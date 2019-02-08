Image caption 你對伴侶說過謊嗎？

你有沒有對自己的伴侶保守過秘密，或是說過一些善意的謊言？

如果答案是肯定的，那麼，請放心。你並不是唯一這樣做的人。

任何有伴侶關係的人都知道，有時一個小小的善意謊言作用重大，它可以改善分歧，使兩人的關係更容易相處。

因為有時你真的不必講真話，特別是在對方理了一個很難看的髮型、做了一頓難以下咽的飯菜、或是對孩子要求太苛刻的時候。

牛津大學的進化心理學家魯賓·丹巴爾認為，這些善意的謊言對增進伴侶之間的關係起到至關重要的作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 伴侶間是否應該分享所有秘密呢？

愛情謊言

因為，這些所謂的「愛情謊言」是為了讓對方不受傷害，例如，瞞著對方為他/她付了違規停車罰款。

還比如，為了避免對方傷心不悅，不必說出寵物貓是怎麼死的真相等等。

美國社交媒體紅迪網（Reddit）對所謂這樣無傷大雅的謊言反應熱烈。

許多人紛紛發表評論，並且分享自己跟伴侶之間的善意謊言。

其中，一位丈夫分享了他偷偷給夫人買了一條替代項鏈，因為他不想讓太太在發覺自己所鍾愛的項鏈遺失後而感到心碎。

還有一位健身愛好者每天不得不在深夜妻子入睡後悄悄溜出房間去健身等。

以上的伴侶對自己另一半說謊都是為了愛。還有一些伴侶也會為了一些無關緊要的小事不對另一半說真話。

比如，一位女士總是告訴她男朋友她不知道怎麼切洋葱。事實是她會切，只不過覺得男友切的更好而已。

還有的伴侶不願意對方發現自己的小秘密，比如伴侶中有一人對巧克力餅乾上癮，又不想讓對方知道就把它偷偷藏了起來。

這些小秘密即使被對方發現了，可能也無關緊要。

圖片版權 MONICA GAID Image caption 長期對情侶隱藏內心深處秘密可能對身心不利。

對身心不利

然而，如果你真有一些「難以啟齒」的秘密，不願意讓你的另一半知道該怎麼辦呢？

研究顯示，如果長期保守秘密不讓伴侶知道可能會對你的身心產生不利影響。

這些秘密包括從向對方隱瞞自己的真實收入，到有「婚外情念頭」等等。

據英國《每日電訊報》報道，美國印第安納聖母大學的心理學教授凱麗在其研究中發現，那些長期保守秘密的伴侶更有可能受不良情緒的影響，例如愧疚、焦慮以及羞恥感。

然而，根據美國加州大學聖塔芭芭拉分校的另一項研究表明，如果能夠向人傾訴你內心深處的秘密，最終可以讓你提升自信心以及改善你的心態，但條件是只要對方不大發雷霆。

也就是說，它意味著坦白你的秘密及謊言會停止你在腦海中對其反覆思考之苦，這一習慣可以令人患上抑鬱症。

所以，忠告那些相親相愛的男男女女們，最好的策略是以誠相待。

當然，如果碰到對方理了個難看的髮型這樣的事你也不必實話實說，只要點頭微笑就行了。