BBC解疑：發霉的食物還能吃嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相特雷莎·梅發現果醬發霉後，把發霉的表層抹掉，繼續吃剩下的果醬。這種吃法安全嗎？

早餐時間，麵包片烤好了，將黃油抹上麵包，該抹果醬了。可是打開果醬瓶，糟糕，草莓醬表層長了一圈毛——發霉了！太噁心了！可能大多數人就會將一瓶果醬都扔了。

但根據英國《每日郵報》報道，首相特里莎•梅對發霉果醬根本不在乎。

報道說，有一次內閣開會討論如何減少食品浪費問題，梅首相向大臣們透露，她會把果醬瓶裏發霉的果醬刮掉，接著吃剩下的果醬。

但她這樣做對嗎？

英國食品標凖局建議人們不要吃明顯腐爛或發霉的食物。特別是老人、兒童和孕婦，以及免疫力低下的人群。

BBC曾在2014年播出過一期有關食品安全的科普節目。節目主持人麥克•莫斯利（ Michael Mosley ）在霉菌專家帕特里克•希基（ Patrick Hickey ）的監督下嘗試吃了好多種發霉變質的食物。

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根據莫斯利的說法，發霉的果醬，如果將發霉的部分刮去，再多刮去周圍的部分，底下的果醬是可以放心吃的。看來梅姨做得沒錯。

根據莫斯利的研究，不僅只是發霉的果醬可以吃，還有其他一些發霉的食物同樣不一定非要拋棄。

奶酪

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莫斯利說，針對發霉的奶酪，如果將發霉的部分切掉（要特別小心，刀子不要沾上霉菌），很多奶酪，例如切達奶酪（Cheddar）和帕馬森奶酪（Parmesan），都是可以吃的。因為幹奶酪沒有霉菌發酵所需的濕潤環境，而表面的霉菌一般不會滲透下去。

當然，有些奶酪，特意讓無害霉菌感染，使其擁有獨特的味道，例如斯蒂爾頓藍紋（Stilton）和洛克福奶酪（Roquefort） 幹奶酪。

要注意的是那些軟奶酪。軟奶酪發霉了，意味著不僅有霉菌，而且已經被有害細菌感染，例如李斯特菌和沙門氏菌。發現軟奶酪發霉，一定要扔掉，不能再吃。

麵包

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另一種愛發霉的食物是麵包。當你把一大塊麵包從麵包袋裏拿出來，發現有的部分發霉了，呈現小塊的白色和藍色霉菌。還能吃嗎？霉菌專家帕特里克•希基說，把發霉的部分切下來，其他部分仍然可以吃，最好在烤麵包機裏烤一下。

不過，你要仔細看一下發霉的部分。希基說，「你要注意看霉菌的顏色，是否有黑色斑塊。」他說，如果你看到發霉的部分有黑色、橘黃色或黃色斑塊，這麵包就不能吃了，必須扔了。

英國食品標凖局提示人們不要吃任何發霉的麵包。

水果和蔬菜

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水果一般比蔬菜保鮮的時間要長一些，因為水果中的酸能控制有害細菌的繁殖，不過對蘋果要小心。

希基說，蘋果能保存很長時間，但如果蘋果皮破了，細菌就會趁機而入。

「過去曾經發生過嚴重的事件，例如有人喝了變質了的蘋果汁而中毒，因為果汁含有一種叫棒曲霉素（ patulin ）的有毒物質。」

有些放在冰箱裏很久的蔬菜，例如有些表皮發粘的小瓜和胡蘿蔔，還能做成湯喝嗎？

最好不要食用。這些蔬菜上發粘的部分是細菌在表面繁衍引起的。「如果吃了這樣的蔬菜做的湯，可能幾個小時之內你就會感到胃疼，並出現腹瀉等症狀。」希基說。

堅果

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堅果發霉格外危險，因為發霉的堅果可能包含黃曲霉菌。

「黃曲霉菌能產生對人類最致命的毒素。」希基說。「這種毒素能積聚在人的肝臟裏，導致肝癌。如果堅果外殼上沒有發霉，內核是封閉的，那應該沒問題。」

但希基警告說，對於食物的最佳食用期（best before）和銷售截止期(sell by)你或許可以有一點靈活性，但保質期（use by）一定不能超過，否則你會冒食物中毒的危險。

英國食品標凖局建議

有些霉菌種類會滋生毒素，對人體和動物都有害。

面對發霉的食物，雖然我們可以將發霉部分和其周圍相當一部分切除掉，但一些肉眼看不到的有毒細菌可能依然存在。所以說，除去發霉部分的食物並不保險。