時離25歲生日只有幾周。

「這太糟糕了。他再也過不了生日了。他原本還可以達成很多目標。」

24歲的布朗原本是一名電工，煙癮並不大。祖母回憶說，他是第一次嘗試使用電子煙。

布朗的祖母希望布朗的死能讓其他人在嘗試電子煙時有所警惕。

「我希望這能制止一些人。我不知道還有多少人會因此而死亡。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國食品藥品監督管理局稱使用電子煙的年輕人正在增加。

這種事故常見嗎？

去年5月，一名38歲的佛羅里達男子同樣因為筆形電子煙爆炸而身亡。這名男子當時全身80％被燒傷，同樣死於金屬碎片刺入頭部。

美國政府報告透露，2009到2016年期間，有記錄可查的電子煙爆炸案例達到195起，其中29％導致嚴重受傷。

另一份來自美國北德克薩斯大學沃思堡健康科學中心的研究則稱，2015到2017年期間發生了2035起和電子煙爆炸有關的傷亡事故。這一數字遠遠高於政府機構發佈的數據。

研究者表示，加強對電子煙和相關器材的監管和檢查已「迫在眉睫」。