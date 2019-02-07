海豹糞便樣本中發現USB記憶體
- 2019年 2月 7日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
研究人員在一份被收集用作科學研究的海豹糞便樣本中，發現一支充滿旅行照片的USB記憶體。
該樣本已被雪藏超過一年，用以研究新西蘭海域海豹的健康及飲食習慣。而該支USB記憶體運作完全正常，內藏有一輯海獅的照片及一對海豹母子在水中嬉戲的影片。
糞便樣本由當地一名獸醫提交，他在新西蘭南島城市因弗卡吉爾的Oreti海灘觀察一頭生病的海豹。
新西蘭國立水與大氣研究所在網站上表示，「該枝USB記憶體保存狀態頗佳，『尤其以它所經歷過的來說』。」
研究人員發現記憶體內藏有大量生態短片。不過動物吃下這樣的塑膠到體內，引起他們的關注。
NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…— NIWA (@niwa_nz) 2019年2月5日
Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @niwa_nz
「在這些南極洲動物的體內找到塑膠，情況非常令人擔憂。」義工祖迪華倫說。而目前仍未找到USB記憶體的主人。
研究中心稱失主如果想拿回USB記憶體，可以收集新的海豹糞便作為交換。
「對這些海豹了解愈深，對海豹保育工作愈有益處。」