心臟病發病原因很多 其中一是與老闆不合

圖片版權 Getty Images Image caption 有些因素對心臟不利，但卻鮮為人知。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，心血管疾病是造成全球範圍內人口死亡的頭號殺手。

許多因素可以增加心臟病風險，比如吸煙、肥胖以及不愛運動等不健康的習慣。然而，有些原因可能是你平時沒有注意到的。

這些平時一些不為人知的小習慣，卻會增加誘發心臟病的風險。

口腔健康

圖片版權 Getty Images Image caption 保護牙齒對心臟有利

有越來越多的證據顯示牙齒以及口腔健康與心臟之間的聯繫。 但許多人對此並不太了解。

過去的幾項研究顯示，口腔健康差的人患心血管疾病的風險率更高。

牙齒出血、牙齦發炎會讓口腔細菌進入血液系統，之後它們會在血管中形成脂肪斑塊。

與此同時，它們還會引起肝臟製造高水平的某些蛋白質，這些蛋白質會導致血管發炎。

最終，炎症可能會導致心臟病或是中風。

解決方案很簡單：一定要好好刷牙，經常使用牙線並定期去看牙醫，保持口腔衛生。

跟老闆關係緊張

圖片版權 Getty Images Image caption 工作壓力大，與老闆關係緊張增加心臟病風險。

仇恨你的老闆可能會傷害你的心臟健康，這並不是開玩笑。

根據瑞典發表在英國醫學雜誌上的一項長達10年的研究顯示，和領導關係不好可以讓人患心臟病的風險增加40%。

美國奧蘭多健康心臟研究所的心臟專家庫馬說，「工作上壓力大能夠誘發心臟病。」

如果再加上其他一些因素，例如沒睡好覺、飲食不佳可能會讓心血管疾病的風險進一步增加。

創傷事件

圖片版權 Getty Images Image caption 創傷性事件能讓人心碎

經歷突然的創傷性事件，例如親人去世真的可以讓人心碎。

根據美國的一項有關研究，那些一生中經歷過3次以上創傷事件的女性，其血管工作狀態要比沒有類似經歷的女性差。

心臟病專家說，壓力大能夠引起體內產生更多的腎上腺素（adrenaline）。腎上腺素可以讓心跳加速並使血壓上升。

孤獨感

圖片版權 Getty Images Image caption 孤獨使人易患心臟病

據英國醫學雜誌另外一個研究顯示，社會聯繫少、比較孤獨的人患心臟病機率會增加29%，心臟病發作機率也會增加32%。

這其中的一個原因是寂寞本身就會讓人感到緊張和有壓力。孤獨的人往往找不到可以傾訴感情的人。

2014年牛津大學的研究人員連續八年分析了70萬女性後發現，跟伴侶一起生活的女性死於缺血性心肌病的機率要比沒有伴侶的女性低28% 。

抑鬱症

圖片版權 Getty Images Image caption 抑鬱對身心影響不利

美國心臟協會說，美國心臟病發作病人中大約有三分之一的人患有抑鬱症。

專家們推測，有心理健康問題的人面臨選擇時可能會感到無所適從，無法做出健康的決定。

例如，他們在面對如何選擇健康飲食或是該喝多少酒才合適等問題上不知所措。

特別是境況不佳時，人們更是選擇能夠帶給他們慰籍的東西，至於它是否健不健康根本不是他們所考慮的。

絶經期

圖片版權 Getty Images Image caption 雌激素水平下降讓女性更易受心臟病襲擊。

對女性來說，停經後更容易發生心臟病等心臟疾患。這是因為它與女性體內的荷爾蒙雌激素水平降低有關。

據信，雌激素有保護動脈血管內壁的作用，它可以幫助讓血管更柔軟和更具有彈性。

隨著人們年齡增長，血管彈性減弱，變得更僵硬，因此導致血壓上升。

但人們可以通過良好的飲食以及定期運動來幫助抵消隨著年齡增長血管僵硬的影響。