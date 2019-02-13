特朗普的科技夢：AI也要「美國第一」

圖片版權 Getty Images Image caption 隨著世界18個國家和地區先後推出AI人工智能發展戰略，全球AI競賽聲勢日漸增長。

美國總統特朗普日前推出國家級AI（人工智能）戰略，核心是聯邦政府要把AI列為優先，為AI撥更多人財物資源，提供數據支持，以推動美國AI科技的研發和推廣，達到"美國AI第一"的目標。

在AI技術方面美國一直世界領先，業界和學術界數十年的持續研發，政府撥款資助，加上人才源源不斷從世界各地流入美國，多種因素綜合，使美國傲立AI潮頭浪尖。

潮起潮落，尤其在高新科技領域。眼下至少有18個國家和地區制定了明確的AI發展戰略和行動方案，包括加拿大、中國、歐盟、英國、韓國。AI 領域的競賽聲勢日漸增大。

這些戰略的內容大致圍繞幾個方面：科技研發、AI增強版公共服務，以及智能武器裝備。

美國奉行大市場小政府，自由市場經濟體制。特朗普政府認為美國缺乏高層戰略。

白宮官員日前在就這一戰略啟動召集的媒體電話吹風會上解釋說， AI事關人類生存活動的方方面面，最新推出的「美國AI倡議」旨在將一起歸總到「一把大傘下，向美國民眾展示這一技術的前景承諾」 。

白宮希望這一高層設計能夠引導政商各界在AI領域的投資，並為迎接AI時代的科技衝擊做好方方面面的凖備。

但是，據《科學》雜誌報道，關於如何應對中國對美國利益的挑戰問題，白宮資深官員在媒體電話吹風會上不置可否，也不解釋"倡議"將如何處理AI及相關領域的科學家、工程師和學生的簽證問題。

這個宏觀戰略的具體行動計劃還在擬定中，預計6個月後完成。

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特朗普的AI夢

特朗普總統2月11日簽字啟動的「美國AI倡議」（American AI Initiative）計劃不含新增撥款或對具體AI項目撥款，但要求聯邦政府把AI的研發和商業化作為優先目標，在這個基礎上安排撥款、制定計劃、提供數據支持。

「倡議」是特朗普總統的美國AI夢的一部分，內容有五大方面。

研究與開發：聯邦政府機構在做預算時要把AI作為優先投資項。具體撥款額度需要國會最後批准。同時，政府機構在申報AI研發開支方面要改進，以便總體評估政府在這方面的開支。

數據和基礎架構：政府部門要為研究機構使用聯邦數據庫的數據、算法和電腦處理提供幫助。據路透社報道，特蘭普政府AI戰略中的數據支持意味著在設置了保護隱私機制的前提下，政府對學術界和業界的AI研究開放部分數據庫，比如醫療和交通監管部門的數據庫。海量數據是機器學習的基礎。

監管治理：白宮科技政策辦公室和其他相關部門將起草AI行業規範指南，確保AI使用的安全和道義。具體哪些領域的專家將參與規則指南的制定尚不清楚，但涉及的部門已知有食品與藥物署和國防部等。保護隱私是一個重要議題。

勞動力市場：白宮AI顧問委員會和就業培訓小組將研究如何為就業人員提供持續教育，設立電腦科技互助和培訓項目。2018年，商務諮詢和會計公司普華永道（PwC）一項研究發現，到2030年中，現在的工作職位大約30%將消失，被機器取代。這意味著教育程度較低的僱員中44%將失業。而機器取代人工，或者說自動化，將推動全球經濟規模膨脹，2030年全球GDP有望達到15兆美元。

國際參與：特朗普政府既要跟其他國家合作，又要保證不損害美國利益或削弱美國科技優勢，需要在兩者間找到微妙的平衡。白宮官員在記者吹風會上沒有就這方面來自中國的挑戰問題置評。

「倡議」沒有涉及移民政策問題。評論人士認為這是一個明顯的缺陷，主要原因是海外人才對美國AI研究的重要性毋庸置疑。

業內擔心特朗普政府的移民政策正在損害美國利益。與此對照的是加拿大2013年公布的AI戰略的一個關鍵是歡迎海外AI專業人才。其他若干國家的AI戰略也有類似優先條款。

圖片版權 DeepMind Image caption 谷歌 DeepMind 可以通過利用機器學習識別病人人體組織內的健康區域來幫助醫生提供癌症治療方案（圖片來源：DeepMind）

風險預警

學術界、權益團體和部分公司企業呼籲為AI領域制定新的道義凖則和監管規則。微軟和亞馬遜都要求聯邦政府制定有關臉部識別技術的規則，谷歌今年1月發佈了涉獵廣泛的AI政策研究報告，希望政府就AI驅動產品的安全標凖提供意見。

谷歌母公司Alphabet最新公布盈利比去年增22%，部分歸功於谷歌的AI技術在推動廣告精凖投放方面表現出色。同時， 母公司同時就這款AI技術發出風險警告，認為它可能帶來道義和法律方面的問題；信息披露在公司年度報表的」風險因素「欄內。

在這個欄目中公開風險因素是法律規定，也可以避免上市公司日後因為被指隱瞞信息而吃官司。Alphabet 公司為什麼認為現在要向投資者發出這個風險警告，目前還不清楚。已知事實是安裝了谷歌AI的無人駕駛汽車2009年已上公路測試，公司近年來一直在研究AI技術帶來的道義挑戰。

跟Alphabet不相上下的科技巨頭微軟去年夏季也在公司年度報表中向投資者發佈道義風險警告，行文更詳盡、具體，比如AI算法可能有缺陷，數據集可能不充分或者包含有偏見的信息，數據方面存在的不妥或有爭議做法可能會拖AI產品的後腿，而最終可能導致的損害包括在競爭中受挫，吃官司，或者品牌及聲譽蒙污。

圖片版權 Getty Images Image caption 也許有一天，所有網頁上的競價廣告全都由機器自動生成。

AI研究始於60多年前，但機器學習則是近幾年才興起；通過算法和數據分析讓電腦"學會"各種技能，比如為醫生解讀病患的掃描，充當私人助理，成為科技公司產品戰略的核心設計師，等等。

伴隨AI和深度機器學習而來的是一系列道義方面的問題，比如控制、個人隱私、網絡安全，還有遍及各行業人力工作崗位被機器取代導致的各種問題。

2018年5月，白宮召集多個產業的30多個龍頭企業開峰會，向業界保證政府不會干涉他們的AI開發計劃。與會公司包括福特汽車、波音、亞馬遜、微軟等。

這是特朗普政府在公布AI戰略前就AI政策與公眾接洽行動中最重要的一項。峰會開了一天，主要議題集中在AI技術的經濟效益。

紐約大學AI研究所所長克勞福德被《科學》引述說，把AI優先作為國家戰略是正確的，但「倡議」似乎過於側重工商業界，來自學術和民權方面的意見不足，對隱私和公民自由問題一筆帶過尤其令人關注。