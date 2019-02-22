生物專家在印尼發現全球最巨型蜜蜂

圖片版權 Clay Bolt Image caption 專家發現一隻雌性的華萊士巨蜂

過去數十年被認為已經消失的巨型蜜蜂，再次被人發現。

野外生物專家在一個了無人煙的印尼小島上發現該巨型蜜蜂，牠的身體長度與成年人拇指相若。

經過數天的搜索，野外生物專家發現一隻雌性巨型蜜蜂，並進行了拍照及錄像。

1858年，英國自然學家華萊士在野外發現該品種的巨型蜜蜂，其後將牠命名為華萊士巨蜂（Wallace's giant bee）。

1981年，科學家發現數個巨蜂樣本，但從此之後便沒有再發現。

2019年1月，有團隊仿效當年的英國自然學家華萊士，到印尼嘗試尋找巨蜂。

圖片版權 Clay Bolt Image caption 非常罕有的華萊士巨蜂樣本

「能夠看見這只巨型蜜蜂令人相當激動，尤其是我們並不確定世上還有沒有存活的華萊士巨蜂。而巨蜂存在的證據就在我們眼前。」自然歷史攝影師博爾特 (Clay Bolt) 說。他是第一位拍下活的華萊士巨蜂的攝影師。

」能夠看見這品種真實有多大，聽到牠從我耳邊飛過的聲音，感覺令人難以置信。「

華萊士巨蜂 （學名：Megachile Pluto）