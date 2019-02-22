生物專家在印尼發現全球最巨型蜜蜂
- 2019年 2月 22日
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過去數十年被認為已經消失的巨型蜜蜂，再次被人發現。
野外生物專家在一個了無人煙的印尼小島上發現該巨型蜜蜂，牠的身體長度與成年人拇指相若。
經過數天的搜索，野外生物專家發現一隻雌性巨型蜜蜂，並進行了拍照及錄像。
1858年，英國自然學家華萊士在野外發現該品種的巨型蜜蜂，其後將牠命名為華萊士巨蜂（Wallace's giant bee）。
1981年，科學家發現數個巨蜂樣本，但從此之後便沒有再發現。
2019年1月，有團隊仿效當年的英國自然學家華萊士，到印尼嘗試尋找巨蜂。
「能夠看見這只巨型蜜蜂令人相當激動，尤其是我們並不確定世上還有沒有存活的華萊士巨蜂。而巨蜂存在的證據就在我們眼前。」自然歷史攝影師博爾特 (Clay Bolt) 說。他是第一位拍下活的華萊士巨蜂的攝影師。
」能夠看見這品種真實有多大，聽到牠從我耳邊飛過的聲音，感覺令人難以置信。「
華萊士巨蜂 （學名：Megachile Pluto）
- 華萊士巨蜂是世上最巨型的蜜蜂，估計翼展長達6厘米
- 雌性華萊士巨蜂會在白蟻丘上用下顎採集粘性樹脂築巢，以保護蜂巢受白蟻入侵
- 牠們依靠低地森林的樹脂及白蟻丘為生
- 自然學家華萊士，當年曾與達爾文共同進化論，他形容巨蜂為」一隻擁有像雄鹿甲蟲下顎的巨大黑黃蜂「