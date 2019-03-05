英國HIV病人幹細胞移植後病毒「消失」

圖片版權 Getty Images Image caption HIV病毒

一名攜帶HIV（人類免疫缺陷病毒）的英國人在接受了幹細胞移植後，他體內的HIV病毒已經「檢測不到」。

這是迄今為止全球第二例，因此專家認為此病例具有潛在的重要意義。

該名病人來自倫敦，他曾經接受癌症治療。

如今，他的HIV病毒得到控制已經有18個月，並停止繼續服用抗HIV的藥物。

當然，研究人員說，現在就說該病人的HIV被「治癒」還為時過早。

然而，專家們表示雖然用這種方法治療大多數HIV病毒攜帶者並不現實，但它有可能在某一天幫助找到治癒HIV的方法。

該名男性患者是在2003年確診感染HIV病毒。2012年，醫生發現他患有霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），而且病情已經很嚴重。

在他接受癌症化療的治療過程中，醫生還為他移植了幹細胞。

幹細胞的捐贈者來自一位對HIV病毒有抵抗力的人。接受治療後，該病人的癌症和HIV病毒都出現緩解。

倫敦大學學院、倫敦帝國理工學院、劍橋大學以及牛津大學的科研人員都參與了該病人的治療。該報告發表在《自然》雜誌上。

「並非特例」

圖片版權 Getty Images Image caption 該病人已經停止服用抗HIV的藥物

這是世界上第二例接受幹細胞移植後，體內HIV病毒得到緩解的病例。

10年前，柏林的一名患者接受了一名天生對HIV病毒有免疫力者捐贈的骨髓移植。

這名叫布朗（Timothy Brown）的患者據說是第一位「擊敗」HIV/艾滋病的人。他當時接受了兩次移植以及全身的放療，以治療其白血病。

參與治療那名英國患者的倫敦大學學院的專家表示，用同樣方法治療讓第二名患者病情緩解表明柏林病人並非特例。

而來自倫敦帝國理工學院的另外一名專家說，幹細胞移植的成功為未來開發新方法對抗HIV病毒帶來了希望。

原理

趨化因子受體5（或叫趨化因子C－C亞族受體5，英文 CCR5）是白細胞表面的一種蛋白質。 它也是HIV-1入侵人體細胞的主要輔助受體之一。也就是說HIV-1病毒通過CCR5受體進入人體細胞。

但是，世界上只有極少數人對HIV病毒有抵抗力，他們有兩個CCR5受體的突變拷貝。

這意味著，HIV病毒無法像傳染一般人那樣穿透他們機體內的細胞，所以他們具有不感染這種病毒的能力。

倫敦的HIV患者所接受的幹細胞移植正是來自這樣的捐贈者。

然而，這並不是說這名英國患者體內就沒有HIV病毒了，只不過它們處於「休眠」狀態，而且會維持許多年。

未來希望

圖片版權 Getty Images Image caption 當前的重點還是需要及時診斷HIV 病毒，並讓病人長期服藥，以控制病情。

英國研究人員說，未來有可能利用基因療法來專門對付HIV攜帶者體內的CCR5受體。特別是，科研人員現在知道柏林的病例並非是一次性的特例。

倫敦帝國理工學院的庫克教授說，這些結果「令人鼓舞」。

他說：「如果我們能搞明白為什麼這一過程對有些患者有效，而對另外一些患者卻沒有作用的原因。那麼，我們將距離治癒HIV的終極目標又近了一步。」

庫克解釋說，目前如果對那些攜帶HIV病毒，但卻其他方面健康良好的病人使用這一方法的話，風險太大了。

「意義重大」

像任何醫學「突破」一樣，它還需要更長期的、跟蹤性的研究和觀察。

但是，英國卡迪夫大學的弗德曼博士表示，此病例具有「潛在重要意義」。

他說，「雖然用此方法治療全球數百萬攜帶HIV病毒的患者不現實，但這樣的報告可能會有助人們未來研製出最終治癒HIV病毒的良藥。」

與此同時，當前的重點還是需要及時診斷HIV 病毒，並讓病人長期服藥，以控制病情。

因為這樣可以阻止把病毒傳給他人，同時讓那些HIV病毒的攜帶者能有近乎正常人的預期壽命。