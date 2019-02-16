圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織說，麻疹病例上升與接種疫苗率下降有關。

最近幾年，中國毒/假疫苗以及過期疫苗事件頻發，疫苗事件所造成的恐慌及家長維權新聞經常被媒體曝光。

有些兒童更是因為注射了這些問題疫苗導致患病、癱瘓甚至死亡。

本來，接種疫苗是為了防止某些疾病的爆發，特別是兒童經常需要接種各種疫苗，例如為了預防兒童麻疹，最好的方式就是接種麻疹疫苗等等。

然而，最近一段時間麻疹在歐洲、菲律賓以及美國等國家病例激增。世界衛生組織說，這與人們自願免疫接種率下降有關。

以菲律賓為例，該國麻疹病例增加了74%。

儘管有科學證據證明疫苗接種的好處，但人們對疫苗仍存在種種顧慮和謎思，有些人不情願讓孩子接種疫苗，可能是導致接種率下降的原因之一。

那麼，接種疫苗到底能起到哪些作用，人們對疫苗又存在那些誤解呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 有家長擔心接種 MMR 疫苗可能會引起兒童自閉症。

謎思一：「疫苗能導致自閉症」

過去幾十年，西方國家接種麻疹疫苗人數減少，這其中很大原因與英國醫生安德魯·韋克菲爾德（Andrew Wakefield）的一篇文章有關。

1997年，韋克菲爾德在著名醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet）上發表文章稱，麻疹，腮腺炎和風疹三聯疫苗（MMR）與英國兒童自閉症增加有關。

隨後的幾項研究駁斥了MMR與自閉症之間的因果關係 。《柳葉刀》撤回了他的研究，而韋克菲爾德後來也被取消了醫生資格。

儘管這樣，由於這篇文章的影響，英國接種MMR疫苗率從1996年的92%降低到2002年的84%，後來雖然稍有回升91%，但仍低於世衛組織推薦的95%。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國醫生安德魯·韋克菲爾德的一篇文章引起公眾對疫苗的擔憂。

謎思二：「兒童免疫系統無法承受太多疫苗」

平均來說，孩子從出生到2歲之間就有至少11種疫苗可以接種，但有些家長擔憂這麼多疫苗可能會加重孩子免疫系統的負擔。

一種普遍擔心是，在身體接觸了疫苗病毒或細菌之後會引發身體患病。

但其實，科學家研製的疫苗使用的是病毒或細菌的改變版本，因此它們不會讓人體有疾病反應。當注射了疫苗之後的身體接觸到"真病毒和細菌"之後才會做出相應反應。

美國兒科醫生保羅·歐非特（Paul A. Offit）曾撰文寫道：「新生兒甚至在出生前就已經具備應對外來抗原（能夠刺激免疫反應的物質）的能力，出生後數小時內，他們就能對疫苗產生免疫反應。」

圖片版權 Getty Images Image caption 衛生條件改善減少了一些疾病。

謎思三：「在疫苗出現前疾病已經消失」

持這種看法的人認為，隨著人們社會經濟條件的改善，例如更好的營養和衛生條件，可以使之像疫苗一樣有效。

當然，這種說法有一定道理。然而，疾病感染率降低也是疫苗發揮作用的強有力證據。

例如，根據美國疾病控制和預防中心的統計，在美國每年的麻疹死亡率從1960年的5300人降低到2012年的450人。首批麻疹疫苗恰恰是在1963年上市的。

疫苗不但改善了存活率，同時在1963-1968年5年期間大大降低了感染病例。這都跟注射疫苗有關。

此外，有充分證據表明疫苗接種率下降可能是導致疾病大量復發的原因。

20世紀70年代，日本和瑞典百日咳的病例和死亡人數激增。百日咳本來是可預防性疾病，但由於接種疫苗兒童數量銳減導致該時期病例出現峰值。

圖片版權 Getty Images Image caption 光靠維他命不足以抵抗某些疾病。

謎思四：「打了疫苗還是會生病」

反對接種疫苗的人士把它作為爭論的論點之一。但是，沒有任何疫苗的有效率為100%。世衛組織說，大多數常規兒童免疫疫苗的有效率為85%到95%。

由於個體的差異，每個人對疫苗的反應不盡相同。這意味著，並不是所有接種疫苗者都將產生免疫力。

但為什麼會出現接種疫苗的人反而比不接種疫苗的人病例更多呢？這是因為接種疫苗者人數大大多於沒有接種疫苗者。

其實，未接種疫苗者生病的比例更高。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫苗佔整個醫藥市場很小的份額。

謎思五：「大型製藥公司有商業利益在裏面」

據世衛組織經濟學家卡達爾（Miloud Kadar）估計，2013年全球疫苗市場價值約為240億美元。

但它還不到同年全球醫藥市場份額的3%。

但近年來，由於中國等新興工業國家對疫苗需求增加以及許多富人對疫苗研製的贊助使疫苗市場呈現增長勢頭。

微軟創始人比爾·蓋茨大力支持疫苗的研究和發展項目。疫苗造福的是全人類，因為生病的費用則更加昂貴。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些疾病雖然在發達國家得到控制，但在發展中國家仍然肆虐。

謎思六：「這種病已經在我居住國滅絶，因此我無須接種」

雖然疫苗接種減少了許多國家可預防疾病的發病率，但這並不意味著它們在全球範圍內受到控制。

有些疾病在一些國家仍然肆虐，甚至造成疫情。由於全球化加劇，它們很容易在國與國之間蔓延，並且在疫苗接種覆蓋率下降的國家重新死灰複燃。

目前在歐洲的麻疹病例激增就是最好的一例。

謎思七：「疫苗含有不安全毒素」

孩子家長對疫苗的另一擔心是疫苗中可能含有甲醛、汞或鋁等物質。這些物質如果達到一定水平可能對人體有害。

但根據美國食品藥品管理局的數據，一般來說每0.5毫升的疫苗中所含的汞濃度為25微克。

該機構表示，這與85克金槍魚罐頭中的汞含量相同，換句話說屬安全劑量。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲醫務人員經常受到襲擊。

謎思八：「疫苗是西方的陰謀」

認為疫苗是用於攻擊平民百姓陰謀一部分的說法在一些國家仍然存在。

比如，在尼日利亞北部，由於相信接種脊髓灰質炎（即俗稱的小兒麻痺症）疫苗可以故意讓女性不孕並傳播艾滋病毒這樣的說法，因此給該地區消滅脊髓灰質炎病帶來阻礙。不但如此，醫務工作者還經常受到襲擊。

在巴基斯坦和阿富汗，也存在同樣的誤解，導致脊髓灰質炎病例高發。

2011年3月，為了找到仍然在逃的基地組織領導人本拉登的下落，美國中央情報局（CIA）曾在巴基斯坦假借接種乙型肝炎疫苗為由，試圖從當時的逃犯中收集DNA。

當該「陰謀」被發現後，更增加了這些本來疫苗接種率較低國家對西方的不信任。