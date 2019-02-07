海豹糞便樣本中發現USB記憶體

圖片版權 Getty Images Image caption 一隻海豹（資料圖片）

研究人員在一份被收集用作科學研究的海豹糞便樣本中，發現一支充滿旅行照片的USB記憶體。

該樣本已被雪藏超過一年，用以研究新西蘭海域海豹的健康及飲食習慣。而該支USB記憶體運作完全正常，內藏有一輯海獅的照片及一對海豹母子在水中嬉戲的影片。

糞便樣本由當地一名獸醫提交，他在新西蘭南島城市因弗卡吉爾的Oreti海灘觀察一頭生病的海豹。

新西蘭國立水與大氣研究所在網站上表示，「該枝USB記憶體保存狀態頗佳，『尤其以它所經歷過的來說』。」

研究人員發現記憶體內藏有大量生態短片。不過動物吃下這樣的塑膠到體內，引起他們的關注。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @niwa_nz NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0 — NIWA (@niwa_nz) 2019年2月5日

「在這些南極洲動物的體內找到塑膠，情況非常令人擔憂。」義工祖迪華倫說。而目前仍未找到USB記憶體的主人。

研究中心稱失主如果想拿回USB記憶體，可以收集新的海豹糞便作為交換。

「對這些海豹了解愈深，對海豹保育工作愈有益處。」